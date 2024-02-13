Türkiye'de Aralık 2023 İşsizlik Oranları

İşsizlik oranında düşüş devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son verilere göre, 2023 yılının Aralık ayında Türkiye'deki işsiz sayısı, bir önceki aya kıyasla 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişiye düştü. Bu dönemde işsizlik oranı da yüzde 8,8 seviyesine gerileyerek, küçük ancak önemli bir düşüş gösterdi.

Cinsiyete göre işsizlik oranları

Aralık ayı işgücü istatistiklerine göre, işsizlik oranı cinsiyetlere göre farklılık gösterdi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1 olarak belirlenirken, kadınlarda bu oran yüzde 12,0 olarak hesaplandı. Bu veriler, işsizlikte cinsiyet bazında önemli farklılıkların olduğunu gösteriyor.

Yıllık işsizlik oranındaki değişim

2022 yılının Aralık ayında yüzde 10,3 olan işsizlik oranı, 2023 Aralık ayında yüzde 8,8'e düşerek, bir önceki yıla göre 1,5 puanlık bir azalma yaşandı. Bu düşüş, Türkiye ekonomisindeki işgücü piyasasının iyileşme sinyallerini veriyor.

İstihdam oranlarında artış

TÜİK'in raporuna göre, istihdam edilen kişi sayısı 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da yüzde 48,8 olarak kaydedildi, bu da önceki aya göre 0,6 puanlık bir artışa işaret ediyor. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,1 iken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılım oranı yükseliyor

Aralık ayında işgücüne katılım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan artışla yüzde 53,5 olarak belirlendi. Bu artış, işgücü piyasasına olan genel ilginin arttığını gösteriyor. Erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 36,3 olarak hesaplandı.

Gençler arasında işsizlik ve çalışma süreleri

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Ayrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,7 saat olarak kaydedildi. Bu veriler, genç işsizliğinin ve çalışma koşullarının ekonomik göstergeler açısından önemini vurguluyor.