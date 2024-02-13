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Yerli Ürünlerin Adresi Yıltaş: Sağlıklı alışveriş, Milli Duyarlılık ve Ekonomiye Büyük Katkı

Yıltaş, Bolu ve Düzce'de yerli sermaye ile üretilen gıda ürünlerine odaklanıyor. Sağlıklı seçenekler sunarak aile bütçesine ve milli ekonomiye destek oluyor. Yerli üretimi tercih edenlerin yeni durağı.

Haber Merkezi
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Yerli Ürünlerin Adresi Yıltaş: Sağlıklı alışveriş, Milli Duyarlılık ve Ekonomiye Büyük Katkı
Yerli Ürünlerin Adresi Yıltaş: Sağlıklı alışveriş, Milli Duyarlılık ve Ekonomiye Büyük Katkı
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Yıltaş'tan Yerli Ürün Hamlesi

Yıltaş, Bolu ve Düzce'deki mağazalarında yerli ve milli sermaye ile üretilen gıda ürünlerine öncelik vererek dikkat çekiyor. 'Evinizde iş yerinizde bir eksik varsa Yıltaş var' sloganı ile yola çıkan firma, yerli ürün çeşitliliğini sürekli artırıyor. Yıltaş Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldırım, tamamen yerli ürünlerle dolu reyonlarının gururunu yaşıyor.

Yerli Ürünlerin Adresi Yıltaş: Sağlıklı alışveriş, Milli Duyarlılık ve Ekonomiye Büyük Katkı

Yabancı Sermayeye Net Tavır

Yıltaş, yabancı sermayeli ürünlere karşı net bir duruş sergileyerek, tamamı yerli ürünler sunuyor. Yıltaş Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldırım, yerli üreticilerden tedarik yaparak, ithal ürünlere kaliteli alternatifler sunduklarını belirterek;

Gıda sektörüne adım  attığımız günden bu yana bu yana reyonlarımızda hiçbir şekilde yabancı sermayeli  ürün bulundurmadık bulundurmuyoruz, tüm ürünlerimiz yüzde yüz yerli. Yabancı sermayeli ürünleri boykot etmekle görevimiz bitmiyor; bu durumu hayat tarzımız haline getirmeliyiz. Türkiye'de ithal mallara eşdeğer üretim yapan birçok saygın firma var tedariklerimizi bu firmalardan sağlayarak yabancı sermayeli ürünlere alternatif bulabiliriz ifadelerini kullandı.
Yerli Ürünlerin Adresi Yıltaş: Sağlıklı alışveriş, Milli Duyarlılık ve Ekonomiye Büyük Katkı

Sağlık ve Çeşitlilik Önceliği

Yıltaş, sağlığa zararlı ürünleri raflarından uzak tutarak, elli bine yakın ürün çeşidiyle tam bir yerli ürün cenneti oluşturuyor. Sigara gibi zararlı ürünlerin satışını yapmamaları, sağlıklı bir alışveriş ortamı sunuyor. Yıltaş, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını sağlıklı ve yerli ürünlerle karşılamayı hedefliyor.

Yerli Ürünlerin Adresi Yıltaş: Sağlıklı alışveriş, Milli Duyarlılık ve Ekonomiye Büyük Katkı

Yerli Ürün Bilinci ve Milli Duyarlılık

Yıltaş, yerli ürün tüketiminin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı için yerli sermaye ile üretilen ürünleri öne çıkarıyor. Müşterilerin, markete girdiklerinde güvenle ve kolaylıkla alışveriş yapabildiğini belirten Emre Yıldırım, İsrail Filistin olaylarından sonra insanların alış veriş hassasiyetlerinin arttığını belirterek;

“Gelen müşterilerimiz markete girdiğinde telefonla ürün araştırmaya ihtiyaç duymadan rahat ve güvenilir şekilde alışverişini yapıyor” ifadelerini kullandı. 
Yerli Ürünlerin Adresi Yıltaş: Sağlıklı alışveriş, Milli Duyarlılık ve Ekonomiye Büyük Katkı

Yıltaş'tan Ekonomiye Destek

Yıltaş'ın, uygun fiyat politikaları ve yerli ürün çeşitliliği ile hem aile bütçesine hem de milli ekonomiye destek olduğunu belirten Yıltaş Bolu Mağaza Müdürü Ercan Kurutlu ise; 

2022 yılında Yıltaş Ailesi olarak gıda ürünleri ile yapı market ürünlerini birleştirerek değişik bir konsept olarak halkımızın karşısına çıktık. Gıda marketimize direkt yerli ve milli ürünlerle başladık. Bizim çocukluğumuzda yerli malı haftası vardı. Milli ürün bilinci oluşturmak için düzenlenmiş bir haftaydı. Biz de Yıltaş olarak o güzel fikrin vücut bulmuş haliyiz diyebiliriz. Vatandaşlarımızın marketimize olan ilgisi oldukça güzel. Özellikle son zamanlardaki  gelişmelerden dolayı vatandaşlarımız çok daha fazla ilgi ve alaka göstermeye başladı. Biz de bu ilgi ve alaka  arttıkça daha iyi fiyat politikalarıyla çeşitliliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Marketimiz fiyat olarak oldukça uygun.  Fiyatlarımızla aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda milli markalarımızın üreticilerden sürekli talep oluşturduğumuz  için ülke ekonomisine katkıda bulunarak paramızın yine ülkemize kalmasına da destek oluyoruz.
Yerli Ürünlerin Adresi Yıltaş: Sağlıklı alışveriş, Milli Duyarlılık ve Ekonomiye Büyük Katkı

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13 Şub 2024 - 13:26 Bolu- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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