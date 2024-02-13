Kaçak maden operasyonu! Ruhsatsız ocağa baskın

Kaçak Ocakta Büyük Baskın

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, jandarma ekiplerinin dikkatli takibi ve istihbarat çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ruhsatsız maden ocağında yapılan baskında, madencilik faaliyetlerinde kullanılan önemli ekipmanlara el konuldu. Operasyonda, 1 adet vinç, 2 adet maden vagonu, 20 metre uzunluğunda maden rayı ve yaklaşık 4 ton kömür ele geçirildi. Bu ekipmanların ele geçirilmesi, kaçak madencilik faaliyetlerine büyük bir darbe vurduğunu gösteriyor.

İmha Edilen Kaçak Maden Ocağı

Kaçak maden ocağının imhası, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince titizlikle gerçekleştirildi. Bu eylem, devletin kaçak madencilikle mücadelesindeki kararlılığını ve bu tür faaliyetlere göz yummayacağını açıkça ortaya koyuyor. Operasyon, çevre güvenliği ve kamu düzeninin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.