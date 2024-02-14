Sanatın dilinden kimlik yansımaları

Kişisel ve Toplumsal Sorgulamaların Kesişme Noktası

Sergideki eserler, sanatçıların kişisel hikayeleri, insan yaşamının derinlikleri, kültürel ve toplumsal yapılar ile çevresel sorunlar üzerine yoğun bir sorgulama sunuyor. Bu çalışmalar, izleyicileri, bireysel ve kolektif kimliklerin pek çok yönünü yeniden keşfetmeye davet ediyor.

Çeşitlilik ve Derinlik Bir Arada

"Kimlik Göstergeleri" sergisi, zengin içeriği ve çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Her bir eser, özgün bir bakış açısı ve derin anlam katmanları ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sanatçıların, güncel ve evrensel temaları kendi perspektifleriyle ele alması, serginin her bir köşesini keşfetmeyi ayrı bir deneyim haline getiriyor.

Sanatla Dolu Bir Keşif Yolculuğu

25 Şubat 2024 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olan "Kimlik Göstergeleri" sergisi, Düzce Üniversitesi'nin sanatsal etkinlikler takviminde öne çıkan bir etkinlik olarak kayıtlara geçiyor. Bu sergi, sanatın farklı disiplinler arası diyalog kurma gücünü ve bireylerin iç dünyasına dokunma yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor.

Ziyaret Bilgileri ve İletişim

Sergi, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleşiyor. Sanatın çeşitli alanlarında üretim yapan genç yeteneklerin eserlerini keşfetmek ve bu benzersiz sanat deneyimini yaşamak için 25 Şubat'a kadar sergiyi ziyaret edebilirsiniz.