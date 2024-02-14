14 Şub 2024 - 10:00- Gündem G:

MHP Adayı Durak projelerini tanıttı

Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, MHP çatısı altında 60 yenilikçi projeyi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde tanıttı. Durak, şehir planlamasından sosyal yaşama, ulaşımdan çevre politikalarına kadar geniş bir yelpazede Bolu'nun geleceğini şekillendirecek projeler hakkında bilgi verdi.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
MHP Adayı Durak projelerini tanıttı mask
MHP Adayı Durak projelerini tanıttı
MHP Adayı Durak projelerini tanıttı
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İlhan Durak'ın vizyonu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen coşkulu bir toplantı ile Bolu için hazırladığı 60 projeyi kamuoyu ile paylaştı. "Değişimin, samimiyetin, icraatın vakti geldi" sloganıyla yola çıkan Durak, Bolu'nun karşı karşıya olduğu sorunlara yenilikçi ve kapsamlı çözümler sunmayı hedefliyor.

 MHP Adayı Durak projelerini tanıttı

Dinamizm ve samimiyet ön planda

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün de destek verdiği lansman toplantısında, dinamizm ve samimiyet vurgusu dikkat çekti. Akgül, Bolu'ya hizmet etme azminin altını çizerek, projelerin şehrin çehresini değiştireceğine olan inancını ifade etti. Durak ve ekibinin, Bolu'nun yükünü sırtlanmaya hazır olduğu mesajı verildi.

 MHP Adayı Durak projelerini tanıttı

Kapsamlı projelerle Bolu'nun dönüşümü

Durak'ın açıkladığı projeler, imar ve şehirleşme yönetiminden, tramvay hattı inşasına, köprülü kavşaklardan, Bolu mobil uygulamasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca, bisikletli ulaşım, akıllı duraklar, atık yönetimi ve enerji üretimi gibi çevre dostu girişimler de projeler arasında yer alıyor. Bu projelerle Bolu'nun yaşam kalitesinin artırılması ve şehrin daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesi amaçlanıyor.

 

MHP Adayı Durak projelerini tanıttı

Ulaşım ve çevre dostu yaklaşımlar

Durak'ın projeleri, Bolu'nun trafik sorununa çözümler sunarken, şehrin çevresel sürdürülebilirliğine de katkı sağlamayı hedefliyor. Tramvay hattı ve bisiklet yolları gibi ulaşım alternatifleri, şehir içi hareketliliği kolaylaştırırken, atık yönetimi ve sıfır atık projeleri ile çevre korunacak.

 MHP Adayı Durak projelerini tanıttı

Sosyal ve kültürel yaşama katkılar

Durak'ın vizyonu, altyapı ve çevre odaklı projelerin yanı sıra Bolu'nun sosyal ve kültürel yaşamına da önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor. Gastronomi merkezi, fuar alanı, spor sahaları ve amatör spor kulüplerine destek gibi girişimler, şehrin sosyal hayatını canlandıracak.

 

MHP Adayı Durak projelerini tanıttı

Bolu için yeni bir başlangıç

İlhan Durak liderliğindeki bu projeler, Bolu'nun her yönüyle kalkınmasını ve gelişimini hedefliyor. Durak, Bolu'nun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için samimi bir yönetim ve içten bir hizmet anlayışıyla yola çıktığını belirtiyor. Bu projelerle Bolu'nun geleceği şekillendirilirken, vatandaşların da bu değişim sürecinde aktif bir rol oynaması bekleniyor.MHP Adayı Durak projelerini tanıttı

# trafik, belediye, başkan

14 Şub 2024 - 10:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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