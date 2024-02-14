Drift atan sürücüye rekor ceza

Adrenalin Tutkununa Rekor Ceza

Trafik güvenliğini hiçe sayarak, halkın can güvenliğini tehlikeye atan ve yolu kapatarak drift atan şahıs, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün detaylı incelemeleri neticesinde kısa sürede tespit edildi. Plakası 78 ABE olan ve G.A isimli kişiye emanet edilen otomobilin sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu kabul edilemez davranışı nedeniyle toplamda 32 bin 233 TL para cezası yansıtıldı. Bu ceza, trafik kural ihlallerine verilen standart cezaların çok üzerinde bir tutar olma özelliği taşıyor.

Sürücü Belgesine El Konuldu

Karabük Emniyet Müdürlüğü, toplumun güvenliğini hiçe sayarak trafiği tehlikeye atan bu davranışlara göz yummayacağını bir kez daha gösterdi. Olayın ciddiyetini vurgulayan bir diğer önemli nokta ise, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulması oldu. Bu karar, trafikte benzer ihlalleri düşünen diğer sürücülere de caydırıcı bir mesaj olarak görülüyor.