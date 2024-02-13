Astrolog Hande Kazanova ile 12 - 18 Şubat 2024 Haftalık Burç Yorumları

12 - 18 Şubat 2024 haftası, Hande Kazanova'nın derin astrolojik analizlerle dolu, her biri Zodiac'ın 12 burcuna özel hazırlanmış yorumlarıyla sizleri bekliyor! Bu hafta, aşk, iş ve sağlık gibi hayatınızın önemli alanlarında ne gibi enerjilerin etkili olacağını merak ediyorsanız, Kazanova'nın bilgileri ışığında evrenin size hangi mesajları gönderdiğini keşfedin.

Her bir burcun kendine has enerjisi, bu hafta nasıl bir yön alacak? Aşk hayatınızda hangi fırsatlar kapınızı çalacak, iş ve kariyerinizde hangi önemli gelişmeler bekleniyor, sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gerekenler neler? Kazanova'nın kapsamlı ve benzersiz yorumlarıyla, bu soruların yanıtlarını bulun.

KOÇ BURCU

Bu hafta Koç burcu ve yükselen Koçlar, günün ilk yarısında enerji eksikliği hissedebilirler ancak Ay'ın Koç burcuna girmesiyle birlikte öğleden sonra dinamizm kazanacaklar.

Pazartesi sabahları işe başlamak beklediğinizden zor olabilir çünkü Çarşamba akşamına kadar durmak bilmeyecek bir hareketlilik içinde olacaksınız. Mars'ın Kova burcuna geçişiyle sosyal çevrenizdeki aktiviteler canlanacak.

Takım çalışmaları, iş birlikleri, lansmanlar ve aktiviteler gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu süreçte, bazı arkadaşlarınızla iş birliğiniz artabilir veya yeni planlarınızı paylaşmak isteyebilirsiniz.

Hayatınızda yeni bir döneme girerken, çevre değişikliği ön plana çıkabilir. Ancak Mars ve Plüton arasındaki kavuşum, bu değişikliklerin bazı zorluklarla karşılaşabileceğini gösteriyor. Güç sahibi olduğunuz bu dönemde, gücünüzü doğru kullanmak ve manipülasyondan kaçınmak önemli olacak. Arkadaş çevrenizde güç mücadeleleri ve çıkar çatışmaları yaşanabilir, bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

14 Şubat Sevgililer Günü, hareketli geçebilir ancak sonrasında yüksek harcamalar nedeniyle pişmanlık duyabilirsiniz. Hafta boyunca yaşanacak zorlanmalar, Cuma günü Venüs'ün geçişiyle hafifleyebilir.

Bu, sorunlu ilişkileri düzeltme şansı verebilir. Unutmayın, bir kapının kapanması yeni bir başlangıcın habercisidir. İş hayatınızda sona eren durumlar, yeni fırsatların doğuşuna işaret edebilir. Özel yaşamınızda sevdiğiniz kişiyi zorlamaktan kaçının. Hafta sonu, ilişkinize değer veriyorsanız, sevdiğinizle iletişim kurun ve ilişkinizi güçlendirin.

BOĞA BURCU

Boğa burcu ve yükselen Boğa olanlar için, haftanıza arkadaşlarınızla iletişim kurarak dinamik bir başlangıç yapmanız öngörülüyor. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde birkaç gün süresince yalnız kalma ve kendi başınıza vakit geçirme isteğiniz artabilir.

Mars'ın Kova burcuna geçişiyle birlikte, enerjinizi kariyerinize yönlendirme zamanı geldi. Gelecek bir buçuk ay içinde, iş yerinizde önemli zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Tartışmalar, anlaşmazlıklar ve belki de üstlerinizle yaşayacağınız bazı uyumsuzluklar, haklarınızın korunması ve hak ettiğiniz şeyleri alma konusunda önemli olacak.

