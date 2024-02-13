SsangYong Torres EVX Türkiye’de: İşte fiyatları!

Güney Kore'nin önde gelen otomobil üreticilerinden SsangYong, elektrikli araç pazarına iddialı bir giriş yaptı. Markanın dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan yeni elektrikli SUV modeli Torres EVX, Türkiye'de otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu. Geleceğin ulaşım çözümlerini bugünden sunmayı hedefleyen SsangYong, bu hamlesiyle elektrikli araç sektöründe önemli bir adım atıyor.

Elektrik gücünde yüksek performans

Torres EVX, 152 kW (206 PS) maksimum güç ve 339 Nm maksimum tork üretebilen senkronize bir elektrik motoruna sahip. Bu güçlü motor sayesinde araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 8,11 saniyede ulaşıyor ve maksimum 175 km/s hıza erişebiliyor. Elektrikli araçlar arasında yüksek performansı ile dikkat çeken Torres EVX, dinamik sürüş deneyimi sunuyor.

Uzun menzil imkanı

Torres EVX, 73,4 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat (LiFePO4) bataryası ile şehir içinde 635 km, karma kullanımda ise WLTP ölçümlerine göre 463 km menzil vaat ediyor. Bu uzun menzil, kullanıcılarına şehir içinde ve uzun yolculuklarda kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Hızlı şarj imkanı

Araç, 11 kW AC şarj ile 9 saatte tam şarj olabiliyor, 100 kW DC hızlı şarj ile ise yüzde 20'den 80'e sadece 37 dakikada ulaşabiliyor.

Güvence ve ekonomik kullanım

SsangYong, Torres EVX'in bataryası için 10 yıl veya 1 milyon kilometreye kadar garanti sunarak, kullanıcılarına uzun vadeli bir güvence veriyor. Şehir içi kullanımda 100 km başına 13,6 kWsa, karma kullanımda ise 18,7 kWsa enerji tüketimi ile ekonomik bir kullanım sunan Torres EVX, hem çevreci hem de cüzdan dostu bir seçenek olma özelliği taşıyor.

Türkiye fiyatı ve piyasaya sürülme

Torres EVX, Türkiye'de 1 milyon 695 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu fiyat, aracın sunduğu teknoloji, performans ve ekonomik kullanım avantajlarını göz önünde bulundurduğunda, elektrikli SUV segmentinde rekabetçi bir konumda olmasını sağlıyor.