- Asayiş

Devrilen otomobil trafiği felç etti!

Karabük-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolünü kaybederek yol kenarına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Devrilen otomobil trafiği felç etti! mask
Devrilen otomobil trafiği felç etti!
Devrilen otomobil trafiği felç etti!
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Kaza Anı: Kontrolden Çıkan Otomobil

M.O. yönetimindeki 06 DGM 472 plakalı araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte Cemaller köyü mevkiinde yol kenarına devrildi. Araç içerisinde bulunan sürücü M.O. ve yolcu B.T., yaşanan bu talihsiz olayın ardından yaralandı. Olay yerine ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobil trafiği felç etti!

Acil Müdahale ve Tedavi Süreci

Kaza haberinin alınması üzerine, hızla harekete geçen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından, her iki yaralı da ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.Devrilen otomobil trafiği felç etti!

Trafikte Aksamalar: Ulaşım Tek Şeritten Sağlandı

Kaza nedeniyle Karabük- Ankara kara yolunda ulaşım, bir süre boyunca tek şeritten gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, diğer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Devrilen otomobil trafiği felç etti!
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14 Şub 2024 - 10:04 Karabük- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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