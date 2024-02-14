12 - 18 Şubat 2024 haftası burçları neler bekliyor? Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, astrolojik dünyanın derinliklerine dalıyor ve burçların enerjilerini ele alıyor.

12 burcun bu hafta aşk, iş, sağlık ve kişisel gelişim alanlarında neler yaşayacağını keşfedin. Astroloji, evrenin gizemli mesajlarını çözmenin anahtarıdır ve astrolog Nuray Sayarı, bu bilgileri size sunarak hayatınızı aydınlatıyor.

İŞTE NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

12 - 18 Şubat 2024 KOÇ BURCU

Bu hafta evet şanslısınız ama kararlarınızla ilgili belirsizlik yaşamamaya özen göstermeniz gerekiyor.

Haftanın ilk 5 gününde iş hayatınızda çalıştığınız insanlarla sorumluluklarınızla tamamen iş hayatınızda yersiz ön yargılar yapmamaya özen gösterin.

Aşk hayatınızda anı yaşamaya çalışın. Şimdiki anda kalmaya lütfen özen gösterin. Bunu başardığınız anda ilişkinizi güçlendireceksiniz.

Sevgili koçlar yükselen koçlar haftaya ayın balık burcundaki seyriyle ilerlemesi maneviyatınıza odaklanmanız konusunda sizi destekleyen bir durum oluşturacak.

Şimdi Venüs ve Neptün’ün olumlu kombinasyonu kariyerinizde beklentilerinizi beklemekle kalmayacak beklentilerinizi tamamen elde edeceksiniz bu hafta.

Aynı zamanda marsın Venüs’ün kova burcuna geçmesiyle hedefle ideallerinizle ilgili çalışmalarınızın sonucunu muazzam derecede başarılı bir şekilde alacaksınız.



16.30’a doğru ay balık burcundan ayrılıyor ve koç burcuna geçiyor. Dolayısıyla belki şu an şu saatlerde kendinizi yorgun halsiz hissediyor olabilirsiniz.

Belki bu sabah uykudan bile zor uyandınız ya da yataktan çıkmak istemediniz. Zorla işe gittim, elimi kolunu kaldıracak halim yok diyor olabilirler.

Merak etmeyin 16.25’te ay boşluk sürecini doldurup balık burcundan ayrıldığı gibi birden bire enerjiniz yükselir.

Dolayısıyla çarşamba akşam saatlerine kadar yerinizde duramayacak bir enerji yükselişiyle kesinlikle ve kesinlikle hayattan beklediğiniz iş ve parayla ilgili konuları tek tek elde ediyorsunuz.

İşsiz bir koç burcuysanız çarşamba gününe kadar yeni bir iş teklifi alabilir yeni bir iş bulabilirsiniz.

Kariyerinizle ilgili beklentileriniz ne zaman olacak? Artık oturup beklemekten yoruldum. Tükenmişlik yaşıyorum diyorsanız kariyerinizde yükselebilir, işsizseniz yeni bir iş bulabilirsiniz.

Özellikle Mars’ın Plüton’la bu hafta oluşturacağı kavuşum yine sorun olan her şeyin tekrardan hayatınızda gündeminize gelmesini etki edebilir ama çok gözünüzde büyütmeyeceksiniz.

Daha keyifli, daha huzurlu, daha mutlu bir hafta yaşamaya odaklı olacaklar. Süper bir tek onların dikkat etmesi gereken konu eğitim hayatlarında iletişim, sohbet alanlarında kararlarıyla ilgili belirsizlik yaşamasınlar arkadaş sohbetlerinde yalanlarını yakalayabilirsiniz.



Biliyorum, ben de hiç sevmem bahanelerini görebilirsiniz. Bu durumlar sizi demoralize etmesin. Kesinlikle herkes olduğu gibi görün kabul edin ille bağrınıza yapıştırmak sokmak zorunda değilsiniz.

O sizin arkadaşınız o da öyle deyin geçin. Yani insanların psikolojilerini kendi psikolojisiymiş gibi yaşayıp kendilerine zarar vermesinler.

Haftanın spotu, sen kendine inan başkasına değil.

12 - 18 Şubat 2024 BOĞA BURCU

Şimdi sevgili boğalar, yükselen boğalar, uzlaşmacı iletişimler kuracağınız bir dönemdesiniz sizin için iş hayatında da ev yaşamında da sosyal ilişkilerde huzur çok önemli.

