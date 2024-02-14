Muhtarlık için anne-kızın rekabeti, seçim yarışında aile içi mücadele

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi, muhtarlık seçimleri için oldukça ilginç bir yarışa sahne oluyor. 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, aynı mahallede muhtar olabilmek için kıyasıya bir rekabete girişti. Anne ve kız, seçimlerde birbirlerine rakip olarak, mahalle sakinlerinin desteğini kazanmak için çaba sarf ediyorlar. Bu benzersiz yarış, mahalledeki 16 bin seçmenin dikkatini çekiyor.

Anne ve Kızın Muhtarlık Mücadelesi

Kadriye Mıcık ve kızı Serap Emici, 31 Mart'ta yapılacak olan muhtarlık seçimleri için aday oldular. Her ikisi de aynı mahallede yaşayan anne ve kız, seçim kampanyalarını farklı yerlerde ve farklı zamanlarda yürüterek, birbirlerinden habersiz şekilde çalışıyorlar. Seçim çalışmaları sırasında bastırdıkları broşürleri dağıtan anne ve kız, projelerini anlatıp, vatandaşlardan oy talep ediyorlar.

Örgüsüyle Seçim Çalışması Yapan Anne

Kadriye Mıcık, diğer adayların kadınların evde oturması gerektiğine dair söylemlerine meydan okuyarak, örgüsünü de yanına alıp sokaklarda seçim çalışması yapıyor. Mahalle sakinleriyle sohbet ederken bir yandan örgü ören Mıcık, diğer yandan da projelerini anlatıp destek istiyor.

Gençlere İlham Vermek İsteyen Kız

Serap Emici ise, kadın muhtarların erkekler tarafından nasıl algılandığını değiştirmek ve gençlere ilham vermek amacıyla muhtar adayı olduğunu belirtiyor. Emici, muhtar olması halinde gençler için sosyal aktiviteler düzenleyecek bir alan açmayı ve mahalledeki kadınlara destek olmayı planlıyor.

Aile İçi Rekabet ve Mahallelinin Tepkileri

Anne ve kızın muhtarlık için yarışı, mahalle sakinleri arasında hem ilgi çekici hem de bazı durumlarda karışık tepkilere neden oluyor. Her ikisi de seçim sürecinde birbirlerine destek olurken, aynı zamanda kendi kampanyalarını da sürdürüyorlar. Kadriye Mıcık, daha önce de muhtarlık için aday olmuş ve önemli bir oy potansiyeline sahip olduğunu göstermişti. Şimdi, kızıyla birlikte yarışıyor olması, mahalledeki seçim dinamiklerini değiştiriyor.

Projeler ve Vaatler

Serap Emici, muhtar olması durumunda gençler için bir buluşma noktası oluşturmayı ve mahalledeki kadınlara daha fazla destek sağlamayı hedefliyor. Kadriye Mıcık ise, mahalledeki ulaşım ve sosyal hizmet sorunlarını çözmek için çalışmalar yapmayı planlıyor. Her ikisi de, mahallelerine hizmet etme ve sosyal projelerle katkıda bulunma konusunda büyük bir hevese sahip.

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi, anne ve kızın bu benzersiz rekabetiyle Türkiye'de dikkat çeken bir hikayeye dönüştü. Mahalle sakinleri, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde, bu iki güçlü kadın aday arasında tercih yapacak. Bu ilginç yarış, hem kadınların toplumdaki rolleri hem de aile içi dinamikler açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.