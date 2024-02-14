Devrilen otomobil trafiği felç etti!

Kaza Anı: Kontrolden Çıkan Otomobil

M.O. yönetimindeki 06 DGM 472 plakalı araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte Cemaller köyü mevkiinde yol kenarına devrildi. Araç içerisinde bulunan sürücü M.O. ve yolcu B.T., yaşanan bu talihsiz olayın ardından yaralandı. Olay yerine ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Acil Müdahale ve Tedavi Süreci

Kaza haberinin alınması üzerine, hızla harekete geçen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından, her iki yaralı da ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.

Trafikte Aksamalar: Ulaşım Tek Şeritten Sağlandı

Kaza nedeniyle Karabük- Ankara kara yolunda ulaşım, bir süre boyunca tek şeritten gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, diğer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.