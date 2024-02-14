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Otizmli öğrencilerden depremzedelere el emeği hediyeler

Düzce'de bulunan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun otizmli öğrencileri, sanatsal yeteneklerini Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen özel gereksinimli çocuklara destek olmak için kullanıyor. Hediyelik eşya, bez bebek yapımı, taş boyama gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler, el emeği göz nuru ürünleri depremzede çocuklara gönderiyor.

Anadolu Ajansı
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Otizmli öğrencilerden depremzedelere el emeği hediyeler mask
Otizmli öğrencilerden depremzedelere el emeği hediyeler
Otizmli öğrencilerden depremzedelere el emeği hediyeler
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Eğitim ve Eğlencenin Buluştuğu Atölyeler

Özel eğitim öğretmenleri, atölye çalışmalarında işbirliği, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularını pekiştiriyor. Yaklaşık bir yıldır bu çalışmalara ağırlık veren öğretmenler, otizmli öğrencilerin motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunuyor. Öğrenciler, derslerde ürettikleri eserleri, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden etkilenen çocuklara göndererek, onların yüzlerini güldürüyor. 

Otizmli öğrencilerden depremzedelere el emeği hediyeler

Öğrenirken Eğlenmek

Öğretmen Fatoş Demir, atölye eğitimlerinin öğrenciler için eğitici olduğu kadar eğlenceli de olduğunu belirtiyor. Müzik eşliğinde şarkı söyleyerek ve oyunlar oynayarak, çocuklara işi sevdirmeye çalıştıklarını ifade ediyor. Demir, üretilen hediyelik eşyaların depremzede çocuklar için hazırlandığını ve bu sürecin çocuklarda derin bir mutluluk yarattığını vurguluyor. Otizmli öğrencilerden depremzedelere el emeği hediyeler

Aileler ve Öğrenciler Arasında Güçlü Bağlar

Uygulamanın aileler tarafından da büyük bir mutlulukla karşılandığı, veli Fatma Aydoğdu'nun çocuğunun atölye derslerindeki mutluluğundan bahsetmesiyle anlaşılıyor. Aydoğdu, bu tür kursların çocukların gelişimi için büyük bir nimet olduğunu, devletin özel gereksinimli çocuklara yönelik yaptığı çalışmaların önemini vurguluyor.Otizmli öğrencilerden depremzedelere el emeği hediyeler

Bu dayanışma ve yardımlaşma hikayesi, otizmli öğrencilerin sanat yoluyla nasıl büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek zor zamanlarda nasıl güçlü bir destek sağlayabileceğinin altını çiziyor.Otizmli öğrencilerden depremzedelere el emeği hediyeler

# destek, eğitim

14 Şub 2024 - 09:52 Düzce- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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