İçe dönük ve biriktirici bir yapıya sahip olduğunuz için, geçmişten gelen konular birikerek ani bir patlamaya yol açabilir. Kalabalık ortamlarda ve dikkat çekici yerlerde çatışmalardan kaçınmanız tavsiye edilir.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde ailevi meseleler, özellikle anne tarafınızla ilgili konular ön plana çıkabilir. Partnerinizin ailesiyle ilgili zorluklara tanık olabilirsiniz. Bu süreçte, olayları büyütmemek ve durumları aceleye getirmemek için yavaş hareket etmek ve sağduyulu olmak faydalı olacaktır.

Eğer iş yerinizde veya ailevi konularda zorluklar yaşanıyorsa, Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle bu sorunları Cuma gününden itibaren 2-3 hafta içinde çözüme kavuşturma fırsatı bulabilirsiniz.

İş hayatınızda keyif alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Mücadele ettiğiniz konular artık sizi o kadar zorlamayacak.

Ailevi konularda daha rahat hareket edebilir, hafta sonu ailenizle veya sevdiğiniz kişilerle vakit geçirerek mutluluk bulabilirsiniz.

Karşınızdaki kişilere karşı sabırlı olmak ve gereksiz şüphelerden kaçınmak önem taşıyor. Bu dönemde, insanlardan aldığınız bilgilere karşı tepkileriniz özellikle hafta sonuna doğru artabilir; bu nedenle fikirlerinizi dengelemeye özen gösterin.

İKİZLER BURCU

Bu hafta İkizler burçları için toplumsal ve iş hayatındaki gelişmeler öne çıkıyor.

Pazartesi öğlen sonrası yeni bir yola girerken, sosyal çevrenizdeki hareketlilik artabilir veya sevdiğiniz kişiye sürpriz bir organizasyon planlıyorsanız, Pazartesi akşamından itibaren Salı ve Çarşamba günlerinde yoğun bir tempoda olmanız bekleniyor.

Salı günü Mars'ın Kova burcuna geçişi ile seyahat, eğitim ve uluslararası ilişkiler alanlarında hız kazanacak işler gündeme gelebilir. Eğer arkadaşlarınızla bir seyahat planınız varsa, bu dönemde hızlanma yaşayabilirsiniz.

Öğrenciler için çalışma ve derslere odaklanma zamanı. İnsanlara fikirlerinizi aktarırken, daha açık fikirli ve eşitlikçi bir yaklaşım benimsemeniz gerekecek. Tanımadığınız ortamlarda ya da yabancılarla karşılaşabileceğiniz durumlarda, güç mücadeleleri yaşanabilir.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde tanımadığınız kişilerle anlaşmazlıklardan kaçının. İş yerinde çözüme kavuşacak bir konu sinirlerinizi bozabilir. Eğer yanınızda çalışanlar varsa, onlardan gelebilecek zararlar veya yaşayacakları sorunlar size de yansıyabilir.

Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle, haftanın sonlarına doğru daha sakin bir döneme girilir. Karşılaştığınız sorunları farklı bir perspektiften değerlendirme fırsatı bulacaksınız. Perşembe gününden itibaren meseleleri fazla kafaya takmazsanız, çözümlerin kendiliğinden geldiğini göreceksiniz.

Bu durum eğitim, gelecek planları ve iş ortamınızda da olumlu gelişmelere yol açabilir. Bu dönemde hukuki meselelerden kaçınmak önemli. Özellikle İkizler burcunun ilk günlerinde doğmuşsanız veya yükseleniniz varsa, alacağınız kararlar destekleyici olabilir.

Fikirlerinizi paylaşırken çekingenliklerinize dikkat edin, dinleme becerinizi geliştirin ve tepkilerinizin şiddetine dikkat edin. Bu bilinçle hareket ettiğinizde, hızlı ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Sevgililer Günü'nde, eğer hayatınızda biri varsa, planlarınızda esnek olmak önem taşıyabilir.

YENGEÇ BURCU

Haftanız, uzaktan alacağınız önemli haberlerle başlıyor, özellikle Yengeç burcu ve yükseleni olanlar için. Seyahat planlarınız ve iş hayatınızdaki kritik meseleler söz konusu olduğunda, bu hafta yeteneklerinizi daha etkili bir şekilde sergileme arzunuz ön planda olacak.

da yoğun bir şekilde hissedildiği bu dönemde, yakın ilişkilerinizi güçlendirmek sizin için oldukça tatmin edici olacak. Mars'ın Salı günü Kova burcuna geçişiyle, finansal mücadeleleriniz hız kazanacak.

