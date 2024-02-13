Belediye Meclisi Kararı mahkeme tarafından iptal edildi

Bolu Belediyesi'nde borçlanma kararı krizi
Bolu Belediye Meclisi'nde alınan ve kamuoyunun dikkatle izlediği borçlanma kararı, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in çabalarıyla adli makamlara taşındı. Güner, 07 Şubat 2024 tarihinde, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öncülüğünde gerçekleşen meclis toplantısında, borçlanma yetkisi talebinin usulsüz bir şekilde kabul edildiğini öne sürdü.
Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın başvurusu üzerine harekete geçen Bolu İdare Mahkemesi, söz konusu borçlanma kararını usulsüz bularak yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu karar, Bolu'nun siyasi tarihinde önemli bir skandal olarak nitelendirildi ve kamu zararının önlenmesi için kritik bir adım olarak kabul edildi.
Meclis üyelerinden güçlü tepki
Güner'in ifadelerine göre, Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclisi 434 milyon TL borçlandıracak yetki talebini, meclis üyelerinin çoğunluğunun ret oyuna rağmen kabul edilmiş gibi göstererek bir skandala imza attı. Seçimlere kısa bir süre kala yapılan bu hamle, hizmet veya yatırım yapılamayacağı bir dönemde gerçekleşti. Ret oyu veren meclis üyeleri, karara anında itiraz etti ancak itirazları dikkate alınmadı.
Hukuki mücadele ve kamu zararının önlenmesi
AK Parti Bolu İl Başkanlığı, yaşanan hukuksuzluk karşısında Bolu İdare Mahkemesine başvurarak iptal davası açtı ve yürütmeyi durdurma talebinde bulundu. Mahkeme kararının ardından, özel bankaların bu durumdan haberdar edildiği ve kamu zararının önlenmesi için gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.
Suç duyurusunda bulunuldu
Güner, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve o toplantıda görev alan divan üyeleri hakkında, görevlerini kötüye kullanmak suretiyle suç işledikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. AK Parti Bolu İl Başkanı, Türk adalet sisteminin gereğini yapacağına dair güçlü bir inanç sergileyerek, adaletin tecellisi için sabırsızlandıklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.