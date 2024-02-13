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Bolu SYDV Gerede ilçesi için 1 geçici işçi alacak

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Gerede ilçesi için bir yeni başvuru açtı

Doğukan Demirci
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Bolu SYDV Gerede ilçesi için 1 geçici işçi alacak mask
Bolu SYDV Gerede ilçesi için 1 geçici işçi alacak
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Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Gerede ilçesi için bir yeni başvuru açtı

Bolu SYDV Gerede ilçesi için 1 geçici işçi alacak

13 Şub 2024 - 17:36 Bolu/ Gerede- Ekonomi

Mahreç  Doğukan Demirci

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