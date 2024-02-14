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Uzayın keşfi! Geleceğin astronotları çıkıyor

Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli bir adım olarak, Kastamonu'da Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın başarısından ilham alarak, uzayın sınırsız dünyasını keşfetti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen bu etkinlik, "Türkiye Yüzyılı'nda Yeni Astronotlar İçin Biz de Varız" projesi kapsamında düzenlendi.

Anadolu Ajansı
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Uzayın keşfi! Geleceğin astronotları çıkıyor mask
Uzayın keşfi! Geleceğin astronotları çıkıyor
Uzayın keşfi! Geleceğin astronotları çıkıyor
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Planetaryumda Uzay Heyecanı

Okulun bahçesinde yapılan roket fırlatma deneyiyle başlayan etkinlik, planetaryumda uzayla ilgili görsellerin izlenmesiyle devam etti. Öğrenciler, bu etkinlik sayesinde gezegenler, astronotlar ve uzay araçları hakkında bilgi sahibi oldu. Etkinlik, öğrencilere uzay bilimine olan ilgilerini artırma ve bu alanda kariyer yapma konusunda ilham verdi.

Uzayın keşfi! Geleceğin astronotları çıkıyor

Milli Uzay Programı'na Destek

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Türkiye'nin Milli Uzay Programı doğrultusunda farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirtti. Gümüş, Kastamonu'dan geleceğin astronotlarının çıkabileceğine vurgu yaparak, öğrencilerin bu alanda cesaretlenmelerini ve kendilerini geliştirmelerini amaçladıklarını ifade etti.Uzayın keşfi! Geleceğin astronotları çıkıyor

Öğrencilerin Gözünden Uzay Macerası

Öğrencilerden Tuana Şevval Güneyli ve Sümeyya Erenci, etkinlik sayesinde uzay ve gezegenler hakkında bilgi edindiklerini, bu deneyimin onları çok mutlu ettiğini söyledi. Uğur Çırak ise platformun içerisindeki deneyimlerin kendisine uzaya çıkma hayali kurdurduğunu belirtti.Uzayın keşfi! Geleceğin astronotları çıkıyor
# destek, eğitim, kastamonu

14 Şub 2024 - 10:25 Kastamonu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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