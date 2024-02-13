Çalılık yangını! Hızlı müdahale felaketi önledi

Hızlı İhbar ve Etkili Müdahale

Olayın yaşandığı Darıcı Mahallesi'ndeki çalılık alanda yangın, çevredekiler tarafından fark edilerek hemen yetkililere ihbar edildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbarın alınmasının hemen ardından olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde, yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 3 Dönüm Arazide Yangın Kontrolü

Yangının meydana geldiği çalılık alanda yaklaşık 3 dönüm arazi etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde, yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir araştırma başlatıldı.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Açık alanlarda ateş yakılmaması, çöp ve benzeri yanıcı maddelerin kontrolsüz bir şekilde atılmaması gerektiğini vurgulayan yetkililer, her türlü duman ve alev durumunda hemen itfaiye ekiplerine haber verilmesini istedi.