Ortak finansal konular, ödemeler, vergiler, krediler, bankacılık işlemleri, sigortalar veya emeklilik ödemeleri gibi konular önümüzdeki 1,5 ay boyunca gündeminizi meşgul edebilir. Bu süreçte karşılaşacağınız zorluklar, sizi zorlasa da üstesinden gelmek zorunda kalacağınız durumları beraberinde getirecek.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde riskli yerlerden ve kişilerden mümkün olduğunca uzak durmaya özen gösterin. Beklenmedik olaylar ve tartışmalar sizi bulabilir. Çocuklarınızın bu dönemde stresli ve sinirli olması mümkün.

Cuma günü Venüs'ün bu alanlara geçişiyle, finansal konular ve yaşamınızı değiştiren olaylara karşı daha pozitif ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemeniz mümkün olacak. Yine de, hem finansal konularda hem de aile harcamaları ve arkadaşlarınızla yapacağınız işlerde, bazı takıntıların ve çıkar çatışmalarının farkına varabilirsiniz.

Özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde bu çıkar çatışmaları sizi rahatsız edebilir. Finansal güvenlik ihtiyacınızın güçlü olması, para konularını fazlasıyla önemsemenize neden olabilir.

Ancak, hafta sonuna doğru güzelliklerin peşinden gitmeye çalışın ve gereksiz yere endişelenmeyin.

Sevgililer Günü, tartışmalardan kaçınırsanız, arkadaş çevrenizle geçireceğiniz hoş zamanlara dönüşebilir. Bu yüzden, kendinizi güvende hissedeceğiniz yerleri tercih etmek önemli.

ASLAN BURCU

Aslan burcu ve yükselen Aslanlar, haftaya küçük mali meseleler ve ele alınması gereken acil konulara bir adım geride başlıyor olabilirsiniz. Ancak Pazartesi günü öğleden sonra, dış dünyaya açılmak, düşüncelerinizi paylaşmak ve keşfetmek daha fazla önem kazanıyor.

Salı günü Mars'ın Kova burcuna geçişi ile özel yaşamınızda daha aktif bir döneme giriyorsunuz. İlişkilerde, hem birlikte hareket etme arzusu hem de bireysel özgürlüklerin ön planda olması gerektiğini düşünebilirsiniz.

Bu durum, zaman zaman sevdiklerinizle anlaşmazlıklara ve sorunların daha görünür hale gelmesine neden olabilir. Sevdiklerinizden "Sen çok değiştin" gibi eleştiriler alabilirsiniz. Ancak, küçük sorunları büyütmemeye ve manipülatif davranışlardan kaçınmaya özen göstermelisiniz.

Küçük bir kıvılcım, beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Eğer yalnızsınız, bu dönemde yeni insanlarla tanışmak konusunda acele etmeyin; çünkü bu ilişkilerde tutku ön planda olabilir ancak istediğiniz yönde ilerlemeyebilir. İş ortaklıklarında da gerilimler yaşanabilir.

Eğer hayatınızda biri varsa, 14 Şubat'ta ilişkinizdeki gerginlikler artabilir. Ancak, sorunları büyütmemeye çalışın. Cuma günü Venüs'ün ilişki alanınıza girmesiyle, sizi zorlayan konular hafifleyebilir. İlişkinizi detaylı bir şekilde ele alıp, sevdiğiniz kişiyle açık bir diyalog kurun.

Hafta sonu Venüs ve Plüton'un kavuşumu, kıskançlık konusunda sizi uyarıyor olabilir. İlk başta partnerinizin sizi kıskandığını düşünürken, hafta sonu onun davranışlarını yanlış yorumlayabilir ve baskı yapabilirsiniz. İster aile içinde ister kişisel ilişkilerde olsun, bu dönemde sözlerinize ve eylemlerinize dikkat edin.

