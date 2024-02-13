Bolu'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Sabah saatlerinde korkutan yangın

Bolu Sümer Mahallesi, Cihangir Sokak sabah saatlerinde beklenmedik bir olayla hareketlendi. Saat 09.11'de, mahalle sakinleri park halindeki bir otomobilin alevler içinde kaldığını fark etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Aykut Turgut'a ait 34 ED 4852 plakalı araç, kısa sürede alevlere teslim oldu.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine hızla ulaştı. Alevlerin aracı tamamen sarmış olması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerinin profesyonelliği, olası bir facianın önüne geçti.

Araç tamamen kullanılamaz hale geldi

Yangın, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu başarıyla söndürüldü. Ancak, 34 ED 4852 plakalı otomobil, yangında ağır hasar aldı ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi Aykut Turgut, yaşanan olay karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Bolu İtfaiye Müdürlüğü, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, yangının teknik bir arıza ya da dikkatsizlik sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Kesin sonuçlar, yapılacak olan detaylı incelemenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Mahalle sakinleri tedirgin

Sümer Mahallesi'nde meydana gelen bu yangın, mahalle sakinlerinde büyük tedirginlik yarattı. Olayın yaşandığı sokakta bulunan diğer araç sahipleri ve ev sakinleri, benzer bir durumun kendi başlarına da gelebileceği endişesini taşıyor. Mahalleli, yetkililerden bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Güvenlik önlemleri artırılmalı

Bolu Merkez'de yaşanan bu yangın, park halindeki araçlarda meydana gelebilecek yangınlar konusunda önlemlerin artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Araç sahipleri ve ilgili kurumlar, yangın güvenliği konusunda daha bilinçli hareket etmeli ve gerekli tüm önlemleri almalıdır. Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nün bu olaydaki başarılı müdahalesi, olası daha büyük zararların önlenmesinde kritik bir rol oynadı.