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Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor, TFF 1. Lig'deki yükselişini sürdürmek için Tuzlaspor'a karşı kritik bir mücadeleye çıkıyor. Kocaelispor ile beraberliğin ardından, play-off hedefiyle 3 puan peşinde.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı mask
Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı
Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Boluspor, 1. Lig'de mücadelesini sürdürüyor. Ligdeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen Boluspor, Kocaelispor ile golsüz sona eren maçın ardından gözünü Tuzlaspor ile oynayacağı kritik mücadeleye çevirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına Karaçayır tesislerinde hız kesmeden başladı.

Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor'da hedef 3 puan

Boluspor, ligde şu ana dek 22 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Topladığı 33 puanla 8. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Tuzlaspor maçından 3 puan alarak play-off hattına daha da yaklaşmayı amaçlıyor.

Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

5 maçtır kaybetmiyor!

Kocaelispor ile berabere kaldıktan sonra ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Boluspor, bu moral ile Tuzlaspor karşısında da galibiyeti hedefliyor.

Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenman sahasından notlar

Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak liderliğindeki antrenmanlar, yoğun bir hazırlık sürecini içeriyor. Kocaelispor maçında forma giyen oyuncular, regenerasyon çalışmaları yaparken, diğer oyuncular dinamik ısınma ve istasyon çalışmalarıyla kondisyonlarını koruyor. Taktiksel çalışmalarla antrenmanları noktalayan Boluspor'da oyuncuların moralli ve maça tam odaklı oldukları gözlemleniyor.

Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

Tuzlaspor maçının önemi

Boluspor ve Tuzlaspor arasındaki maç, her iki takım için de ligde üst sıralara tırmanma açısından büyük önem taşıyor. Boluspor'un rakibi Tuzlaspor, 22 puanla 15. sırada yer alıyor ve bu maç her iki takım için de kritik bir dönemeç niteliğinde. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Tuzlaspor maçının takım için hayati önem taşıdığını ve mutlak 3 puan hedeflediklerini vurguladı.

Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

# boluspor, galibiyet

14 Şub 2024 - 12:06 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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