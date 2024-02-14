Bolu siyasetinde gerginlik! Özcan’ın komplo iddiaları…

Tanju Özcan'dan sert eleştiriler

Bolu Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar adayı Tanju Özcan, yerel seçimler öncesinde düzenlediği basın toplantısında rakip adaylara yönelik eleştirilerini ve uyarılarını sıraladı. Özcan, özellikle MHP adayı İlhan Durak'ın kullandığı ifadeler ve bazı siyasi figürlerin komplo hazırlıkları hakkında konuştu.

MHP Adayı İlhan Durak'a uyarı

Özcan, AK Parti adayının temiz bir kampanya yürüttüğünü belirtirken, MHP adayı İlhan Durak için aynı nezaketi gösteremediğini dile getirdi. Durak'ın çirkin ifadeler kullandığını iddia eden Özcan, "Bir ağabey olarak kendisini uyarıyorum. Yapacaklarını anlatsın, başka bir adayı karalamaya çalışmasın" diyerek, siyasi nezaket çağrısında bulundu.

Komplo iddiaları ve hodri meydan çağrısı

Bolu'nun mevcut Belediye Başkanı, kendisine yönelik komplo hazırlığında olan kişiler olduğunu öne sürerek, "Hodri meydan, ne biliyorlarsa benim için bir an önce açıklasınlar. Açıklamayan namerttir" ifadeleriyle rakiplerine meydan okudu. Bu sözlerle, Özcan olası karalamalara karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

İYİ Parti Adayı Mansur Şen'e eleştiriler

Özcan, İYİ Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen'i de eleştirdi. Şen'in siyasi olarak iddiasız olduğunu ve amacının seçim kazanmak olmadığını savundu. "Yani siyasette kimin ne olduğunu da bu vesileyle görmüş oluyoruz" diyerek, siyasi rakiplerinin tutumlarını değerlendirdi.

Siyasette kalibre ve ders alma vurgusu

Tanju Özcan, siyasi süreçlerin, rakiplerin gerçek yüzlerini ortaya çıkardığını ve bu durumun kendilerine dersler verdiğini belirtti. Özcan, siyasetteki kalibre farklılıklarına dikkat çekerek, yaşananlardan ders almanın önemine vurgu yaptı.

Tanju Özcan'ın bu açıklamaları, Bolu'daki siyasi atmosferin ne derece gerilimli olduğunu gözler önüne serdi. Özcan'ın rakiplerine yönelik eleştirileri ve uyarıları, seçim sürecinin ne kadar çekişmeli geçeceğinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bolu'da seçimler yaklaşırken, siyasi rekabetin dozu giderek artıyor.