13 Şub 2024 - 20:11- Siyaset G:

Mansur Yavaş'tan Bolu'daki Belediye Başkanı adayına büyük destek! Yavaş hangi adaya destek oldu?

İki dönem Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev yapan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bolu'daki Belediye Başkanı adayına destek verdi.. İşte detaylar..

Arzu Sarı
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Mansur Yavaş'tan Bolu'daki Belediye Başkanı adayına büyük destek! Yavaş hangi adaya destek oldu? mask
Mansur Yavaş'tan Bolu'daki Belediye Başkanı adayına büyük destek! Yavaş hangi adaya destek oldu?
Mansur Yavaş'tan Bolu'daki Belediye Başkanı adayına büyük destek! Yavaş hangi adaya destek oldu?
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Mansur Yavaş, 1999 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'den yüzde 51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı olmuştu.

Mansur Yavaş'tan Bolu'daki Belediye Başkanı adayına büyük destek! Yavaş hangi adaya destek oldu?

Yavaş, 2004 yerel seçimlerinde de oylarını arttırarak yüzde 55 oyla Beypazarı Belediyesi'ne yeniden seçilmişti.

Mansur Yavaş'tan Bolu'daki Belediye Başkanı adayına büyük destek! Yavaş hangi adaya destek oldu?

2009 yerel seçimlerinde ise MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Yavaş, yüzde 27 oyla seçimde Melih Gökçek'in ve Murat Karayalçın'ın ardından seçimi üçüncü sırada bitirmişti.

Mansur Yavaş'tan Bolu'daki Belediye Başkanı adayına büyük destek! Yavaş hangi adaya destek oldu?

2014 yerel seçimlerinde MHP'den aday gösterilmeyen Mansur Yavaş, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarfından 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi. Yüzde 43,8 oy alan Yavaş seçimi kaybettikten sonra 17 Nisan 2016 tarihinde CHP'den istifa etmişti.

Mansur Yavaş'tan Bolu'daki Belediye Başkanı adayına büyük destek! Yavaş hangi adaya destek oldu?

2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Mansur Yavaş oyların yüzde 50,93'ünü alarak belediye başkanı seçildi.
Mansur Yavaş'tan Bolu'daki Belediye Başkanı adayına büyük destek! Yavaş hangi adaya destek oldu?

Mansur Yavaş'tan Göynük adayına destek

İki dönem Ankara Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev yapan ve 2024 yerel seçimlerinde CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mansur Yavaş, CHP Göynük Belediye Başkan Adayı Ali Oral'a destek mesajı verdi.

Mansur Yavaş'tan Bolu'daki Belediye Başkanı adayına büyük destek! Yavaş hangi adaya destek oldu?

Ankara'dan Göynük'e selamlar diyen Mansur Yavaş, CHP Göynük Belediye Başkanı Adayı Ali Oral'a birlikte olduğu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Göynük ve Beypazarı iki ortak değere sahip. Biri de Akşemseddin. Akşemseddin, Beypazarı'nda çok uzun süre yaşamış bir isim. Hatta Beypazarı'nda tapulu malları bulunmakta. Akşemseddin Beyapazarı'ndan İskilip'e oradan da Göynük'e geliyor. Hem ipek yolu üzerinde olması nedeniyle, benim hayalim olan ipek yolu turizmini başkanımla birlikte canlandıracağız. Ali başkanıma hayırlı olsun diyorum. Her konuda kendisine destek olacağıma söz veriyorum. Bu vesileyle değerli Göynüklülere selam ve saygılarımı sunuyorum"

CHP Göynük Belediye Başkanı Adayı Ali Oral Kimdir?

Göynük'ün tanınan Oral ailesine mensup olan Ali Oral 1958 yılında Göynük'te doğdu. Göynük'te ticaretle uğraşıyor. 1990'lı senelerin ardından siyasete ara veren Oral, Göynük'te gördüğü eksikliklerin biran önce tamamlanması için yeniden aktif siyasete Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladı. Göynük'ün en büyük sorunları olarak çöp sorunu, konut sorunu, mahalle aralarında yol ve şehir planı sorunları üzerine yoğunlaşıyor.

Mansur Yavaş'tan Bolu'daki Belediye Başkanı adayına büyük destek! Yavaş hangi adaya destek oldu?

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13 Şub 2024 - 20:11 Bolu/ Göynük- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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