Kaçak maden operasyonu! Ruhsatsız ocağa baskın

Kaçak Ocakta Büyük Baskın
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, jandarma ekiplerinin dikkatli takibi ve istihbarat çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ruhsatsız maden ocağında yapılan baskında, madencilik faaliyetlerinde kullanılan önemli ekipmanlara el konuldu. Operasyonda, 1 adet vinç, 2 adet maden vagonu, 20 metre uzunluğunda maden rayı ve yaklaşık 4 ton kömür ele geçirildi. Bu ekipmanların ele geçirilmesi, kaçak madencilik faaliyetlerine büyük bir darbe vurduğunu gösteriyor.
İmha Edilen Kaçak Maden Ocağı
Kaçak maden ocağının imhası, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince titizlikle gerçekleştirildi. Bu eylem, devletin kaçak madencilikle mücadelesindeki kararlılığını ve bu tür faaliyetlere göz yummayacağını açıkça ortaya koyuyor. Operasyon, çevre güvenliği ve kamu düzeninin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.