Çok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Aranan Hükümlünün Yakalanma Süreci

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri aralıksız çalışmalarında, Araç ilçesinde gizlenen ve 14 ayrı suçtan aranan O.B isimli firari hükümlünün yerini belirledi. Ekiplerin dikkatli ve planlı takibi sonucunda, söz konusu şahıs, bir ikamette gizlendiği esnada suçüstü yakalandı.

Adaletin Tecellisi

Yakalanan hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan ilk sorgu ve işlemlerin ardından, gerekli yasal prosedürler tamamlanmak üzere adli makamlara teslim edildi.