BAŞAK BURCU

Bu hafta, Başak burcu ve yükselen Başaklar için, özel yaşamınızın detayları ön planda olacak. Sevgililer Günü'nde, sevdiklerinizle olan bağlarınızı güçlendirecek, belki de uzun zamandır planladığınız bir seyahate çıkma fırsatı bulacaksınız. Ancak bu süreçte dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın.

Haftanın ilerleyen günlerinde, Mars'ın Kova burcuna geçişiyle birlikte iş ve sağlık hayatınızda bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Eğer çalışma ortamınızda kendinizi yeterince özgür hissetmiyorsanız, adil bir karşılık almadığınızı düşünüyorsanız, bu durumla ilgili mücadele etme zamanı gelebilir. Özellik

le 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, iş hayatınızda ve günlük rutinlerinizde bazı engellerle karşılaşabileceğinizi gösteren Mars ve Plüton kavuşumuna dikkat edin. Bu dönemde sağlığınıza ekstra özen gösterin, spor yaparken dolaşım sisteminize dikkat edin ve tartışmalardan kaçının.

Çalıştırdığınız kişilerden kaynaklanabilecek sorunlara karşı da uyanık olun. Yakın çevrenizdeki birinin hayatında büyük değişiklikler olabilir.

Sevgililer Günü'nde dış mekanlarda, belki de uzak yerlerde zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak bu sırada araç kullanırken ve dışarıda diğer insanlarla etkileşimlerinizde sabırlı olmaya çalışın. Erkek partneriniz veya eşinizden kaynaklanabilecek zorluklara hazırlıklı olun.

Neyse ki, haftanın sonlarına doğru, Venüs'ün bu alanlara girişiyle, çalışma hayatınızda yaşadığınız zorluklar ve anlaşmazlıklar azalacak. Venüs'ün bu geçişiyle, daha uyumlu ve barışçıl bir atmosferin hakim olacağını göreceksiniz.

Ancak Cumartesi günü, kafanıza takılan bazı konular yüzünden obsesif davranışlar sergileyebilir, çalışma ortamınızda kıskançlık gibi duygularla karşılaşabilirsiniz.

Bu hafta, takıntılı düşüncelerden kaçınmak, özel ve iş hayatınıza ekstra dikkat göstermek önemli olacak. Sözlerinize ve eylemlerinize dikkat ederek, ilişkilerinizdeki köprüleri yıkmaktan kaçının.

TERAZİ BURCU

Bu hafta, Terazi burcu ve yükselen Terazi olanlar için doğal bir ritimle başlıyor. Ancak gün içerisinde önemli işleriniz varsa, bu işleri halletmek beklediğinizden daha zorlayıcı olabilir. Yine de, günün ilerleyen saatlerinde kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz.

Özellikle Çarşamba akşamına kadar, ikili ilişkileriniz ve kişisel yaşamınızın detayları ön planda olacak.

Sevgililer Günü'nde sevdiklerinize sürpriz yapmak ve bu özel günü onlar için unutulmaz kılmak isteyebilirsiniz. Eğer hayatınızda özel biri yoksa, bu dönemde sosyal çevrenizden biriyle tanışma fırsatlarınız artabilir.

Salı günü, Mars'ın Kova burcuna geçişiyle birlikte, aşk hayatınıza enerji yatırımı yapmaya başlayacaksınız. Spor yapmak, aktif olmak sizin için önemli bir aktiviteye dönüşebilir.

Var olan bir ilişkinizde ise, çatışmalardan kaçınmaya özen göstermelisiniz. Çarşamba günü, spor yaparken dikkatli olmalı, kaslarınızı fazla zorlamamalısınız. İlişkinizde veya aile içinde çıkar çatışmaları yaşanabilir. Çocuklarınızla da çatışma içinde olabilirsiniz.