Yoksa o ortam size başarı katamaz. Evde mutluluk veremez. Dolayısıyla uzlaşmacı iletişimler kuracağınız bu dönemde iş hayatınızda üstlendiğiniz sorumluluklardan da asla korkmamanız gereken önemli bir haftadasınız.

Tanımadığınız kişilerle alışveriş yapmayın ve onlarla sosyalleşmeyin. Yani auranızın çok güçleneceği bir haftadasınız. Girdiğiniz her ortamda herkes size hayran kalabilir.

Ve normalde hiç seçici sosyal yaşamayı seven, asosyal olmayan ama sosyalliğini seçicilikle yaşayan bir burçtur boğa.



Ama bu hafta böyle o işi. Şirin şirin kişilerin enerjilerinin etkisinde kalabilirler. Lütfen bu hafta tanımadığınız kişilerle sosyalleşmeyin başınıza işe almamak için.



Gizli görünmeyen şirinler olacak yani şirin şirin görünen yüzünde maske olan arkasında cadı olan kişilere dikkat diyorum.

Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle 14 Şubat sevgililer gününde kalbiniz boşsa hayatınızı değiştirecek bir aşk adım atabilirsiniz ki, siz boğalar özellikle boğa kadınları ikizler, kadınları, kova kadınları bak bu 3 burç çok önemlidir.

Yaşadığı ilişkinin kıymetini bilir, boğa da öyledir. Nasıl bir şey yapar, ikramda bulunur biliyor musun aşkıyla, sevgisiyle kıymeti bilinmediğinde o ilişkiyi bitirir atar, bitirir atar da hayatından çıkardığına imza atar.



Hiçbir erkek sonlandırdığı ilişkilerinde o kadın boğaysa o kadın kovaysa o kadını ikizlerse unutulmaz asla unutulmaz ama boğa ikizler ve kova kadını bitirene kadar kanırır.

Bitirdikten sonra kattığın görevlere ve sorumluluklara teşekkür ederim der sinirlenmek bile zaman kaybıdır.

Bu hafta 14 Şubat’ta kalıcı olan aşklara size inanılmaz yüksek enerji katacak ilişkilere adım atma olasılığınız çok yüksek.

Aynı zamanda çok yoğun çalışıyorsunuz. Okuyan eğitim sorumluluğu alan boğalar, eğitim hayatınızda büyük başarıya sahip olacaksınız.

Belirlediğiniz hedeflerde yükselişle ilerleyeceksiniz. Ne istediğiniz bilen insanlarla çalışacak, belki bir iş ortamında birden fazla sorumluluk verilmiş olabilir size.

Yoruluyor olabilirsiniz, tükeniyor olabilirsiniz ama emeklerinizin karşılığını hafta boyunca hem gelir hem kazanç hem başarı hem yükseliş olarak elde edeceksiniz.

İş ortamınızda ve aile konularında problemleriniz torunlarınız varsa bunları da sorun yaşadığınız insanlarla haftanın dördüncü ve beşinci gününde tatlı dille çözümleyeceksiniz inşallah.

Aynı zamanda ailevi konularda çok rahat hareket edebileceğiniz bir haftadasınız kendinizi. Öyle bir önemseyeceğiniz bir haftadasınız ki huzurlu olmayı hak ediyorum.

Mutlu olmayı hak ediyorum ki zaten sizin burcunuzun özelliği işte huzur olmalı. Evde huzur olmalı, ilişkide huzur olmalı, ailede huzur olmalı.

Dolayısıyla o huzur enerjisinin yükseldiği bu hafta da auranızla güçlenirken yeni insanlara çok dikkat edin.

Bu hafta yeni insan arkadaşlık anlamında aşk kalbiniz boşsa alabilirsiniz. Sosyal ilişkiye ihtiyacınız yok.

Haftanın spotu, çok konuşulacaksın. Bırak herkes seni konuşsun, sen bundan rahatsız olma.

12 - 18 Şubat 2024 İKİZLER BURCU

Şimdi bu hafta yükselen ikizler, güneş ikizler, güneş ikizler, yani kendi burcu ikizler burcu olanlar aşk hayatınızda abartılardan uzak durmanız gereken önemli bir haftadasınız.

