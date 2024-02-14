Tırnak mantarı için evde uygulanabilecek 10 doğal çözüm

Tırnak Mantarı İçin Evde Tedavi Yöntemleri

Tırnak mantarı, tıbbi adıyla onikomikozis, tırnaklarda beyaz, kahverengi veya sarı renk değişikliği gibi belirtilerle ortaya çıkan yaygın bir mantar enfeksiyonudur. Bu durum, tırnakların kalınlaşmasına veya çatlamasına neden olabilir. Tırnak mantarını tedavi etmek için birçok yöntem bulunmaktadır ve bunlardan bazıları doğal çözümlerdir.

1. Vicks VapoRub

Vicks VapoRub, öksürük bastırıcı olarak tasarlanmış bir merhemdir. Ancak, aktif bileşenleri (kamfor ve okaliptüs yağı) tırnak mantarını tedavi etmeye yardımcı olabilir. 2011 yılında yapılan bir çalışma, Vicks VapoRub'un tırnak mantarı tedavisinde "olumlu klinik etki" gösterdiğini bulmuştur.

2. Yılanotu Özütü

Yılanotu özütü, ayçiçeği ailesinden bitkilerden elde edilen bir antifungaldır. 2008 yılında yapılan bir çalışma, yılanotu özütünün, ciclopirox adlı antifungal ilaç kadar etkili olduğunu göstermiştir.

3. Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağı, antifungal ve antiseptik özelliklere sahip bir esansiyel yağdır. Küçük ölçekli klinik çalışmalar, çay ağacı yağının tırnak mantarı üzerinde etkili olabileceğini göstermiştir.

4. Kekik Yağı

Kekik yağı, timol içerir. 2016 yılında yapılan bir incelemeye göre, timolün antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu bulunmuştur.

5. Ozonize Yağlar

Ozonize yağlar, ozon gazı ile "enjekte" edilmiş zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi yağlardır. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu tür ozon maruziyeti, mantarlar, mayalar ve bakteriler gibi birçok organizmayı inaktive edebilir.

6. Listerine Ağız Bakım Suyu

Listerine ağız bakım suyu, mentol, timol ve okaliptüs içerir. Bu bileşenlerin antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir.

7. Sarımsak

2019 yılında yapılan bir çalışma, sarımsak özütünün antifungal özelliklere sahip olabileceğini öne sürmektedir.

8. Elma Sirkesi

Elma sirkesi hakkında sadece anekdotal kanıtlar bulunmaktadır. Ancak, antimikrobiyal özelliklere sahip olduğuna dair bazı çalışmalar mevcuttur.

9. Probiyotikler

Araştırmalar, probiyotiklerin çeşitli mantarların büyümesini önleyebileceğini göstermektedir.

10. Diğer Doğal Seçenekler

Tırnak mantarını tedavi etmede etkili olabilecek diğer bitki bazlı çözümler arasında spirulina, ladin ağacı reçinesi ve propolis özütü bulunmaktadır.

Tırnak mantarı genellikle kozmetik bir sorun olarak kabul edilse de, bazı kişiler için ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Diyabeti olan kişilerde tırnak mantarı riski daha yüksektir. Evde yapılan tedaviler, hafif ila orta derecede tırnak mantarı vakalarında reçeteli ilaçlara kıyasla daha az yan etkiye sahip olabilir, ancak bilimsel kanıtlar daha azdır. Tırnak mantarını tedavi etmek için bu doğal çözümleri deneyebilirsiniz, ancak sonuçlar için birkaç ay beklemeniz gerekebilir.