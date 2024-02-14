Uzayın keşfi! Geleceğin astronotları çıkıyor

Planetaryumda Uzay Heyecanı

Okulun bahçesinde yapılan roket fırlatma deneyiyle başlayan etkinlik, planetaryumda uzayla ilgili görsellerin izlenmesiyle devam etti. Öğrenciler, bu etkinlik sayesinde gezegenler, astronotlar ve uzay araçları hakkında bilgi sahibi oldu. Etkinlik, öğrencilere uzay bilimine olan ilgilerini artırma ve bu alanda kariyer yapma konusunda ilham verdi.

Milli Uzay Programı'na Destek

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Türkiye'nin Milli Uzay Programı doğrultusunda farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirtti. Gümüş, Kastamonu'dan geleceğin astronotlarının çıkabileceğine vurgu yaparak, öğrencilerin bu alanda cesaretlenmelerini ve kendilerini geliştirmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin Gözünden Uzay Macerası

Öğrencilerden Tuana Şevval Güneyli ve Sümeyya Erenci, etkinlik sayesinde uzay ve gezegenler hakkında bilgi edindiklerini, bu deneyimin onları çok mutlu ettiğini söyledi. Uğur Çırak ise platformun içerisindeki deneyimlerin kendisine uzaya çıkma hayali kurdurduğunu belirtti.