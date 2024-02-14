Devrilen otomobil trafiği felç etti!

Kaza Anı: Kontrolden Çıkan Otomobil
M.O. yönetimindeki 06 DGM 472 plakalı araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte Cemaller köyü mevkiinde yol kenarına devrildi. Araç içerisinde bulunan sürücü M.O. ve yolcu B.T., yaşanan bu talihsiz olayın ardından yaralandı. Olay yerine ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Acil Müdahale ve Tedavi Süreci
Kaza haberinin alınması üzerine, hızla harekete geçen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından, her iki yaralı da ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.
Trafikte Aksamalar: Ulaşım Tek Şeritten Sağlandı
Kaza nedeniyle Karabük- Ankara kara yolunda ulaşım, bir süre boyunca tek şeritten gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, diğer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.