Eğer bir Teraziyseniz ve yükseleniniz de Terazi'nin ilk derecelerindeyse, Mars ve Plüton'un etkileri hayatınızda olumlu yansımalar yaratabilir. Sevgililer Günü'nde sevdiğiniz kişiden güzel sürprizler alabilirsiniz. Ancak, kavgalardan ve anlaşmazlıklardan uzak durmalısınız.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Venüs'ün Cuma günü yaşananları düzeltmek için size güç vereceğini unutmayın. Önünüzdeki üç haftalık süre içinde sevdiğiniz kişiyle yaşadığınız sorunları çözmek için etkili bir zaman dilimi olacak. Çocuğunuzla ilişkinizi güçlendirmek ve onlarla bazı konuları tartışmak da önemli olabilir.

Bekar bir Teraziyseniz, skandallardan ve karmaşık durumlardan uzak durun. Aşk hayatınızda kıskançlık, manipülasyon ve baskı gibi durumlardan kaçınmalısınız.

Hafta sonu, enerjinizi spor yaparak ve kendinizi çok fazla zorlamadan akıtmaya odaklanın. Finansal konularda aceleci davranışlardan kaçının ve sakin bir yaklaşım sergileyin.

AKREP BURCU

Bu hafta, Akrep burcu ve yükseleni olanlar için yoğun ve hareketli geçecek; iş hayatınız ön plana çıkabilir. Sevgililer Günü'nü yoğun bir tempoda geçirebilirsiniz.

14 Şubat'ta Mars'ın Kova burcuna geçişi ile aileniz, eviniz ve kişisel alanlarınızda enerjinizi yoğunlaştıracağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu 1,5 ay boyunca, evinizin güvenliği ve elektrikli aletlerle ilgili sorunlar dikkat gerektirebilir.

Mars ve Plüton'un 14 Şubat'taki kavuşumu, ev içinde gerginliklere ve anlaşmazlıklara yol açabilir. Komşularınızla ya da aile bireyleriyle ilişkilerinizde anlayışsızlık söz konusu olabilir, geçmişteki sorunlar tekrar gündeme gelebilir.

Aynı gün, sağlıkla ilgili konular da ön planda olabilir, kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle birlikteyken çevrenizdeki negatif enerjilerden kaçınmaya çalışın.

İlişkilerde ve aile içinde yaşanan zorluklar, Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle hafifleyebilir. Bu dönem, problemleri çözmek ve duygularınızı açıkça ifade etmek için uygun bir zaman olacak.

Evinizde yapmayı planladığınız dekorasyon ve tadilat işleri için Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle gelen 3 haftalık dönem ideal.

Cumartesi günü, ilişkilerde manipülasyon ve kıskançlıktan kaçınmak önemli. Partnerinizin iş hayatındaki yoğunluğu nedeniyle sizinle yeterince ilgilenemeyebilir.

Evde hızlı sinirlenme eğiliminde olacağınız bir dönemdesiniz, bu yüzden aile içi ilişkilerde dikkatli olun ve hafta sonu, kalbinizi kırdığınız kişilerle aranızdaki sorunları çözmeye çalışın.

YAY BURCU

Bu hafta, Yay burcu ve Yay yükselenler için ailevi meseleler ve ev yaşamıyla ilgili sorumluluklar ön planda olacak. Sevgililer Günü'nde ise aşk hayatınızı canlandırmak ve sevgilinizle özel zaman geçirmek için çaba sarf edeceksiniz.

Ancak iş hayatında meydana gelebilecek beklenmedik durumlar, bu özel gününüzü tam olarak istediğiniz gibi geçirmenizi engelleyebilir. Bu yüzden iş ve özel hayat dengesine dikkat etmek önemli olacak. Aynı zamanda sağlığınıza da özen göstermeyi unutmayın.

Haftanın ilerleyen günlerinde, Mars'ın Kova burcuna geçişiyle enerjinizi yakın çevrenizle ilgili konulara yönlendireceksiniz. Bu dönemde çevrenizdeki insanlara liderlik edebilir, fikirlerinizle onları etkileyebilirsiniz.

