Otizmli öğrencilerden depremzedelere el emeği hediyeler

Eğitim ve Eğlencenin Buluştuğu Atölyeler

Özel eğitim öğretmenleri, atölye çalışmalarında işbirliği, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularını pekiştiriyor. Yaklaşık bir yıldır bu çalışmalara ağırlık veren öğretmenler, otizmli öğrencilerin motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunuyor. Öğrenciler, derslerde ürettikleri eserleri, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden etkilenen çocuklara göndererek, onların yüzlerini güldürüyor.

Öğrenirken Eğlenmek

Öğretmen Fatoş Demir, atölye eğitimlerinin öğrenciler için eğitici olduğu kadar eğlenceli de olduğunu belirtiyor. Müzik eşliğinde şarkı söyleyerek ve oyunlar oynayarak, çocuklara işi sevdirmeye çalıştıklarını ifade ediyor. Demir, üretilen hediyelik eşyaların depremzede çocuklar için hazırlandığını ve bu sürecin çocuklarda derin bir mutluluk yarattığını vurguluyor.

Aileler ve Öğrenciler Arasında Güçlü Bağlar

Uygulamanın aileler tarafından da büyük bir mutlulukla karşılandığı, veli Fatma Aydoğdu'nun çocuğunun atölye derslerindeki mutluluğundan bahsetmesiyle anlaşılıyor. Aydoğdu, bu tür kursların çocukların gelişimi için büyük bir nimet olduğunu, devletin özel gereksinimli çocuklara yönelik yaptığı çalışmaların önemini vurguluyor.

Bu dayanışma ve yardımlaşma hikayesi, otizmli öğrencilerin sanat yoluyla nasıl büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek zor zamanlarda nasıl güçlü bir destek sağlayabileceğinin altını çiziyor.