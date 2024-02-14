Batı Karadeniz'de düğün maliyetleri, bütçenize uygun bir düğün mümkün mü?

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftlerin heyecanı artarken, düğün organizasyonlarının maliyeti de dikkat çekiyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nde bir düğünün maliyeti, organizasyonun büyüklüğüne ve tercih edilen hizmetlere göre 70 bin TL'den başlayıp, 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Kocaeli'de düzenlenen Evlilik Fuarı, çiftlere düğün planlaması konusunda geniş bir perspektif sunuyor.

Düğün Planlamasında Erken Rezervasyonun Önemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Evlilik Fuarı, çiftlerin düğün sektöründeki son trendleri ve yenilikleri keşfetmelerine olanak tanıyor. Fuarda, 57 firma yer alarak, düğün organizasyonlarıyla ilgili çeşitli hizmetlerini tanıtıyor. Kocaeli Düğün ve Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma ve Geliştirme Derneği Başkanı Erkan Gönenç, düğün planlaması yapacak çiftlere, düğün salonu rezervasyonlarını en az 8 ay öncesinden yapmaları tavsiyesinde bulunuyor. Gönenç, gelinlik seçimi gibi önemli detayların da en geç 6 ay öncesinden halledilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bütçeye Uygun Düğün Organizasyonları

Erkan Gönenç, düğün maliyetlerinin çiftlerin tercihlerine göre değişiklik gösterdiğini ifade ediyor. Kır düğünü gibi seçeneklerin yanı sıra, led ışıklar gibi ekstra hizmetlerin maliyete etkisi olduğunu söylüyor. Buna rağmen, her bütçeye uygun düğün salonu seçeneklerinin mevcut olduğunu vurguluyor.

Gerçek Düğün Maliyetleri

Kerem Ayman isimli bir çiftin deneyimi, düğün maliyetlerine dair gerçekçi bir örnek sunuyor. Ayman, ev hazırlıklarıyla birlikte düğün organizasyonu için de yoğun bir tempo içinde olduklarını belirtiyor. Belediye kültür merkezlerinden özel salonlara kadar birçok seçeneği değerlendirdikten sonra, tüm hizmetleri tek bir pakette toplayan bir düğün salonuyla 100 bin TL'ye anlaşma sağladıklarını ifade ediyor. Bu, bölgedeki düğün maliyetlerinin çiftlerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre şekillenebileceğini gösteriyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde düğün maliyetleri geniş bir yelpazede değişiklik gösterse de, çiftlerin bütçelerine ve hayallerine uygun bir düğün planlaması yapmaları mümkün. Erken rezervasyon ve detaylı araştırma, bu süreci daha kolay ve ekonomik hale getirebilir. Kocaeli Evlilik Fuarı gibi etkinlikler, çiftlere düğün planlamaları için gerekli bilgileri ve ilhamı sunuyor.