- Asayiş

Kontrol kaybı sonucu ters dönen otomobil

Karabük, şehrin merkezi arterlerinden Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana gelen ve sürücünün büyük bir şans eseri yara almadan kurtulduğu tek taraflı trafik kazası, yerel halk ve yetkilileri bir kez daha trafik güvenliği konusunda uyarıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kontrol kaybı sonucu ters dönen otomobil
Kontrol kaybı sonucu ters dönen otomobil
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Ani Manevra, Kontrol Kaybıyla Sonuçlandı

Erdem E. yönetimindeki 78 BJ 725 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine refüje çarptı ve ters döndü. Kazanın şokunu atlatan ve büyük bir şans eseri yaralanmadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. 

Kontrol kaybı sonucu ters dönen otomobil

Hızlı Müdahale: Ekipler Olay Yerinde

Kazayı fark eden diğer sürücülerin hemen haber vermesiyle birlikte, sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ters dönen otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, maddi hasarın büyüklüğü gözler önüne serildi.Kontrol kaybı sonucu ters dönen otomobil

Maddi Hasar Büyük, Can Kaybı Yok

Otomobil, yaşanan şiddetli çarpışmanın ardından kullanılamaz hale geldi. Ancak, kazanın can kaybı ya da ciddi yaralanma olmadan atlatılması, olayın tek tesellisi oldu. 

Kazaya ilişkin incelemeler devam ederken, yetkililer sürücüleri hız limitlerine uyma, dikkatli ve tedbirli olma konusunda bir kez daha uyarıyor. Karabük'te yaşanan bu olay, trafik güvenliğinin önemi ve beklenmedik kazalara karşı her daim hazırlıklı olmanın gerekliliği konusunda önemli bir hatırlatma olarak kayıtlara geçti.Kontrol kaybı sonucu ters dönen otomobil

# otomobil, kaza, karabük, polis, trafik

13 Şub 2024 - 15:33 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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