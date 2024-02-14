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Baharın renkli müjdecileri! Çiğdemlerin göz alıcı şöleni

Karabük'ün Eflani ilçesi, doğanın yeniden uyanışının ve baharın gelişinin habercisi olan çiğdem çiçeklerinin açılışıyla renkleniyor. Eflani'nin Göller köyünde, 1100 metre yükseklikteki dağların yamaçlarında karların erimesiyle birlikte sarı çiğdemler, doğayla bütünleşerek eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Anadolu Ajansı
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Baharın renkli müjdecileri! Çiğdemlerin göz alıcı şöleni mask
Baharın renkli müjdecileri! Çiğdemlerin göz alıcı şöleni
Baharın renkli müjdecileri! Çiğdemlerin göz alıcı şöleni
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Baharın İlk Adımları Eflani'de Atılıyor

Eflani, baharın müjdecisi çiğdem çiçeklerinin açılışını kutluyor. Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz bölgesinin yanı sıra Türkiye'de de dağ eteklerinde yetişen bu nadide çiçekler, Eflani'nin Göller köyünde karların erimesiyle birlikte doğayı renklendirmeye başladı.

Baharın renkli müjdecileri! Çiğdemlerin göz alıcı şöleni

Doğanın Sarı Süsleri: Çiğdemler

Sarı renkleriyle yeşilin her tonuyla mükemmel bir uyum içinde olan çiğdem çiçekleri, bölgeyi ziyaret eden doğa severler ve fotoğraf tutkunları için adeta bir cennet. Bu muhteşem doğa olayı, hem yerel halkın hem de çevre ilçe ve şehirlerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Baharın renkli müjdecileri! Çiğdemlerin göz alıcı şöleni

Görsel Bir Şölen: Göller Köyünde Çiğdem Zamanı

Göller köyünde yaşanan bu görsel şölen, doğanın uyanışını ve yenilenme sürecini simgeliyor. Çiğdemlerin açılışı, baharın gelmesiyle doğanın tekrar canlandığını ve güzelleştiğini gösteriyor. Bölge, bu eşsiz doğa olayı sayesinde fotoğrafçılık meraklıları için popüler bir destinasyon haline geliyor.Baharın renkli müjdecileri! Çiğdemlerin göz alıcı şöleni

Karabük Eflani'de Doğa Tutkunlarını Bekliyor

Eflani'nin Göller köyü, çiğdem çiçeklerinin yanı sıra temiz havası, doğal güzellikleri ve huzurlu ortamıyla da dikkat çekiyor. Bahar aylarında bir doğa yürüyüşü için mükemmel bir kaçış noktası olan bölge, doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.Baharın renkli müjdecileri! Çiğdemlerin göz alıcı şöleni

Karabük'ün Eflani ilçesi, çiğdem çiçeklerinin açılışıyla birlikte doğaseverler için bir buluşma noktasına dönüşüyor. Bu eşsiz doğa olayı, baharın gelişini ve doğanın uyanışını kutlamak isteyen herkesi bekliyor.Baharın renkli müjdecileri! Çiğdemlerin göz alıcı şöleni

# karabük, ziyaret, doğa

14 Şub 2024 - 10:09 Karabük/ Eflani- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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