- Siyaset

Demirkol'dan Akıllı Şehir vizyonu

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'yu akıllı şehirler arasına taşıyacak yenilikçi adımlar atıyor. Demirkol’un güvenli, verimli ve yeşil bir Bolu için sanayi sektörüyle etkileşim ve akıllı şehircilik uygulamaları öne çıkıyor.

Doğukan Demirci
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Demirkol'dan Akıllı Şehir vizyonu
Demirkol'dan Akıllı Şehir vizyonu
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Bolu için Akıllı Şehir dönüşümü

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, şehri akıllı şehirler ligine taşıma vizyonuyla dikkat çekiyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde gerçekleştirdiği fabrika ziyaretleri ve sanayi çalışanlarıyla buluşmalarıyla, Bolu'nun geleceğine yön verme niyetini gösteriyor. Demirkol, "Bolu'nun akıllı kent olması için ilk adımları atıyoruz. Güvenli, verimli, yeşil ve yaşanabilir bir şehir hedefliyoruz," diyor.

Demirkol'dan Akıllı Şehir vizyonu

Sanayi ile entegre kampanya

Demirkol, seçim kampanyası kapsamında Bolu'daki önemli üretim tesislerini ziyaret ederek, sahipleri ve çalışanlarla bir araya geliyor. Bolçi Çikolata Fabrikası, Gerteks Tekstil ve Bolu Fidan Orman Ürünleri gibi yerlerde incelemeler yaparak, akıllı şehircilik uygulamalarını Bolu'ya taşıma sözü veriyor. Bu ziyaretler, sanayi sektörünün şehrin dönüşümündeki rolünü ve önemini vurguluyor.Demirkol'dan Akıllı Şehir vizyonu

Akıllı Şehircilikle Bolu'nun yeniden şekillenmesi

Demirkol, akıllı şehir sistemlerinin Bolu için taşıdığı önemi belirtiyor. Akıllı aydınlatma, durak, otobüs ve otopark gibi teknoloji destekli projelerle, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu adımlar, şehrin daha etkili ve verimli yönetilmesine katkı sağlayarak, yaşam kalitesini artırma amacı güdüyor.Demirkol'dan Akıllı Şehir vizyonu

Vatandaş odaklı yönetim yaklaşımı

Demirkol'un fabrika ziyaretlerindeki diğer bir önemli nokta, çalışanlarla birebir görüşerek, belediye hizmetleri konusunda onların istek ve beklentilerini öğrenmesi. Bu yaklaşım, "Daha yaşanabilir bir Bolu için sizlerin öneri ve rehberliğine ihtiyacımız var," diyerek, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışını benimsediğini gösteriyor.Demirkol'dan Akıllı Şehir vizyonu

Bolu'nun Akıllı Şehir olma yolculuğu

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un liderliğinde Bolu, akıllı şehir dönüşümüne doğru emin adımlarla ilerliyor. Güvenli, verimli, yeşil ve yaşanabilir bir şehir oluşturma vizyonuyla, teknolojinin en iyi şekilde kullanılması planlanıyor. Bu dönüşüm, Bolu'yu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki akıllı şehirlerle de rekabet edebilir bir konuma taşımayı hedefliyor.

 

# belediye, ak parti, ziyaret, başkan, orman, seçim, teknoloji, üretim

14 Şub 2024 - 12:30 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Doğukan Demirci

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