Elektrik kesintileri SEDAŞ'ın bakım ve onarım çabalarını gölgede bırakıyor: Bolu halkı endişeli!

Devam eden elektrik sorunları

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'yi kapsayan geniş bir alanda enerji dağıtımı yapmakta ve 2 milyonu aşkın müşteriye hizmet vermektedir. 2023 yılında geniş çaplı bir aydınlatma ve bakım programını başarıyla tamamladığını duyursa da Bolu'da yaşayan vatandaşlar hala kesintilerle karşı karşıya.

SEDAŞ'ın 2023 yatırımları ne kadar etkili?

Aydınlık geleceğin umudu, Bolu'da elektrik kesintilerinin gölgesinde kayboluyor. SEDAŞ'ın 2023 yılında gerçekleştirdiği geniş kapsamlı aydınlatma ve bakım programı, 10 bin 206 metre alçak gerilim kablosu, 13 bin 445 ampul, bin 418 armatür değişimi ve diğer aydınlatma ekipmanlarının bakımıyla tamamlandı. Ancak, bu iyileştirmelerin ardından bile Bolu'da yaşayanlar hala elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Bu kesintiler, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor ve beklenen iyileşmeyi sağlayamıyor.

Aydınlık gelecek vaatleri ve gerçekler

SEDAŞ, 2024 yılında elektrik dağıtım ağındaki 9 bin 782 aydınlatma şebekesinin periyodik kontrollerini sürdüreceğini açıkladı. Ancak, Bolu'daki vatandaşlar, yapılan iyileştirmelerin faydasını göremiyor. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen elektrik kesintileri, halkın memnuniyetini düşürüyor.

Müşteri memnuniyeti ve beklentiler

SEDAŞ'ın müşteri memnuniyetine verdiği önemi vurgulayan açıklamalarına karşın, Bolu'daki durum, bu iddiaların gerçekliğini sorgulatıyor. Vatandaşların kesintisiz enerji hizmeti beklentisi, şirketin gelecek planlamalarında daha kapsamlı çözümler üretmesini zorunlu kılıyor.

Köklü çözümler gerekli

Bolu'daki elektrik kesintileri, altyapı sorunlarının daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sadece ekipman değişiklikleri değil, daha köklü altyapı iyileştirmelerine ihtiyaç duyuluyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak etkin çözümler, SEDAŞ'ın önümüzdeki dönemde odaklanması gereken ana konu olmalı.