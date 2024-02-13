Ubisoft'un ilk "AAAA" oyunu Skull and Bones ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar?

Ubisoft, yılların bekleyişi sonrası, korsan temalı MMO'su "Skull and Bones"u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 11 yıllık bir geliştirme sürecinden sonra, 16 Şubat'ta 70 ABD Doları fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Yüksek fiyatın sebebi

Bu yüksek fiyat, oyunun "AAAA" olarak sınıflandırılmasından kaynaklanıyor; Ubisoft'a göre bu, oyunun sunulan kalite ve derinlikle fiyatını haklı çıkarıyor. Peki, Ubisoft'un bu yeni kategorizasyonu ne anlama geliyor ve gerçekten de fiyatını haklı çıkarıyor mu?

Karışık incelemeler ve beklentiler

"Skull and Bones"un açık betası, oyuncular arasında karışık duygulara yol açtı. Bazı oyuncular, gemi savaşları ve yağma sistemi gibi özellikleri övse de, genel oyun mekaniği ve bazı eksiklikler eleştirildi. Yelken açma gerçekçiliğinin eksikliği ve gemilere binerken animasyonların olmaması gibi noktalar, oyunun hayranları tarafından sorgulandı.

Maliyetin arkasındaki gerçek

Ubisoft, "Skull and Bones" üzerindeki yatırımını geri kazanmanın peşinde. Oyunun yüksek geliştirme maliyeti, tam fiyat etiketinin bir başka nedenini ortaya koyuyor. Ancak, oyunun karışık eleştiriler alması, bu yüksek fiyat stratejisinin risklerini de beraberinde getiriyor. Oyunun mikro dönüşümlerle gelir elde etmesi beklenirken, tam fiyatın oyuncuları caydırıp caydırmayacağı merak konusu.

"Skull and Bones" başarılı olacak mı?

Ubisoft'un "AAAA" iddiası, "Skull and Bones"un piyasaya sürülmesiyle test edilecek. Oyunun kalitesi ve oyuncu deneyimi, bu yeni sınıflandırmanın ve fiyat politikasının adil olup olmadığını belirleyecek. 16 Şubat'tan itibaren, Ubisoft'un bu kumarının meyvelerini verip vermeyeceği görülecek.

Oyunun Türkiye fiyatı ne kadar?

Oyun Türkiye piyasasında 2.764,93 TL gibi bir fiyata ön satışa sunuldu.