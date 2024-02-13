- Asayiş

Kaçak maden operasyonu! Ruhsatsız ocağa baskın

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonlarıyla, Kilimli ilçesinde yasa dışı faaliyet gösteren ve ruhsatsız işletilen bir maden ocağına büyük bir darbe vuruldu. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, kaçak maden ocağı faaliyetlerine son verildi ve ocağın imhası gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kaçak maden operasyonu! Ruhsatsız ocağa baskın
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Kaçak Ocakta Büyük Baskın

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, jandarma ekiplerinin dikkatli takibi ve istihbarat çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ruhsatsız maden ocağında yapılan baskında, madencilik faaliyetlerinde kullanılan önemli ekipmanlara el konuldu. Operasyonda, 1 adet vinç, 2 adet maden vagonu, 20 metre uzunluğunda maden rayı ve yaklaşık 4 ton kömür ele geçirildi. Bu ekipmanların ele geçirilmesi, kaçak madencilik faaliyetlerine büyük bir darbe vurduğunu gösteriyor.

Kaçak maden operasyonu! Ruhsatsız ocağa baskın

İmha Edilen Kaçak Maden Ocağı

Kaçak maden ocağının imhası, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince titizlikle gerçekleştirildi. Bu eylem, devletin kaçak madencilikle mücadelesindeki kararlılığını ve bu tür faaliyetlere göz yummayacağını açıkça ortaya koyuyor. Operasyon, çevre güvenliği ve kamu düzeninin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.
# jandarma, zonguldak, kamu

13 Şub 2024 - 16:30 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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