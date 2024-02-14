- Asayiş

Ahşap atölyesi alev alev yanıyor

Düzce Şehit Kemal Işıldak'ta, vatandaşların yüreğini ağıza getiren bir yangın olayı yaşandı. D.S.'ye ait olan ve bölgenin tanınmış ahşap işleri üreten atölyesinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri için zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Ahşap atölyesi alev alev yanıyor mask
Ahşap atölyesi alev alev yanıyor
Ahşap atölyesi alev alev yanıyor
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Yangın Alarmı: Çevre Sakinleri Harekete Geçti

Çarşamba sabahı, bölge sakinleri, D.S.'nin atölyesinden yükselen dumanları fark etti. Durumun vahametini anlayan vatandaşlar, hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine hızla yönlendirildi. Yangın, mahallede büyük bir korku ve panik yarattı.

Ahşap atölyesi alev alev yanıyor

İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu: Yangına Hızlı Müdahale

İtfaiye ekipleri, olay yerine varır varmaz yangının kaynağını tespit etmek için çalışmaya başladı. Ahşap atölyesinin alevlere teslim olmasını önlemek için soğutma çalışmaları derhal başlatıldı. Profesyonel itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sayesinde yangın, kontrol altına alınarak daha fazla yayılmasının önüne geçildi.Ahşap atölyesi alev alev yanıyor

Yangının Etkileri ve Sonrası

Yangın sonrasında atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ederken, bölge sakinleri ve atölye sahibi D.S., yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içinde.Ahşap atölyesi alev alev yanıyor
# düzce

14 Şub 2024 - 09:22 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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