Büyük silah operasyonu

Kastamonu Emniyetinden Hassas Operasyon

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsangazi ilçesinde suç ve suçlulara yönelik sürdürdüğü hassas çalışmalar neticesinde, önceden belirlenen 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Silahlar ve Mühimmat

Yapılan aramalarda, suç dünyasında kullanımıyla bilinen 1 adet ruhsatsız kırma av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Ayrıca, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet kama tipi bıçak da emniyet güçleri tarafından bulundu. Bu bulgular, bölgedeki yasa dışı silah ticaretinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Hukuki Süreç Başladı

Operasyonla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, yasa dışı silah bulundurma ve ticareti yapma suçlarından dolayı adli işlemler başlatıldı. Bu adımlar, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi yönünde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.