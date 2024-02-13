- Asayiş

Çalılık yangını! Hızlı müdahale felaketi önledi

Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde, şehirlerarası terminalin karşısında yer alan otluk arazide korkutan bir yangın meydana geldi. Yerel saatle öğleden sonra başlayan ve çevredekilerin dumanları fark etmesi üzerine ihbarla ortaya çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı
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Çalılık yangını! Hızlı müdahale felaketi önledi mask
Çalılık yangını! Hızlı müdahale felaketi önledi
Çalılık yangını! Hızlı müdahale felaketi önledi
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Hızlı İhbar ve Etkili Müdahale

Olayın yaşandığı Darıcı Mahallesi'ndeki çalılık alanda yangın, çevredekiler tarafından fark edilerek hemen yetkililere ihbar edildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbarın alınmasının hemen ardından olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde, yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Çalılık yangını! Hızlı müdahale felaketi önledi

Yaklaşık 3 Dönüm Arazide Yangın Kontrolü

Yangının meydana geldiği çalılık alanda yaklaşık 3 dönüm arazi etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde, yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir araştırma başlatıldı. Çalılık yangını! Hızlı müdahale felaketi önledi

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Açık alanlarda ateş yakılmaması, çöp ve benzeri yanıcı maddelerin kontrolsüz bir şekilde atılmaması gerektiğini vurgulayan yetkililer, her türlü duman ve alev durumunda hemen itfaiye ekiplerine haber verilmesini istedi.Çalılık yangını! Hızlı müdahale felaketi önledi
# düzce

13 Şub 2024 - 16:25 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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