Kariyerinizde bilmediğiniz ve beklemediğiniz bir alanda. istekleriniz varsa bilmediğiniz işlere geçiş yapmamalısınız. Lütfen buna dikkat edin.

Bazı konularda hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Bu hem duygusal yaşamınızla alakalı hem parasal konularınızla ilgili olabilir. Aman dikkat diyorum.

Şimdi bu hafta sizin için hem işinizle ilgili konularda hem sosyal çevreniz ile ilgili konularda sürpriz ama güzel sürprizlere açık olacağınız önemli bir haftadasınız.

Hayattan bekledikleriniz, istedikleriniz konusunda ideallerinize ve isteklerinize kavuşacaksınız.

Özellikle uzun bir süre önce iş hayatınızla ilgili yaşamış olduğunuz sorunların ne zaman sona ereceği ile ilgili bir beklenti içerisindeyseniz, sorun olan her şey haftanın 5 gününde çözüme kavuşuyor inşallah.

Maaşında zam bekleyenler zam alacak kariyerinde yükselme ideali isteği içerisinde olanlar o yükselmeyi elde edecek.

Belirledikleri hedeflerde sağlam yol alarak kendilerine duydukları güvenin daha çok yükselmesiyle başarıya koşacaklar.

Aynı zamanda parasal alışverişlere dikkat edin. Kariyer alanınızda bilmediğiniz alanlara geçmeyin derken yatırım yapma konusunda bir arkadaşınız sosyal hayatınızdan da olabilir, iş hayatınızdan da olabilir.

Size parasal yatırımlar yapma konusunda fırsatlar getirebilir. Bu durumda size cazip gelebilir. Şimdi borsayı bilmiyorsanız sakın borsaya girmeyin ya da bitcoin bilmediğiniz işlere girmeyin.

Arkadaşlarınız iyi niyetle de size yön gösterebilirler. Yol gösterebilirler ama bilmediğiniz araştırma yapmadan hiçbir işe yatırım yapmayın. Paranızdan olmayın. Kesinlikle paranızdan olmayın.

Şimdi zaten ikizler burcu eli açık bir burçtur. Kazanmayı çok sever, en güzel şekilde yemeği ve harcamayı da çok sever yani ikizlerin yastık altı diye bir durumu yoktur.



İkizler parası varsa evini alır, parası varsa arabasını alır. Çok borç altına da girmeyi sevmez. Parası varsa dünyayı gezmek ister.

Dolayısıyla ama bilmediğiniz işlere para yatırıp para kaybettiğinizde kendinizi suçlamak durumunda kalıp kendi kendinizi buhrana sokabilirsiniz.

Sizin 7 gün boyunca şurada şu toprak var, gel alalım. Diyenlere burada bu yatırım işi var, gel beraber girelim diyenlere niyetleri iyi olabilir ama sizin için bilmediğiniz hiçbir işe yatırım yapmak doğru değil.



Haftaya pazartesiye kadar aynı zamanda iş ortamınızda bir mevzuunun sorun olan bir mevzuunun sonuna da gelebilirsiniz.

Bir türlü anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız bir arkadaşınızla haftanın üçüncü ve dördüncü gününde aranızda sorunlu mevzu ne varsa bunu çözümleyerek ya da bunun çözüme ulaşmasıyla daha rahat ve huzurlu çalışacaksınız.

Aynı zamanda hem okul hayatınızda hem iş hayatınızda hem kariyerinizle ilgili belirlediğiniz hedeflerinizde haftanın ilk 3 gününde kendinizi muazzam güçlü muazzamda şanslı hissedeceksiniz.

Ve belirlediğiniz hedeflerde bildiğiniz yolda sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Hem eğitim hem iş hayatınız konusunda ama tekrar tekrar söylüyorum, Venüs cuma günü kova burcuna geçiş yapıyor.

Cuma günü öğleden öğle saatlerinden sonra eğer bilmediğiniz işlere girerseniz, kayıplara neden olan durumlarla yüzleşebilirsiniz. Ama öyle paranız varsa ve bir şeye yatırım yapmak istiyorsanız alın o parayı elinize param seni seviyorum.



Genelde da tutuyorum. Önümüzdeki hafta ne yaparsanız yapın ama bu hafta sakın bilmediğiniz işlere para yatırmayın ısrarla söylüyorum.