Ancak baskıcı tavırlarınız, ilişkilerinizde mesafeler oluşturabilir ve hatta bazı anlaşmazlıklara neden olabilir. İletişimde olduğunuz kişilere ve sosyal medya kullanımınıza ekstra dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Olası çatışma ve anlaşmazlıklara karşı hazırlıklı olun ve araba kullanırken daha dikkatli olun.

Sevgililer Günü'nde, tartışmalar veya anlaşmazlıklar yaşanırsa, hafta sonuna doğru bu sorunları çözme ve özür dileme fırsatı bulacaksınız.

Özellikle Cuma gününden itibaren, karşılaştığınız zorlukları düzeltebilecek ve işlerinizi yoluna koyabilecek bir döneme giriyorsunuz.

Haftanın sonunda ise, kafanızı meşgul eden konulara odaklanacak ve bu durum ilişkilerinizde gerilimlere neden olabilir.

İş ve fikirlerinizi paylaşırken sabırsız ve tahammülsüz davranışlardan kaçınmaya çalışın. Aile hayatınızdan gelecek iyi haberler bu dönemde sizi rahatlatacak ve moral verecek.

OĞLAK BURCU

Bu hafta, Oğlak burçları ve yükselen Oğlaklar için iletişim ve yakın çevre ile ilgili planlar ön planda olacak. Ancak, bu planlara aşırı güvenmemekte fayda var; zira Pazartesi akşamından itibaren birkaç gün süresince evinizde, ailenizin yanında vakit geçirme arzusu ağır basabilir.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde evde zaman geçirme düşüncesiyle yola çıksanız da, sevdiklerinize son dakika sürprizleri yapma ihtimaliniz yüksek. Ancak, bu sürprizlerin son dakika gerçekleştirilmesi nedeniyle fazladan harcama yapabilir ve mali durumunuzda zorlanmalar yaşayabilirsiniz.

Mars'ın Kova burcuna geçişiyle birlikte maddi konular daha da önem kazanacak, teknolojik aletlere yatırım yapma ya da bu alanda gelir elde etme arzusu artacak.

Mars ve Plüton'un mali evinizdeki kavuşumu, mali konularda manipülasyona açık olabileceğinizi ve maddi konularda çıkar peşinde koşan kişilere karşı dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Bu dönemde, özellikle borsa ve diğer yatırımlar konusunda manipülatif hareketlere karşı uyanık olun.

Yine de, haftanın sonuna doğru durumu lehinize çevirecek fırsatlar belirecek. Venüs'ün mali alanınıza girişi, önümüzdeki üç hafta boyunca maddi konularda fırsatlar sunacak.

Eğer Ocak ayında doğru hamleler yaptıysanız, Şubat ayında Mars ve Venüs'ün etkisiyle maddi kazançlarınız artacak.

Hafta sonu, arkadaşlarınızla birlikte giriştiğiniz bir işten beklediğiniz gelirin gerçekleşmemesi ya da bu işin başkalarına yönlendirildiği haberleri sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

Ancak, bu durumu fazla büyütmemekte fayda var, çünkü bu dönem genel olarak maddi kazançlarınız için uygun bir zaman. Sevdiklerinize kalbinizden geçenleri yapmak, sizi son derece mutlu edecek.

KOVA BURCU

Kova burcunun ve yükselen Kova olanların maddi alanlarda odaklanması gereken bir dönemdesiniz. Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda konumlanmasıyla, son dönemlerde kendinizi daha iyi hissetmeye başladınız ve iletişim yeteneklerinizde bir hızlanma yaşadınız. Ancak, enerjinizi tam anlamıyla yönetmekte zorlanıyor olabilirsiniz.

Salı günü, Mars'ın Kova burcuna geçişiyle birlikte, harekete geçmek için dinamik bir sürecin başlangıcını müjdeler.

Bu, düşüncelerinizi ve planlarınızı hayata geçirmek için mükemmel bir zaman olabilir. Fakat, bu süreçte kariyeriniz ve iş hayatınızda bazı meydan okumalarla karşı karşıya kalabilir, aynı zamanda annenizin sağlık durumuyla ilgili endişeleriniz artabilir.

