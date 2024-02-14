Ahşap atölyesi alev alev yanıyor

Yangın Alarmı: Çevre Sakinleri Harekete Geçti

Çarşamba sabahı, bölge sakinleri, D.S.'nin atölyesinden yükselen dumanları fark etti. Durumun vahametini anlayan vatandaşlar, hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine hızla yönlendirildi. Yangın, mahallede büyük bir korku ve panik yarattı.

İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu: Yangına Hızlı Müdahale

İtfaiye ekipleri, olay yerine varır varmaz yangının kaynağını tespit etmek için çalışmaya başladı. Ahşap atölyesinin alevlere teslim olmasını önlemek için soğutma çalışmaları derhal başlatıldı. Profesyonel itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sayesinde yangın, kontrol altına alınarak daha fazla yayılmasının önüne geçildi.

Yangının Etkileri ve Sonrası

Yangın sonrasında atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ederken, bölge sakinleri ve atölye sahibi D.S., yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içinde.