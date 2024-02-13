- Ekonomi

İstavrit bereketi ilgi çekiyor!

Zonguldak, sahil kentinde, balıkçı tezgahlarındaki istavrit bolluğu, hem balıkçıların yüzünü güldürdü hem de tüketicilerin ilgisini çekti. İstavrit, uygun fiyatıyla dikkat çekerken, kilosu 60 TL'den satışa sunuldu. Bu durum, balık severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
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İstavrit bereketi ilgi çekiyor! mask
İstavrit bereketi ilgi çekiyor!
İstavrit bereketi ilgi çekiyor!
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Uygun Fiyat, Yüksek İlgi

İstavritin tezgahlardaki uygun fiyatı, vatandaşların balığa olan ilgisini artırdı. Özellikle ekonomik ve besleyici değeri yüksek olan istavrit, sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi oldu. İstavritin yanı sıra, hamsi de tezgahlardaki yerini aldı ancak kilosu 150 TL'den satılarak istavritten daha pahalı bir seçenek olarak öne çıktı.

İstavrit bereketi ilgi çekiyor!

Balıkçıların Gözünden Sezon Değerlendirmesi

Yerel balıkçı Zeki Beybeyoğlu, bu sezon palamut ve hamsi bolluğunun yaşanmadığını, ancak istavrit ve mezgit gibi diğer balık türlerinin bereketiyle sezonun kurtarıldığını belirtti. Beybeyoğlu, "Allah gene bir şeyler verdi. İstavrit balığı oldu, mezgit balığı oldu" diyerek doğanın sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Sezonun sonuna yaklaşılırken, istavrit bolluğunun sürdüğünü ve fiyatların 50-60 TL arasına düştüğünü ifade etti.İstavrit bereketi ilgi çekiyor!

Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gelen Kayıklar

Zonguldak'a, Giresun ve Trabzon başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayıklar, istavrit avı için bir araya geldi. Bu birliktelik, bölgedeki balık çeşitliliğini ve bolluğunu artırarak, balıkçıların ve tüketicilerin yüzünü güldürdü.

# zonguldak

13 Şub 2024 - 15:16 Zonguldak- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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