- Eğitim

Çocuk Üniversitesi'nde ikinci dönem başladı

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla ikinci dönem derslerine başladı. 5-13 yaş arasındaki çocukları hedefleyen bu eğitim kurumu, onlara yeteneklerini keşfetme ve zihinsel ile fiziksel gelişimlerine destek olma fırsatı sunuyor.

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Çocuk Üniversitesi'nde ikinci dönem başladı
Çocuk Üniversitesi'nde ikinci dönem başladı
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Çocuklar için Eğitim ve Eğlence Bir Arada

36 farklı branşta açılan kurslarla çocuklara yönelik zengin bir eğitim programı sunuluyor. 5-6 yaş grubu için 8, 7-13 yaş grubu için ise 28 olmak üzere toplam 36 atölye ile çocukların ilgi alanlarına göre yönlendirildiği bir eğitim modeli benimseniyor. Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve cumartesi günleri düzenlenen bu atölyeler, çocuklara hem eğitim hem de eğlence sunuyor.

Çocuk Üniversitesi'nde ikinci dönem başladı

Eğitimin Yanı Sıra Etüt ve LGS Hazırlık Sınıfları

Düzce Belediyesi, ikinci dönemde bir yenilik yaparak Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri öğrencilere yönelik etüt ve LGS'ye hazırlık sınıfları da açtı. Bu sınıflar, öğrencilerin okul başarılarını artırmalarına yardımcı olacak kaynaklar sağlıyor.Çocuk Üniversitesi'nde ikinci dönem başladı

Kayıt İçin Son Günler

Çocuk Üniversitesi Sorumlusu Sevinç Carım, kayıtların yaklaşık 10 gün daha devam edeceğini belirtti. Çocukların ilgi alanlarına göre yönlendirildiği bu eğitim kurumuna kayıt yaptırmak isteyenler, Düzce'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çocuk Üniversitesi'ne başvurabilirler. İlk dönemde büyük ilgi gören bu eğitim programı, ikinci dönemde de çocuklara eşsiz bir öğrenme deneyimi vaat ediyor.Çocuk Üniversitesi'nde ikinci dönem başladı
# düzce, eğitim, çocuk, zengin

14 Şub 2024 - 09:26 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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