Kayıplar haftası yani kaybetmek istemiyorsanız temkinli tedbirli ve dikkatli olmanız gerekiyor.

Aynı zamanda düşünceleriniz ve duygularınız konusunda zaman zaman tartışmalara neden olan ilişkiler yaşamış olabilirsiniz.

Aşk hayatınızda sosyal ilişkilerinizde bu hafta daha anlayışlı, daha cömert duygular içerisinde olmakla beraber, ilişkilerinizle birliktelikleriniz konusunda 14 Şubat daha süregelen bir ilişkiniz varsa bir evlilik teklifi alırsınız.

Hiç beklemiyordum. Yahu kabul ediyor bir etmeyeyim mi diyebilirsiniz? Kabul edin şayet aşıksanız ve size güven veriyorsa kendinizi bir evliliğe hazır hissediyorsanız kabul edin.

Ama kendinizi hazır hissetmiyorsanız beklemeye alın. Çünkü içsel dünyanızda hazır olmadığınız hiçbir şeyi kabul etmemeniz gereken bir haftadasınız.

Haftanın spotu, parasal yatırımlara temkinli olun ve dikkatli olun.

12 - 18 Şubat 2024 YENGEÇ BURCU

Şimdi bu hafta ev ve iş hayatınızı dengelemeye özen göstermeniz gerekiyor. Uzak yolculuklara çıkmak için seyahatlere çıkmak için uygun bir hafta ve dönemde değilsiniz.

Planlı ve programlı olmaya özen gösterin. Ailenizle ortaklaşa işleri adım atarak kazancınızı artırabilir ve geliştirebilirsiniz.

Şimdi sizler de sevgili yengeçler, yükselen yengeçler haftaya ayın balık burcunda ilerlemesiyle adım attığınız için öğrenciyseniz ya da üniversite hayatına hazırlanıyorsanız kaç yaşınızda olursanız olun, eksik olduğunuz eğitimle ilgili eksik hissettiğiniz her alanda eğitim hayatınızı odaklanıp konsantre olmak çok olumlu sonuçlar ortaya çıkaracak.

Aynı zamanda ortaklaşa finansla ilgili çalışmalar yapıyorsanız, para kazanma konusunda çok şanslı bir haftadasınız bu hafta.

Aynı zamanda uzak yerlerden gelecek önemli iş haberleriyle büyük fırsatlar elde edebilir. Parasal konularda kendi hayatınızı net bir şekilde dengeye oturtacaksınız,.

Belirsizlik yaşamayı sevmeyen ama genelde fazla kararsız duygular arasında kendini arada kalmış, sıkışmış arafta hissettikleri bir dönemi bu hafta haftanın üçüncü günüyle birlikte geride bırakıyorlar.

Ne yapmak istiyorum kendi yolumda nasıl ilerlemeliyim, nasıl daha fazla maddi imkanlarımı ve standardımı yükseltebilirim diye yoğun bir şekilde konsantre olacakları için yaptıkları ve yapmayı planladıkları her işte muazzam başarılı olacaklar.

İşsiz bir yengeç burcuysanız sektör değiştirebilir, meslek değiştirebilir yeni işlere inanılmaz başarılı bir şekilde adımlar atabilir.

Yeni başladığınız hiç bilmediğinizi iş alanlarında kendinizi geliştirebilir, kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda uzun yıllar yükselişle hem para kazanarak hem kariyeri yükselterek yaşam yolunuzda başarıyla yol alabilirsiniz.

Aynı zamanda duygularınızı çok öne çıkarma haftasında ve sürecindeler. Sevdiğiniz insanla bu aralar kurduğunuz bağlantı öyle bir güçlenecek ki görülüyor olmaktan anlaşılıyor olmaktan keyif alacaksınız.





Aynı zamanda mücadele ettiğiniz iş koşullarınızı hafta boyunca dengeleyerek boşa emek harcamamışım. Boşa zaman kaybetmemişim.

Hiçbir şey için boşa çaba sarf etmemişim diyecekleri gelir kazanç sonuçlarında elde edecekler.

Eğitimde çok başarılar, iş hayatlarında fırsatlar ve imkânlarla büyüme, yükselme, ilerleme kaydedecekler.

