WhatsApp kullanıcılarının beklediği dev güncelleme geldi: Platformlar arası mesajlaşma!

Uzun yıllardır beklenen ve WhatsApp kullanıcılarının hayallerini süsleyen bir güncelleme nihayet ufukta belirdi. Yapılan son sızıntılar ve resmi açıklamalarla, WhatsApp'ın diğer mesajlaşma platformları ile olan birlikte çalışabilirliği üzerinde çalıştığı kesinleşti.

Beta test aşamasında

Bu güncelleme, kullanıcıların Facebook Messenger, ve belki de ileride Telegram veya Signal üzerinden arkadaşlarına doğrudan WhatsApp üzerinden mesaj göndermelerine olanak tanıyacak. Ancak, bu yenilik henüz beta test aşamasında ve eski tarz kısa mesajlar ile iMessage şu anda dahil edilmemiş durumda.

Mesajlaşmada devrim

WhatsApp'ın bu adımı, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmanın ötesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni bir yasası gereği en büyük mesajlaşma uygulamalarının birbiriyle etkileşime girmesini zorunlu kılıyor. Bu yasa, kullanıcılar için platformlar arası uçtan uca şifrelemenin sürdürülmesini ve otomatik erişim yerine bu işleve katılımın gönüllü olmasını gerektiriyor.

Güvenlik ve gizlilikte yeni standartlar

WhatsApp'ın mühendislik direktörü Dick Brouwer, bu yeni özelliğin gizlilik, güvenlik ve bütünlük standartlarını korurken üçüncü taraflarla birlikte çalışabilirliği nasıl sağladıklarına dair gerçek bir gerilim olduğunu belirtti.

Beklentiler ve heyecan

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, görseller, sesli notlar ve videolar dahil olmak üzere güvenli doğrudan mesajlaşmayı içerecek şekilde tasarlanıyor. Bu yenilik, grup sohbetleri ve aramaları da kapsayacak şekilde genişleyecek ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek.

Daha kapsayıcı ve çeşitli iletişim kanalları

WABetaInfo ekibinin paylaştığına göre, bu birlikte çalışabilirlik, farklı bir mesajlaşma uygulamasını kullanan bir kullanıcının, WhatsApp hesabı olmasa bile bir WhatsApp kullanıcısına mesaj göndermesine olanak tanıyacak. Bu, genel kullanıcı deneyimini geliştirerek daha kapsayıcı ve çeşitli iletişim kanallarını kolaylaştıracak.