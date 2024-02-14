14 Şub 2024 - 00:02- Gündem G:

Horoz ‘Anne’ diye bağırınca üç kez kesilmekten kurtuldu

Kesilmek üzereyken 'Anne' diye bağırarak sahibini şaşırttı ve hayatını kurtardı. Bu duygusal an, sosyal medyada büyük ilgi topladı ve hayvan haklarına dair farkındalığı artırdı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Horoz ‘Anne’ diye bağırınca üç kez kesilmekten kurtuldu mask
Horoz ‘Anne’ diye bağırınca üç kez kesilmekten kurtuldu
Horoz ‘Anne’ diye bağırınca üç kez kesilmekten kurtuldu
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Bir horozun hayatta kalma mücadelesi

Abdulhamit Barçadurmuş, kesilmek üzere olduğu sırada 'Anne' diye bağıran horozuyla yaşadığı inanılmaz olayı paylaştı. Bu beklenmedik durum, Barçadurmuş'u hayvanı kesmekten vazgeçmeye itti ve hayvanların da insanlar gibi duygusal tepkiler verebileceğini gözler önüne serdi.

Horoz ‘Anne’ diye bağırınca üç kez kesilmekten kurtuldu

İnsan gibi bağıran horoz

Barçadurmuş, arkadaşlarının talebi üzerine horozu kesmeye niyetlendiğinde, horozun tekrar 'Anne' diye bağırmasıyla karşılaştı. Bu olay, onu üç kez kesmeye çalıştığı horozu kesmekten vazgeçmeye sevk etti. Horozun bu duygusal tepkisi, Barçadurmuş'un kararını etkileyerek hayvanın hayatını kurtardı.

Horoz ‘Anne’ diye bağırınca üç kez kesilmekten kurtuldu

Viral olan duygusal an

Barçadurmuş, yaşadığı bu duygusal anı videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı. "Kimse bana inanmıyordu, bakın horoz ne diyor" diyerek yaptığı paylaşım, kısa sürede viral hale geldi ve geniş kitleler tarafından büyük ilgi gördü. Bu olay, hayvanların insanlar gibi duygusal ifadeler sergileyebileceğine dair genel bir farkındalık yarattı.
Horoz ‘Anne’ diye bağırınca üç kez kesilmekten kurtuldu

Hayvan haklarına dair yeni bir bakış açısı

Barçadurmuş'un 'Anne' diye bağıran horozu kesmek yerine satmayı düşünmesi, hayvan haklarına ve duygusal bağlara verilen önemi gösteriyor. Sosyal medyada alıcı bulmasına rağmen düşük teklifler nedeniyle satış gerçekleşmedi. Bu durum, hayvanların sadece ekonomik değerler olmadığı, duygusal varlıklar olduğu gerçeğini vurguluyor.

Horoz ‘Anne’ diye bağırınca üç kez kesilmekten kurtuldu

Toplumsal farkındalık ve duyarlılık

Bu olay, hayvan hakları ve duygusal kapasiteleri konusunda toplumsal farkındalığı artırdı. 'Anne' diye bağıran horozun hikayesi, insanları hayvanlara karşı daha duyarlı ve sorumlu olmaya teşvik etti. Ayrıca, hayvanların korunması ve merhametle muamele edilmesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdi.

14 Şub 2024 - 00:02 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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