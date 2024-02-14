Çok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Aranan Hükümlünün Yakalanma Süreci
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri aralıksız çalışmalarında, Araç ilçesinde gizlenen ve 14 ayrı suçtan aranan O.B isimli firari hükümlünün yerini belirledi. Ekiplerin dikkatli ve planlı takibi sonucunda, söz konusu şahıs, bir ikamette gizlendiği esnada suçüstü yakalandı.
Adaletin Tecellisi
Yakalanan hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan ilk sorgu ve işlemlerin ardından, gerekli yasal prosedürler tamamlanmak üzere adli makamlara teslim edildi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.