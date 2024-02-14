Demirkol'dan Akıllı Şehir vizyonu

Bolu için Akıllı Şehir dönüşümü
AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, şehri akıllı şehirler ligine taşıma vizyonuyla dikkat çekiyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde gerçekleştirdiği fabrika ziyaretleri ve sanayi çalışanlarıyla buluşmalarıyla, Bolu'nun geleceğine yön verme niyetini gösteriyor. Demirkol, "Bolu'nun akıllı kent olması için ilk adımları atıyoruz. Güvenli, verimli, yeşil ve yaşanabilir bir şehir hedefliyoruz," diyor.
Sanayi ile entegre kampanya
Demirkol, seçim kampanyası kapsamında Bolu'daki önemli üretim tesislerini ziyaret ederek, sahipleri ve çalışanlarla bir araya geliyor. Bolçi Çikolata Fabrikası, Gerteks Tekstil ve Bolu Fidan Orman Ürünleri gibi yerlerde incelemeler yaparak, akıllı şehircilik uygulamalarını Bolu'ya taşıma sözü veriyor. Bu ziyaretler, sanayi sektörünün şehrin dönüşümündeki rolünü ve önemini vurguluyor.
Akıllı Şehircilikle Bolu'nun yeniden şekillenmesi
Demirkol, akıllı şehir sistemlerinin Bolu için taşıdığı önemi belirtiyor. Akıllı aydınlatma, durak, otobüs ve otopark gibi teknoloji destekli projelerle, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu adımlar, şehrin daha etkili ve verimli yönetilmesine katkı sağlayarak, yaşam kalitesini artırma amacı güdüyor.
Vatandaş odaklı yönetim yaklaşımı
Demirkol'un fabrika ziyaretlerindeki diğer bir önemli nokta, çalışanlarla birebir görüşerek, belediye hizmetleri konusunda onların istek ve beklentilerini öğrenmesi. Bu yaklaşım, "Daha yaşanabilir bir Bolu için sizlerin öneri ve rehberliğine ihtiyacımız var," diyerek, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışını benimsediğini gösteriyor.
Bolu'nun Akıllı Şehir olma yolculuğu
Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un liderliğinde Bolu, akıllı şehir dönüşümüne doğru emin adımlarla ilerliyor. Güvenli, verimli, yeşil ve yaşanabilir bir şehir oluşturma vizyonuyla, teknolojinin en iyi şekilde kullanılması planlanıyor. Bu dönüşüm, Bolu'yu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki akıllı şehirlerle de rekabet edebilir bir konuma taşımayı hedefliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.