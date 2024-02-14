Manisa FK, Velez Mostar’dan Bosna Hersekli genç yetenek ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, transfer piyasasında dikkat çekici bir hamle yaparak Bosna Hersekli genç yetenek Faris Kadric'i kadrosuna kattı. 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında takımın U19 kadrosunda yer alacak olan Kadric, gelecek sezondan itibaren A Takımı'nın bir parçası olacak.

Geleceğin Yıldızı Manisa FK ile anlaştı

FK Velez Mostar'dan transfer edilen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bosna Hersek U19 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Kadric'in futbolculuk kariyeri, yetenekli ayakları ve sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Manisa Futbol Kulübü ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu, Türkiye'deki Bosnalı futbolcuların izinden giderek kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Kadric’ten ilk sözler

Faris Kadric, Manisa Futbol Kulübü'ne transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını ve Türkiye liglerinde başarılı olan Bosna Hersekli futbolcuların yoluyla ilerlemek istediğini belirtti. Genç yetenek, çok çalışarak kendisine güvenen herkesi mutlu etmeyi ve kariyerinde üst seviyelere çıkmayı hedefliyor.

Manisa FK Başkanı Aktan’dan açıklamalar

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Faris Kadric transferiyle ilgili olarak genç oyuncunun takip edilen ve gelecek vadeden yetenekler arasında olduğunu vurguladı. Başkan Aktan, Kadric'in bu sezonun ikinci yarısında U19 Takımı'nda forma giyeceğini ve gelecek sezondan itibaren A Takımı kadrosunda yer alacağını ifade etti. Aktan, Faris'in yeteneklerine güvendiklerini ve onun önümüzdeki yıllarda adından sıkça söz ettireceğine inandıklarını dile getirdi.

Manisa FK, geleceğe yatırım yapıyor

Manisa Futbol Kulübü'nün Faris Kadric transferi, kulübün geleceğe yönelik planlarının önemli bir parçası olarak görülüyor. Genç yeteneklerin kadroya katılması, takımın uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip. Kadric'in transferi, hem futbolcunun hem de kulübün gelişimi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.