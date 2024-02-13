Steam'de yeni rekor: En çok oynanan PlayStation oyun!

PlayStation dünyasının efsaneleri arasında yer alan ve PC oyuncularıyla buluşma yolunda adımlar atan Sony, son dönemde Steam platformunda önemli başarılar elde etti. Ancak bu başarılar, HELLDIVERS 2'nin muazzam yükselişiyle yeni bir boyuta taşındı.

Yeni bir rekorun sahibi

Steam'de yayımlanan ve büyük bir merakla beklenen HELLDIVERS 2, çıktığı ilk iki gün içerisinde adeta bir fırtına gibi esti. God of War'ın uzun süredir elinde bulundurduğu en yüksek anlık oyuncu sayısı rekorunu kırmayı başardı. God of War, bu platformda 78 bin 529 anlık oyuncu ile zirvede yer alırken, HELLDIVERS 2, bu sayıyı neredeyse ikiye katlayarak 155 bin 926 anlık oyuncuya ulaştı.

Sony'nin stratejik hamlesi

Sony, PlayStation oyunlarını PC platformuna taşıyarak önemli bir stratejik adım attı. Bu hamle, PC oyuncularının da PlayStation yapımı oyunları deneyimlemesine olanak tanıdı. God of War ve Spider-Man gibi kült yapımların yanı sıra, HELLDIVERS 2 gibi daha önce pek bilinmeyen oyunlar da bu platformda kendilerine yer buldu. Sony'nin bu adımı, oyun dünyasının sadece PlayStation ile sınırlı olmadığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sıralamada değişen dinamikler

Steam'de en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip PlayStation oyunları listesi, HELLDIVERS 2'nin çıkışıyla yeniden şekillendi. Bu yapı, God of War'ı geride bırakarak zirveye oturdu. İkinci sırada yer alan God of War'ın yanı sıra, üçüncü sırada Marvel's Spider-Man Remastered yer alıyor ve bu oyunun da en yüksek anlık oyuncu sayısı 66 bin 436 olarak kaydedildi.

Oyun dünyasında yeni trendler

HELLDIVERS 2'nin başarısı, Steam üzerinden PlayStation oyunlarının sunulmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu kanıtlar nitelikte. Sony'nin bu politikası, PC oyuncularına yeni kapılar açarken, PlayStation dünyasının zengin içeriklerini daha geniş bir kitleye ulaştırıyor. Bu başarı, aynı zamanda oyun geliştiricileri için de yeni pazarlar ve fırsatlar anlamına geliyor.

Yeni projeler merak uyandırıyor

Sony'nin PlayStation oyunlarını PC'ye taşıma stratejisi, HELLDIVERS 2 ile yeni bir zirve yaparken, bu başarının ardından gelecek projeler için de büyük bir merak uyandırıyor. Oyun dünyası, Sony'nin bu hamlelerinin ardından hangi yeni oyunların PC oyuncularıyla buluşacağını merakla bekliyor.