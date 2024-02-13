13 Şub 2024 - 15:09 - Ekonomi

Türkiye'nin ciro endekslerinde rekor artış

Türkiye'nin Aralık 2023 ciro endeksleri açıklandı: Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde yıllık %69 artış gösterdi. Aylık ve yıllık detaylı analizler burada.