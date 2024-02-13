Bolu Pazarında fiyatlar tırmanışta! Fiyatlar uçtu

"Şükretmeyi Bilmeliyiz": Pazar Esnafı ve Vatandaşlardan Yorumlar

Yapılan röportajlarda, bazı vatandaşlar mevcut duruma pozitif bir bakış açısı sergileyerek, yaşanan ekonomik zorluklara rağmen şükretmenin önemine vurgu yaptı. Bu olumlu tutum, pazarın genel havasına da yansıdı. Ancak, fiyat artışlarının vatandaşların temel gıda maddelerine erişimini zorlaştırdığı bir gerçek.

Meyve, Sebze ve Balık: Fiyatlar Nereye Gidiyor?

Bolu Pazarı'nda satılan meyve, sebze ve balık ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekici. Özellikle çilek fiyatlarındaki artış, dikkatleri üzerine çekerken, kıvırcık gibi bazı sebzeler vatandaşlar için nispeten uygun fiyatlı alternatifler sunuyor. Hava koşullarının da etkisiyle pazar yerindeki kalabalık, tezgahların doluluk oranına yansımasa da, balık fiyatlarında beklenen yükselişin devamı esnaf tarafından öngörülüyor.





Meyve, sebze ve balık fiyatları nasıl?

Balık fiyatları; Hamsi 150 TL, levrek 280 TL, Karadeniz somon 280 TL, deniz çupra 350 TL, deniz levrek 400 TL, çupra 280 TL, istavrit 80 TL’ydi.

Meyve fiyatları; Mandalina 35 TL, çilek 170 TL, Hurma meyvesi 60 TL, elma 30 TL, Portakal 35 TL, Muz 40 TL, kivi 60 TL’ydi.

Sebze fiyatları; kıvırcık 20 TL, limon 20 TL, patates 20 TL domates 60 TL, salatalık 50 TL, yeşil biber 60 TL, havuç 20 TL, kabak 25 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

Gelecek Haftalarda Fiyatlar Ne Olacak?

Önümüzdeki dönemde Bolu Pazarı'nda fiyatların seyri konusunda belirsizlik hakim. Vatandaşlar ve esnaf, fiyat artışlarının devam edip etmeyeceğini merak ederken, Bolu Gündem Gazetesi, en güncel bilgileri takipçileriyle paylaşmaya devam edecek. Pazardaki fiyat artışlarının, hem tüketicilerin alım gücü üzerindeki etkisi hem de ekonomik dengeler açısından önemli olduğu unutulmamalıdır.

“Filistin’e, İsrail’e gitsin, o şükür bilmeyenler”

Yaptığımız röportaj esnasında satış yapan bir teyze, “o şükür etmeyi bilmeyenler, gitsinler Filistin, İsrail’de yaşasınlar. Burada durmasınlar!” diyerek fiyatlardaki pahalılığa şükür edilmesi gerektiğini savundu.

Bolu Pazarı'nda Fiyatlar ve Vatandaşın Tercihleri

Bolu Pazarı'ndaki fiyat artışları, vatandaşların alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkiliyor. Yüksek fiyatlar karşısında bazı vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için daha uygun fiyatlı alternatiflere yöneliyor. Bu durum, pazarın ürün çeşitliliği ve tezgahların doluluk oranı üzerinde de etkili oluyor. Vatandaşlar, bütçelerini zorlayan fiyat artışlarına karşı nasıl bir strateji izleyecek, önümüzdeki dönemde bu durumun ekonomi üzerindeki etkileri ne olacak, tüm bu soruların cevapları merak konusu.