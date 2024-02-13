Astrolog Öner Döşer 12 - 18 Şubat 2024 haftası yorumları.. Haftaya bakışta bu hafta..

12 Şubat 2024 Pazartesi Astroloji Yorumu

Pazartesi gününün büyük çoğunluğunda Ay Balık burcunda ilerliyor. Sabah erken saatlerde etkili olan Ay-Venüs altmışlığı, güne ilişkiler açısından şanslı başlayacağımızı gösteriyor.

Ardından Ay-Neptün kavuşumunun rahatlatıcı, yumuşatıcı, esnetici, manevi açıdan destekleyici etkileri devreye giriyor.

Ay-Mars altmışlığının aktifleştirici enerjik etkilerinin devreye gireceği öğle sonrasındaki saatleri güç ve efor gerektiren işler için kullanabiliriz.

Bu açının kesinleştiği 15:31’de boşluğa giren Ay, saat 16:25’te Koç burcuna geçiyor. Ay-Plüton altmışlığının destekleyici etkilerinin devrede olduğu akşam saatlerinde karşılıklı dayanışma yaratabiliriz.

Duygularımızı daha güçlü bir şekilde ifade edebilir, başkaları üzerinde etki yaratabiliriz.

13 Şubat 2024 Salı Astroloji Yorumu

Salı günü, Ay'ın Koç burcundaki seyrine tanık oluyoruz.

Sabahın erken saatleri itibarıyla, 09:05'te, hareketin temsilcisi Mars, yenilikçi ve toplumsal yarar sağlama odaklı projeler için bize ilham verecek Kova burcuna adım atıyor.

Mars ve Plüton'un güçlü birleşimi, bugünden itibaren etkilerini giderek artıran bir yoğunlukla hissettiriyor.

Gün ortasına doğru, Ay ile Merkür'ün uyumlu açısı, iletişim ve yazışmalar için oldukça müsait bir zamanı işaret ediyor.

Günün ilerleyen saatlerinde, Ay'ın Kiron ile buluşması, baş ağrıları gibi geçici sağlık sorunlarına yol açabilir; ancak bu durum, şifalanma yöntemlerimizi paylaşarak başkalarına yardımcı olma fırsatı sunuyor.

Gece saatlerinde, Ay'ın Kuzey Ay Düğümü ile olan kavuşumu, hayatımızda önemli ve belki de kaderi şekillendirecek gelişmelerin habercisi olabilir.

14 Şubat 2024 Çarşamba Astroloji Yorumu

Çarşamba günü, Ay'ın Koç burcundaki hareketiyle birlikte hızlı ve enerjik bir gün geçiriyoruz; acele kararlar ve aksiyonlar için verimli bir zemin hazırlıyor.

Sabahın erken saatlerinde Mars ile Plüton arasındaki güçlü kavuşumun etkilerini derinden hissediyoruz.

Öğlen sıralarında Ay ve Venüs arasındaki zorlayıcı kare açısı, ilişkilerde özellikle dikkatli olmamız gerektiğini işaret ediyor.

Bu açı 13:20'de tamamlanıyor ve Ay, önemli bir açı oluşturmadan boşlukta ilerlemeye başlıyor, akşam 18:02'de ise Boğa burcuna geçiş yapıyor.

Gece boyunca Plüton ve Mars ile olan zorlu açılar, gergin bir atmosferin hakim olmasına neden olabilir.

Ancak, gece saatlerinde Ay'ın Satürn ile olumlu altmışlık açısı, sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirmek için uygun bir ortam sunuyor.

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15 Şubat 2024 Perşembe Astroloji Yorumu

Perşembe günü Ay, Boğa burcunun etkileyici yörüngesinde seyahat ederken, sabah saatlerinde Satürn ile uyumlu bir altmışlık açı yaparak ve Jüpiter ile güçlü bir kavuşum oluşturarak önemli işlerimizi ve projelerimizi hayata geçirmek için mükemmel bir zaman sunduğunu işaret ediyor.

Gün boyu, Merkür ve Kiron'un pozitif altmışlık açısı altında, sözcüklerimizle ve paylaştığımız bilgilerle etrafımızdakilere iyileştirici bir dokunuş sunma fırsatı bulabiliriz.

