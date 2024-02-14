ABD'de enflasyon beklentileri altüst etti Ocak ayı rakamları şaşırttı

ABD ekonomisinde enflasyon sürprizi: ocak ayı rakamları açıklandı

ABD ekonomisinde enflasyonun nabzını tutan Ocak ayı verileri, piyasa beklentilerini aşarak dikkatleri üzerine çekti. Aylık bazda yüzde 0,3 artış gösteren enflasyon oranı, yıllık bazda ise yüzde 3,1'e ulaştı. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 2,9 seviyesindeki tahminlerini geride bıraktı.

Beklentileri aşan enflasyon

Ocak ayında açıklanan enflasyon verileri, piyasalarda sürpriz etkisi yarattı. Aylık bazda yüzde 0,3'lük artış, yıllık enflasyonun yüzde 3,1'e çıkmasına yol açtı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu oran, ekonomik analizlerde yeni değerlendirmelere neden oldu.

Çekirdek enflasyon rakamları

Yıllık çekirdek enflasyon, yüzde 3,7'ye düşeceği öngörülerine karşın, yüzde 3,9'da sabit kaldı. Aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,4'e yükseldi. Bu durum, çekirdek enflasyonun beklenenden daha dirençli olduğunu gösteriyor.

Doların güçlenmesi ve faiz beklentileri

Enflasyon raporunun ardından dolar endeksi, üç ayın en yüksek seviyesi olan 104,7'ye ulaştı. Bu güçlü enflasyon verileri, Mart ayında bir faiz artırımı ihtimalini ortadan kaldırırken, Mayıs ayı için faiz artış ihtimalini üçte bir civarında tutuyor.

Ekonomik görünüm ve piyasa tepkileri

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, ekonomik politikalar ve piyasa beklentileri üzerinde önemli bir etkiye sahip. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon oranı, Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikaları hakkında yeni spekülasyonlara yol açıyor. Özellikle faiz oranları ve para politikası üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.

Bu gelişmeler, ABD ekonomisinin sağlığı ve geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor. Enflasyonun seyri, hem yerel hem de global ekonomi için belirleyici bir faktör olmaya devam ediyor.