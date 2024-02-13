2023 yılı cari işlemler raporu açıklandı

Merkez Bankası verilerine göre 2023 yılında cari işlemler hesabı 45,2 milyar dolar açık verdi. Net hata ve noksan 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon ABD doları güncellendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Aralık ayı ödemeler dengesi verisini paylaştı. Buna göre, 12 aylık cari açık 45,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aylık olarak ise cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyar 162 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 586 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 574 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 696 milyon ABD doları oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 233 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 154 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 317 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.Portföy yatırımları 1 milyar 690 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 187 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 154 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 129 milyon ABD doları, Genel Hükümet 1 milyar 285 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 401 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi .Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 633 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 44 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1 milyar 677 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 686 milyon ABD doları ve 369 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 401 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 978 milyon ABD doları net artış oldu.

Yıl sonu güncellemeleri

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2019 yılında 176 milyon ABD doları, 2020 yılında 253 milyon ABD doları, 2021 yılında 419 milyon ABD doları, 2022 yılında 258 milyon ABD doları ve 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon ABD doları güncellendi.