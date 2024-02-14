Boluspor PFDK'ya sevk edildi: Kocaelispor maçı sonrası ihlaller gündemde

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile oynadığı ve 1-1 sonuçlanan kritik maçın ardından, bir dizi ihlalle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Maçtan daha fazlası

11 Şubat 2024 tarihinde oynanan ve futbolseverlerin büyük ilgisini çeken maç, sadece skoruyla değil, yaşanan ihlallerle de gündeme geldi. Maçın ardından yapılan incelemeler, Boluspor'un bir dizi kurallara aykırı hareket ettiğini ortaya koydu. İddialar arasında; "belgelerin haksız kullanımı", "usulsüz seyirci alınması", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "talimatlara aykırı hareket" gibi ihlaller bulunuyor.

İhlallerin detayları ve ilgili maddeler

Futbol Disiplin Talimatı'nın 46, 47 ve 49. maddeleri ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi temel alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, Boluspor ve bazı yönetici ile görevlileri üzerinde ihaller bulunuyor. Bu ihlaller, futbolun disiplin ve düzenini sağlamak amacıyla oluşturulan kurallar çerçevesinde ele alınacak.

Yöneticilerin ihlalleri

Boluspor kulübü idarecisi Hüseyin Güney başta olmak üzere, kulübün görevlileri Ekrem Durak ve Çağla Bilgin de "belgelerin haksız kullanımına iştirak" etmekle PFDK’ya sevk edildi. İdareciler ve görevliler 13 Şubat 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Beklenen disiplin süreci ve olası sonuçlar

Bu disiplin sevki, Boluspor için kritik bir sürecin başlangıcı olarak görülüyor. İhlallerin doğrulanması durumunda, takıma ve ilgili yönetici ile görevlilere yönelik cezai işlemler uygulanabilir. Futbol camiası, PFDK'nın vereceği kararları merakla ve dikkatle bekliyor.