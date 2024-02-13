13 Şub 2024 - 21:00- Gündem G:

Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatları uçuşta!

Sevgililer Günü'ne yaklaşırken çiçek fiyatlarındaki artış, hem çiçekçileri hem de müşterileri etkiliyor. Gül fiyatlarının 100 TL'den başlaması ve kalitesine göre 180 TL'ye kadar çıkması, sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler için önemli bir maliyet oluşturuyor.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatları uçuşta! mask
Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatları uçuşta!
Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatları uçuşta!
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Sevgililer Günü çiçek fiyatları uçuşa geçti

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala İstanbul'da çiçek fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Geçen yıl 40 TL olan gül fiyatları bu yıl 100 TL'ye yükseldi. Çiçekçiler, gülün kalitesine göre fiyatların 180 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade ediyor. Bu durum, sevgililer gününde sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenleri zorlayabilir.

 Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatları uçuşta!

Gül fiyatları neden artıyor?

Çiçekçiler, son iki haftada çiçek fiyatlarına yüzde 50'ye varan zam geldiğini belirtiyor. Sevgililer Günü nedeniyle artan talep, fiyatların yükselmesindeki en büyük etken olarak gösteriliyor. Ayrıca, çiçekçiler kredi kartıyla yapılan alışverişlerin arttığını, bu durumun da fiyatları etkileyebileceğini dile getiriyor.

 

Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatları uçuşta!

Çiçekçilerin Sevgililer Günü hazırlıkları

Çiçekçiler, Sevgililer Günü için özel hazırlıklar yapıyor. Çiçekçi Zöhrap Talayhan, bu yıl gül fiyatlarının geçen yıla göre daha yüksek olacağını, en ucuz gülün 100 TL'den satılacağını belirtiyor. Talayhan, müşterilerin bütçelerine uygun alternatifler sunmak için saksı bitkileri gibi seçenekleri de öneriyor.

 

Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatları uçuşta!

İnternet üzerinden alışverişler artıyor

Talayhan'a göre, çiçek alışverişlerinin yüzde 75'i internet üzerinden gerçekleşiyor. Özellikle Sevgililer Günü gibi özel günlerde internet üzerinden yapılan siparişlerde büyük artış oluyor. Bu yıl 14 Şubat için internet üzerinden 200 sipariş bekleniyor, bu da çiçekçiler i

Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatları uçuşta!

çin önemli bir gelir kaynağı anlamına geliyor.

 

Fiyatlar ve müşteri tercihleri

Çiçekçiler, Sevgililer Günü'nde fiyatların daha da artabileceğini öngörüyor. Müşteriler, yüksek fiyatlar nedeniyle bütçelerine uygun alternatif çiçek seçeneklerine yönelebilir. Bu durum, çiçekçilerin sunduğu ürün çeşitliliğini ve fiyatlandırma stratejilerini etkileyebilir.

 

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13 Şub 2024 - 21:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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