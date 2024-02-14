Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 15 Şubat 2024 Merkez, Gerede, Göynük, dikkat!

15 Şubat 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|GÖYNÜK
|N KENDISI, SARICALAR
|SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU
|15.02.2024
|10:00
|12:00
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, ÇAKMAKLAR, ÇÖMLEKÇİLER, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR
|1700 SK., 1701, 1701 SK., 1702 SK., 1704 SK., 1705. SK., 1707 SK., 1708, 30.EVLER, 30.EVLER SK., 4072. SK., 4073, 4073. SK., 4078, 4078. SK., 4079. SK., 901 sok, AKÇAM SK., ALEV, ALEV SK., ALPER SK., ATICILAR SİTESİ SK., AVUNDUK SK., BARIŞ SK., BİLGE SK., CANGÜL SK., CEMAL TÜRKAN, CEMAL TÜRKAN SK., COŞKUN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., ÇAMLI BEL SK., DEFNE SK., DERE SK., EMRE, EMRE SK., EMRİN SK., ERGUVANİ SK., ERTÜRK, ERTÜRK SK., ESİN SK., FİDAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI BULVAR, GÜLAY, GÜLHAN SK., GÜLISTAN SK., GÜZEL SK., KADİFE SK., KARTAL SK., KESKİN SK., KIBRIS SK., KURAL SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MINE, MİNE SK., MY DREAM CİTY İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL, NEFES, NEHİR SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SOK., ÖKSÜZ TEKKE SK., ÖZCAN SK., ÖZLENIR, ÖZLENİR SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., SARIÇAM SK., SEYRANİ SK., ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SK., ŞEHİT SAFFET GÜVEN SK., TOKGÖZ SK., UYUMLU SK., ZERDALI, ZERDALİ SK.
|15.02.2024
|09:30
|16:30
|BOLU
|GEREDE
|AHMETLER, APSARI, ASAGI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DURSUNLAR, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, HALAÇLAR, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, NUHÖREN, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YEŞİLVADİ, YUKARI, YUNUSLAR
|AHMETLER KÖYÜ YOLU, APSARI MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU
|15.02.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|KOZDERE, YENİ
|ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ
|15.02.2024
|10:00
|17:00
|BOLU
|MERKEZ
|GÖLKÖY
|GÖLKÖY, GÖLKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLKÖY SK., GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY, PARK İÇİ YOLU
|15.02.2024
|10:00
|12:00
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