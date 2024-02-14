- Asayiş

Büyük silah operasyonu

Kastamonu İhsangazi ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonla yasa dışı silah ticaretine büyük bir darbe vuruldu. Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi ve bu suç teşkil eden faaliyetlerde yer aldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Kastamonu Emniyetinden Hassas Operasyon

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsangazi ilçesinde suç ve suçlulara yönelik sürdürdüğü hassas çalışmalar neticesinde, önceden belirlenen 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Silahlar ve Mühimmat

Yapılan aramalarda, suç dünyasında kullanımıyla bilinen 1 adet ruhsatsız kırma av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Ayrıca, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet kama tipi bıçak da emniyet güçleri tarafından bulundu. Bu bulgular, bölgedeki yasa dışı silah ticaretinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Hukuki Süreç Başladı

Operasyonla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, yasa dışı silah bulundurma ve ticareti yapma suçlarından dolayı adli işlemler başlatıldı. Bu adımlar, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi yönünde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
# kastamonu

14 Şub 2024 - 09:40 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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