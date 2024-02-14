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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 14 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 14 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

İLAMET MET AL NAKLİYESANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.- Beden İşçisi (Genel)

NOVA ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. - Beden İşçisi (Genel)

Metal Pres Makinesi Operatörü - EKOL MAKİNA KALIP SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

CNC Torna Tezgahı Operatörü - REFORM KALIP MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı - ATEŞA MÜHENDİSLİK MİMARLIK TESİSAT MAK.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ATEŞA MÜHENDİSLİK MİMARLIK TESİSAT MAK.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - Sıhhi Tesisatçı

ÇETİN SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ - Proses İşçisi

SOYLU BOLU UNLU MAMÜLLER GIDA SAN.TUR.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. - Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)

AGESAN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - CNC Torna Tezgahı Operatörü

ALPPLAS ENDÜSTRİYELYATIRIMLAR A.Ş.- Proses İşçisi

BOLU GÜNDEM MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCILIK SAN.VE TİC.LT D.ŞTİ.- Muhabir

ÖZTABAK KALIP MAKİNA İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü