Uzayın keşfi! Geleceğin astronotları çıkıyor

Planetaryumda Uzay Heyecanı
Okulun bahçesinde yapılan roket fırlatma deneyiyle başlayan etkinlik, planetaryumda uzayla ilgili görsellerin izlenmesiyle devam etti. Öğrenciler, bu etkinlik sayesinde gezegenler, astronotlar ve uzay araçları hakkında bilgi sahibi oldu. Etkinlik, öğrencilere uzay bilimine olan ilgilerini artırma ve bu alanda kariyer yapma konusunda ilham verdi.
Milli Uzay Programı'na Destek
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Türkiye'nin Milli Uzay Programı doğrultusunda farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirtti. Gümüş, Kastamonu'dan geleceğin astronotlarının çıkabileceğine vurgu yaparak, öğrencilerin bu alanda cesaretlenmelerini ve kendilerini geliştirmelerini amaçladıklarını ifade etti.
Öğrencilerin Gözünden Uzay Macerası
Öğrencilerden Tuana Şevval Güneyli ve Sümeyya Erenci, etkinlik sayesinde uzay ve gezegenler hakkında bilgi edindiklerini, bu deneyimin onları çok mutlu ettiğini söyledi. Uğur Çırak ise platformun içerisindeki deneyimlerin kendisine uzaya çıkma hayali kurdurduğunu belirtti.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.