Tanju Özcan, meclis oylamasındaki 'usulsüzlük' iddialarına karşı çıktı!

Bolu'nun gündemini meşgul eden belediye meclis oylaması, iddialar ve ardından gelen sert tepkiler, siyaset sahnesinde dikkat çeken bir gelişmeye işaret ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta yaşanan ve "usulsüzlük" olarak nitelendirilen olaylara dair düzenlenen basın toplantısında, kamuoyunu bilgilendirdi ve ilgili taraflara uyarılarda bulundu.

" AK Parti'nin Yönetmeliği ve Oylama Süreci"

Tanju Özcan'ın vurguladığı gibi, meclis oylamasının usulsüzlük iddialarına konu olması, meclis yönetmeliğinin AK Parti döneminde oluşturulmuş olmasının ironisini taşıyor. Özcan, yönetmelikte belirtilen prosedürlerin açıkça yazılı olduğunu ve bu kurallar çerçevesinde oylamanın gerçekleştiğini belirtti. Yapılan oylama, 434 milyon TL'lik borçlanma izni konusunda gerçekleşmiş ve 16 kabul oyu ile geçmiştir. Ancak, AK Parti, MHP ve İYİ Parti tarafından usulsüzlük yapıldığı iddia edilmiştir.

"Meclis Üyelerine Ciddiyet Çağrısı"

Başkan Özcan, meclis üyelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bazı üyelerin konuşulan konuları bile takip etmediğini, telefonlarıyla meşgul olduklarını ve sonrasında "duymadık" bahanesine sığındıklarını ifade etti. Özcan, Bolu'yu yönetmenin ciddiyet gerektirdiğini ve herkesin bu sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini vurguladı.

Feridun Yılmaz'a Gönderme ve Siyasetteki "Kalibre" Vurgusu

Tanju Özcan, basın toplantısında, eski başkan yardımcısı Feridun Yılmaz'a da atıfta bulunarak, siyasetteki dönekliğe ve kişilerin "kalibre"sinin önemine dikkat çekti. Özcan, Yılmaz'ın görev süresinin sona ermesinin ardından hemen muhalefete geçmesini eleştirerek, siyasi tutarlılık ve sadakat konularına değindi.

Yaşananlar ve Bundan Sonraki Süreç

Bolu Belediye Meclisi'nin yaşadığı bu gerginlik, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi üyelerinin Tanju Özcan'a yönelik tepkileriyle daha da büyüdü. İddialar üzerine, adli ve idari yollara başvurulacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Tanju Özcan'ın basın toplantısıyla iddialara verdiği yanıt, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

Bolu Belediye Başkanı'nın "usulsüzlük" iddialarına verdiği kararlı yanıt, siyasi arenada yankı uyandırırken, bundan sonraki sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu. Adli ve idari süreçlerin sonucu, Bolu'nun siyasi geleceğini ve yönetim biçimini doğrudan etkileyecek.