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14 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 14 Şubat 2024 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

Doğukan Demirci
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14 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün! mask
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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 14 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

14 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ  14 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

İLAMET MET AL NAKLİYESANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.- Beden İşçisi (Genel)

NOVA ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. - Beden İşçisi (Genel)

Metal Pres Makinesi Operatörü  - EKOL MAKİNA KALIP SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

CNC Torna Tezgahı Operatörü  - REFORM KALIP MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı  - ATEŞA MÜHENDİSLİK MİMARLIK TESİSAT MAK.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ATEŞA MÜHENDİSLİK MİMARLIK TESİSAT MAK.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - Sıhhi Tesisatçı 

ÇETİN SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ - Proses İşçisi 

SOYLU BOLU UNLU MAMÜLLER GIDA SAN.TUR.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. - Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu) 

AGESAN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - CNC Torna Tezgahı Operatörü 

ALPPLAS ENDÜSTRİYELYATIRIMLAR A.Ş.- Proses İşçisi 

BOLU GÜNDEM MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCILIK SAN.VE TİC.LT D.ŞTİ.- Muhabir 

ÖZTABAK KALIP MAKİNA İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 

# orman

14 Şub 2024 - 09:11 Bolu- Ekonomi

Mahreç  Doğukan Demirci

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