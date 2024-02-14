- Asayiş

Çok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, geniş çaplı bir operasyonun ardından, toplamda 14 farklı suçtan aranan ve üzerine 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalanarak adaletin karşısına çıkarıldı.

Anadolu Ajansı
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Çok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı mask
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Aranan Hükümlünün Yakalanma Süreci

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri aralıksız çalışmalarında, Araç ilçesinde gizlenen ve 14 ayrı suçtan aranan O.B isimli firari hükümlünün yerini belirledi. Ekiplerin dikkatli ve planlı takibi sonucunda, söz konusu şahıs, bir ikamette gizlendiği esnada suçüstü yakalandı.

Adaletin Tecellisi

Yakalanan hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan ilk sorgu ve işlemlerin ardından, gerekli yasal prosedürler tamamlanmak üzere adli makamlara teslim edildi.
# araç, kastamonu, jandarma

14 Şub 2024 - 10:30 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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