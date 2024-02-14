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Tuzlaspor-Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta, ne zaman?

Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu Tuzlaspor-Boluspor maçı 13.30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Play-off  hedefleyen Boluspor ve üst sıraları zorlayan Tuzlaspor'un kritik mücadelesi.

Mustafa Aykan
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Tuzlaspor-Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta, ne zaman? mask
Tuzlaspor-Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta, ne zaman?
Tuzlaspor-Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta, ne zaman?
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Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında futbolseverlerin gözü kulağı, Tuzlaspor ile Boluspor arasında gerçekleşecek olan nefes kesen mücadelede. Bu karşılaşma, ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Boluspor ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Tuzlaspor için büyük önem taşıyor.

Tuzlaspor-Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta, ne zaman?

Boluspor'un yükselişi ve play-off hedefi

Ligin ikinci yarısına adeta fırtına gibi giren Boluspor, gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Son beş maçından 11 puan toplayarak play-off umutlarını güçlendiren takım, Tuzlaspor karşısında da zafer elde ederek bu umutlarını daha da pekiştirmeyi hedefliyor. Bu maç, Boluspor için ligdeki konumunu sağlamlaştırma ve play-off hattına tırmanma şansı sunuyor.

Tuzlaspor-Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta, ne zaman?

Tuzlaspor ile zorlu mücadele

Tuzlaspor ise, ev sahibi olarak Boluspor'u ağırlayacak. Ligdeki yerini sağlamlaştırmak ve üst sıralara doğru yükselmek isteyen Tuzlaspor, bu zorlu karşılaşmada galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Her iki takım da sahadan zaferle ayrılarak ligdeki pozisyonlarını güçlendirmek istiyor.

Tuzlaspor-Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta, ne zaman?

Tarihi rekabette 8. randevu

Tuzlaspor ve Boluspor, lig tarihinde şimdiye kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 2'sini Boluspor kazanırken, 4'ünü Tuzlaspor kazandı ve 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu tarihi rekabetteki 8. randevu, her iki takım için de yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor.

Tuzlaspor-Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta, ne zaman?

Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi gün, saat kaçta?

Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverlere sunulacak.

Tuzlaspor-Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta, ne zaman?

Tuzlaspor-Boluspor maçı hangi kanalda?

Futbolseverler, Tuzlaspor-Boluspor karşılaşmasını TRT Spor kanalında canlı olarak izleyebilecekler. Bu canlı yayın, heyecan dolu bu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için büyük bir fırsat.

Tuzlaspor-Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta, ne zaman?

  

# spor, boluspor, galibiyet

14 Şub 2024 - 10:12 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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