Akşam saatleri, Merkür'ün Ay Düğümleri ile harmonik açıları sayesinde iş birliği ve ortak çalışmalar için oldukça bereketli bir döneme işaret ediyor.

Ancak, Ay ve Merkür arasındaki zorlu kare açı gece saatlerinde iletişimde dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor.

Gece yarısına doğru, Ay'ın Uranüs ile kavuşumu sırasında ortaya çıkabilecek stresli ve ani değişikliklere karşı uyanık olmamız gerektiğini, bu dönemin getirebileceği sert ve beklenmedik enerjilerle başa çıkmak için hazırlıklı olmamızın önemini vurguluyor.

16 Şubat 2024 Cuma Astroloji Yorumu

Cuma günü, Ay'ın Boğa burcundaki yolculuğu büyük bir bölümü kaplıyor. Sabah erken saatlerde, Ay ve Uranüs'ün kavuşumuyla gelen ani ve etkili değişikliklere şahit olabiliriz, bu yüzden tetikte olmakta fayda var.

Öğlen saatleri, Ay ve Neptün'ün uyumlu açısı sayesinde önemli kişilerle iletişim kurmak için ideal zamanlar sunuyor.

Akşam üzeri, Ay ve Güneş arasındaki zorlu kare açı nedeniyle, başkalarıyla anlaşmakta güçlük çekebiliriz.

Bu zorlu etkileşim, saat 18:00'den sonra sona erdiğinde, Ay bir boşluk dönemine girer ve gece 22:39'da İkizler burcuna geçiş yapar.

saatlerinde, Ay ve Venüs arasındaki olumlu üçgen açı, özel ve sosyal ilişkiler açısından bereketli bir zamanı müjdeliyor.

Eğlenceli etkinliklere katılmak için harika bir fırsat sunuyor. Bu dönemde, Ay-Plüton etkileşiminin getirdiği karizmatik enerji ve Ay-Mars üçgeninin sağladığı enerji artışı da hissedilecek.

Ayrıca, saat 19:05'te Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle, ilişkilerde idealizmin ön plana çıkacağı yeni bir evreye adım atıyoruz.

Bu özel gün boyunca, göksel etkileri fark ederek, ilişkilerimizi ve sosyal etkileşimlerimizi daha bilinçli bir şekilde yönlendirebiliriz.

17 Şubat 2024 Cumartesi Astroloji Yorumu

Cumartesi günü, Ay'ın İkizler burcunu ziyareti altında, Merkür ve Uranüs arasındaki kare açının güçlü etkileri altında olacağız.

Bu durum, düşünce ve kararlarımızda ani değişikliklere yol açabilir. Beklenmedik ve sıradışı fikirler, şaşırtıcı diyaloglar günün öne çıkan özellikleri arasında yer alabilir.

Aynı zamanda, hava durumunda beklenmeyen değişiklikler, kuvvetli rüzgarlar ve elektriklenmiş bir atmosfer mümkündür.

Venüs ve Plüton'un Kova burcunda gerçekleşen kesin kavuşumu, ilişkilerde özgürlük ve yenilenme ihtiyacını ön plana çıkarabilir.

Günün ilerleyen saatlerinde, Ay ve Satürn arasındaki kare açı nedeniyle, bazı zorluklar ve gecikmelerle karşılaşabiliriz.

Bu nedenle, planladığımız yerlere gitmek için yola erken çıkmak avantaj sağlayabilir

18 Şubat 2024 Pazar Astroloji Yorumu

Pazar günü, Ay'ın İkizler burcunda seyahat ettiği bir dönemdeyiz. Sabahın erken saatlerinde, Ay ve Kiron'un harmonik bir altmışlık açısı, bize şifa ve iyileşme fırsatları sunuyor.

Günün ortasında, Ay ve Merkür arasındaki uyumlu üçgen açı, özellikle değer verdiğimiz insanlarla iletişim kurmak için mükemmel bir zaman olduğunu işaret ediyor.

Bu süre zarfında toplantılar planlayabilir, yazışmalar yapabilir ve yakın mesafelerde seyahat ederek keyifli geziler düzenleyebiliriz.

Ancak, günün ilerleyen saatlerinde Ay ve Neptün arasındaki kare açı, yanılma ve hata yapma riskimizin arttığı bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekiyor.

Akşam saatlerinde daha farkında ve dikkatli olmamız gerekiyor.