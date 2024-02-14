İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 14 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
SON BAŞVURU TARİHİ 14 Şubat OLAN İŞ İLANLARI
İLAMET MET AL NAKLİYESANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.- Beden İşçisi (Genel)
NOVA ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. - Beden İşçisi (Genel)
Metal Pres Makinesi Operatörü - EKOL MAKİNA KALIP SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
CNC Torna Tezgahı Operatörü - REFORM KALIP MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı - ATEŞA MÜHENDİSLİK MİMARLIK TESİSAT MAK.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ATEŞA MÜHENDİSLİK MİMARLIK TESİSAT MAK.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - Sıhhi Tesisatçı
ÇETİN SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ - Proses İşçisi
SOYLU BOLU UNLU MAMÜLLER GIDA SAN.TUR.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. - Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)
AGESAN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - CNC Torna Tezgahı Operatörü
ALPPLAS ENDÜSTRİYELYATIRIMLAR A.Ş.- Proses İşçisi
BOLU GÜNDEM MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCILIK SAN.VE TİC.LT D.ŞTİ.- Muhabir
ÖZTABAK KALIP MAKİNA İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.