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Boluspor PFDK'ya sevk edildi: Kocaelispor maçı sonrası ihlaller gündemde

Boluspor, Kocaelispor maçı sonrasında "belgelerin haksız kullanımı" ve diğer ihlaller nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İhlaller ve beklenen disiplin süreci futbol gündeminde.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Boluspor PFDK'ya sevk edildi: Kocaelispor maçı sonrası ihlaller gündemde mask
Boluspor PFDK'ya sevk edildi: Kocaelispor maçı sonrası ihlaller gündemde
Boluspor PFDK'ya sevk edildi: Kocaelispor maçı sonrası ihlaller gündemde
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile oynadığı ve 1-1 sonuçlanan kritik maçın ardından, bir dizi ihlalle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Boluspor PFDK'ya sevk edildi: Kocaelispor maçı sonrası ihlaller gündemde

Maçtan daha fazlası

11 Şubat 2024 tarihinde oynanan ve futbolseverlerin büyük ilgisini çeken maç, sadece skoruyla değil, yaşanan ihlallerle de gündeme geldi. Maçın ardından yapılan incelemeler, Boluspor'un bir dizi kurallara aykırı hareket ettiğini ortaya koydu. İddialar arasında; "belgelerin haksız kullanımı", "usulsüz seyirci alınması", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "talimatlara aykırı hareket" gibi ihlaller bulunuyor.

Boluspor PFDK'ya sevk edildi: Kocaelispor maçı sonrası ihlaller gündemde

İhlallerin detayları ve ilgili maddeler

Futbol Disiplin Talimatı'nın 46, 47 ve 49. maddeleri ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi temel alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, Boluspor ve bazı yönetici ile görevlileri üzerinde ihaller bulunuyor. Bu ihlaller, futbolun disiplin ve düzenini sağlamak amacıyla oluşturulan kurallar çerçevesinde ele alınacak.

Boluspor PFDK'ya sevk edildi: Kocaelispor maçı sonrası ihlaller gündemde

Yöneticilerin ihlalleri 

Boluspor kulübü idarecisi Hüseyin Güney başta olmak üzere, kulübün görevlileri Ekrem Durak ve Çağla Bilgin de "belgelerin haksız kullanımına iştirak" etmekle PFDK’ya sevk edildi. İdareciler ve görevliler 13 Şubat 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Boluspor PFDK'ya sevk edildi: Kocaelispor maçı sonrası ihlaller gündemde

Beklenen disiplin süreci ve olası sonuçlar

Bu disiplin sevki, Boluspor için kritik bir sürecin başlangıcı olarak görülüyor. İhlallerin doğrulanması durumunda, takıma ve ilgili yönetici ile görevlilere yönelik cezai işlemler uygulanabilir. Futbol camiası, PFDK'nın vereceği kararları merakla ve dikkatle bekliyor.

Boluspor PFDK'ya sevk edildi: Kocaelispor maçı sonrası ihlaller gündemde

 

# boluspor, dizi

14 Şub 2024 - 11:22 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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