14 Şubat Sevgililer Günü civarında, Mars ve Plüton'un kavuşumu nedeniyle, eğer sağlık konularında dikkatsizseniz ve yeterince spor yapmıyorsanız, sıkıntılı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Bu dönemde sabır, anahtar kelimeniz olmalı; sabırsızlık sonucu yaşanabilecek kazalara ve sakarlıklara karşı dikkatli olun.

İnsanlık adına ya da toplumsal faaliyetlerde yer almak isteğiniz güçlenebilir. Bu etkinliklere katılırken dikkatli olmanız önem taşır.

Şanslıyız ki, Venüs'ün Cuma günü Kova burcuna girişiyle, sosyal hayatınıza daha fazla zaman ayırabileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz ve dış görünüşünüze önem verebileceğiniz bir döneme adım atıyorsunuz.

Bu üç haftalık süreç boyunca, kendinize odaklanabilir, kişisel ihtiyaçlarınızı ön planda tutabilir ve özel hayatınızda olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz.

Mevcut ilişkinizden ya da özel hayatınızdaki eksikliklerden dolayı öfkenizi içe dönük kullanmamaya özen gösterin. Aile içi gerginliklerden kaçınmak için sakin bir tutum sergileyin. Bu haftayı atlattıktan sonra, daha rahatlatıcı etkilere sahip olacaksınız.

Sevgililer Günü'nü evde geçirmek, sizi daha huzurlu hissettirecek olsa da, ev içerisinde huzursuz tavırlardan kaçınmaya çalışın.

BALIK BURCU

Bu hafta Ay'ın Balık burcunda olmasıyla birlikte, Balık burcu ve yükselen Balıklar için hareketli zamanlar başlıyor. Haftanın başlangıcında, özellikle pazartesi akşamı, salı ve çarşamba, mali konularda cesaretli adımlar atabilir ve önemli finansal kararlar alabilirsiniz.

Salı günü Mars'ın Kova burcuna geçişiyle birlikte, yönünüzü bulmakta zorlanabileceğiniz, enerjinizi doğru kullanamayacağınız bir sürece giriyorsunuz.

Bu dönemde, önemli işlerden elinizi ayağınızı çekmek ve kendi başınıza kalmak, bazı konuları gözden geçirmek ve gelecek planlarınıza odaklanmak faydalı olacak.

Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Mars ve Plüton'un kavuşumuyla beklenmedik olaylara açık olacaksınız.

Bu etkileşim, kendinize ve ruhunuza zarar verme potansiyelinizin arttığını gösteriyor. Uzaktan gelebilecek önemli haberler ve mali işlerinizde yaşayabileceğiniz zorluklar sizi stres altında bırakabilir.

Tehlikeli durumlar ve insanlardan mümkün olduğunca uzak durmaya özen gösterin. Küçük olayları bile büyük krizlere dönüştürme eğiliminiz olabilir.

Cuma günü Venüs'ün bu alanınıza girmesiyle birlikte daha rahatlatıcı bir atmosferin etkisi altına giriyorsunuz. Bu dönemde platonik aşklar ve uzaktan takip ettiğiniz kişilere karşı duyduğunuz hisler daha fazla ön plana çıkabilir. Kıskançlık duygularına kapılmamaya ve hafta sonu bu hislerle hareket etmemeye özen gösterin.

Yakın çevrenizle ilişkilerinizde köprüleri yakmadan, iletişimde bulunun. Kendinizi izole etmeye ve düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmamaya özen gösterin. Bu dönem, fikirlerinizi ve planlarınızı başkalarıyla paylaşmak için uygun değil; ne kadar çok paylaşırsanız, planlarınızın gerçekleşme ihtimali o kadar azalır.

Planlarınızı kendinize saklayın, beklenmedik kadersel olaylar karşısında hemen pes etmeyin ve bu hafta arkadaşlarınızla ilişkilerinizi güçlendirmeye odaklanın. Güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Kaynak: Hande Kazanova ile Astroloji kanalındaki söylemlerden derlenmiştir.