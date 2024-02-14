Bolu'da elektrik kesintisi alarmı: 14 Şubat 2024'te kesintilere hazır olun!

Altyapı güçlendirme için kritik kesinti

SEDAŞ, elektrik dağıtım altyapısını daha güvenli ve verimli kılmak amacıyla planlanan kesintinin önemine dikkat çekiyor. Bu kesinti, vatandaşların yaşam kalitesini uzun vadede artıracak önemli iyileştirmelerin bir parçası olarak görülüyor.

Kesintiden etkilenecek bölgeler ve program detayları

Bolu'nun kalbi Merkez ilçesi ile Göynük ve Mudurnu ilçeleri, planlanan kesintiden doğrudan etkilenecek. Sakinler, SEDAŞ'ın resmî web sitesinden kesinti programını öğrenerek, 14 Şubat günü için planlarını buna göre düzenleyebilirler.

Kesinti boyunca alınması gereken önlemler

SEDAŞ, kesinti sürecinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını bildiriyor. Acil durum hattı ve müşteri hizmetleri, bu dönemde aralıksız hizmet verecek. Vatandaşların, kesinti sürecinde SEDAŞ'ın tavsiyelerine ve bilgilendirmelerine uyması büyük önem taşıyor.

Bolu sakinleri için kesintiye hazırlık önerileri

14 Şubat'ta yaşanacak kesintiye karşı Bolu sakinleri, önlemlerini almalı. Kesinti süresince oluşabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunmalı ve SEDAŞ'ın önerilerine kulak verilmelidir. Bu planlı kesintiler, Bolu'nun elektrik altyapısını güçlendirerek, şehre daha güvenli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmayı hedefliyor.