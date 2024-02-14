Drift atan sürücüye rekor ceza

Adrenalin Tutkununa Rekor Ceza
Trafik güvenliğini hiçe sayarak, halkın can güvenliğini tehlikeye atan ve yolu kapatarak drift atan şahıs, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün detaylı incelemeleri neticesinde kısa sürede tespit edildi. Plakası 78 ABE olan ve G.A isimli kişiye emanet edilen otomobilin sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu kabul edilemez davranışı nedeniyle toplamda 32 bin 233 TL para cezası yansıtıldı. Bu ceza, trafik kural ihlallerine verilen standart cezaların çok üzerinde bir tutar olma özelliği taşıyor.
Sürücü Belgesine El Konuldu
Karabük Emniyet Müdürlüğü, toplumun güvenliğini hiçe sayarak trafiği tehlikeye atan bu davranışlara göz yummayacağını bir kez daha gösterdi. Olayın ciddiyetini vurgulayan bir diğer önemli nokta ise, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulması oldu. Bu karar, trafikte benzer ihlalleri düşünen diğer sürücülere de caydırıcı bir mesaj olarak görülüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.