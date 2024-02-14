14 Şub 2024 - 13:00- Yaşam G:

Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16 Şubat 2024 Merkez, Mengen dikkat!

16 Şubat 2024 tarihinde Bolu'nun çeşitli ilçelerinde, önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16 Şubat 2024 Merkez, Mengen dikkat! mask
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16 Şubat 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMENGENARAK, KANCILAR, KARACALAR, KORKUTLAR, MERKEZ, SARIKADILAR, TÜRKMENLERARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KANCILAR, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KORKUTLAR YOLU, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU16.02.202409:0017:00
BOLUMERKEZKAYSELLERÇOBANKAYA KÖYÜ, KAYSELLER MAHALLE YOLU16.02.202410:0017:30
# elektrik, tarih

14 Şub 2024 - 13:00 Bolu- Yaşam

Mahreç  Rahmiye Beydili

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