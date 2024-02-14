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Sakaryaspor, Çorum FK hazırlıklarına hız kesmiyor

Sakaryaspor, 1. Lig'in 23. haftasında Çorumspor ile karşı karşıya geliyor. Rüstemler Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren ekip, minik taraftarların desteğiyle galibiyet peşinde.

İhlas Haber Ajansı
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Sakaryaspor, Çorum FK hazırlıklarına hız kesmiyor mask
Sakaryaspor, Çorum FK hazırlıklarına hız kesmiyor
Sakaryaspor, Çorum FK hazırlıklarına hız kesmiyor
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Yeşil-siyahlı ekip, zorlu mücadele öncesinde Rüstemler Tesisleri'nde kapsamlı bir antrenman programı ile hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Tuncay Şanlı liderliğindeki takım, taktiksel becerilerini ve fiziksel kondisyonlarını artırmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Sakaryaspor, Çorum FK hazırlıklarına hız kesmiyor

Antrenmandan detaylar

Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve ardından istasyon çalışmalarıyla devam etti. Sakaryasporlu futbolcular, teknik ve taktiksel yeteneklerini geliştirmeye yönelik şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Sakaryaspor, Çorum FK hazırlıklarına hız kesmiyor

Antrenmanda özel anlar

Özellikle genç futbolseverler için unutulmaz bir gün oldu; zira antrenmanı izlemek için gelen ilkokul öğrencileri, yeşil-siyahlı futbolcuları yakından görme şansı elde etti. Bu sürpriz ziyaret, hem futbolcular hem de minik taraftarlar için keyifli anlar yaşattı.

Sakaryaspor, Çorum FK hazırlıklarına hız kesmiyor

Sakaryaspor'un hedefi net

Sakaryaspor, 18 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Çorumspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, Sakarya ekibinin sezon içerisindeki performansını daha da güçlendirebileceği bir fırsat olarak görülüyor. Yeşil-siyahlılar, Çorumspor karşısında alacakları bir galibiyetle puan durumunda üst sıralara tırmanmayı ve playoff yarışındaki iddialarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sakaryaspor, Çorum FK hazırlıklarına hız kesmiyor

Taraftar desteği büyük güç

Sakaryaspor'un başarısı yolculuğunda taraftar desteğinin önemi yadsınamaz. Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı izleyen minik taraftarlar, takımlarına olan bağlılıklarını gösterdi ve yeşil-siyahlı ekibe moral verdi. Bu tür etkileşimler, futbolcuların motivasyonunu artırırken, Sakaryaspor'un Çorumspor maçına daha da odaklanmasını sağlıyor.

Sakaryaspor, Çorum FK hazırlıklarına hız kesmiyor

 

# sakarya, ziyaret, pazar

14 Şub 2024 - 09:32 Sakarya- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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