Aynı zamanda emekli olmayı bekleyenler ya da emekli maaşlarıyla ilgili plan yapan yetişkin yengeçler ise maaşlarını o kadar bereketlendirecekleri sonuçları elde edecekler ki bunlar da yetişkin yengeçlere ciddi anlamda mutluluk verecek.

Sigorta ile ilgili problemli işleri olanlar sorunlarını çözecekler. Aynı zamanda 14 Şubat sevgililer gününde bütün tehlikelerden uzak kalmaya özen gösterecekler.

Yani mutluluklarını hiçbir şeyin gölgelemesine izin vermeyecekler, müsaade etmeyecekler. Güçlü ilişkilerle de olabilir.

Hatta şimdi şimdi bile hareketlenmiş olabilir. Kalbi boş olanlar, yalnız olanlar, güvenebilecekleri kişilerle aşklara başlayabilirler.

Haftanın spotu, hayattan keyif almaya anı yaşamaya özen gösterin.

12 - 18 Şubat 2024 ASLAN BURCU

Şimdi bazı kişiler aslanlara karşı zıt olsa da uzlaşmacı iletişim kurmayı başaracaklar. Aslanlar bu hafta ortaklı işlerde hayal kırıklıkları yaşayabilirler.

Ortak bir yatırımınız, ortak bir iş hayatınız ortak yapmayı planladığınız bir iş durumunuz varsa düşündüğünüz gibi çıkmayabilir her şey ama bu dünyanın sonu değil.

Bir işi kurmak da Allah’ın iznini bir işi bitirmek de Rabbim izni, yani her bitiş yeni bir başlangıçtır. Kendinizi asla suçlamamanız gereken bir haftadasınız.

Yani ben bu kadının nasıl tanımadım da bununla iş yaptım. Ben bu adama nasıl inandım gibi pişmanlıklar ve kendinizi suçlama enerjisi çok yüksek olabilir.

O yüzden gök kubbenin sizlere verdiği uyarı şu hem. Her yaşta hata yapabilir. Yalnız seçim yapabilir.

Doğru, lütfen siz bu hafta yanlış olduğunu fark ettiğiniz girişim yaptığınız işlerden yol ayrımına girme kararı aldığınızda zaman kaybettim, mahvoldum demeyin.

Kazandığınız tecrübelere bakın. Bundan sonra iş hayatınızda yanlış olan herkesi hayatınızdan çıkarmak kaybınız değil, kazancınız olacak.

Sadece insanlara duyduğum güveni kaybettim. Artık hiç kimseye güvenmiyorum sözlerine etmeyin.

Neden bu hayatta güvenilmeyecek insanlar olduğu kadar çok güvenebileceğimiz insanlar da var. Herkes kötü değil.



Herkes işte yıkandıran değil, herkes hak yiyen değil, o yüzden hakkınızın yendiğini fark ettiğiniz anlardadır.

Vardır, bir hayır deyin kendinizi buhrana depresyona sokmayın ve ne şanssız insanım gibi konuşmalar yapmayın.

Ağzınızdan çıkan her bir söz sizin yarınız oluyor. O yüzden diyorum ki başlayadabilir, bitedebilir, her bitiş, yeni bir başlangıçtır lütfen kendinizi suçlamamanız gereken bir haftadasınız.

Özellikle ufacık kıvılcımlar ile aşk hayatınızda gerilimlere neden olma olasılığınız çok yüksek.

14 Şubat sevgililer gününü kalbi boş olmayan ilişkisi olan, evli olan bir aslan burcu bireyi iseniz düşünmeden yapacağınız konuşmalar, ilişkilerinize dağılmalara, ayrılıklara, parçalanma ve kopmalara neden olabilir.

O yüzden siz siz olun. Asla ani kararlar almayın, vermeyin. Düşünmeden konuşmalar yapmamaya özen gösterin. Biten işlerinizi şanssızlık olarak görmeyin. Kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda.



Ve eğitimde çok şanslı bir haftadasınız, sadece aşkta iş hayatında yaşayacağınız gerilimli olaylardan dolayı hiç kafam bir şey almıyor diyebilirsiniz.

En güzel kafanızı dağıtacağınız durum öğrenciyseniz ders çalışmak işiniz gereği bir sınava hazırlanıyorsanız çalışın konsantre olun ve kati sürekli eğitim alanıyla alakalı hiçbir konuda ihmalci olmamaya özen gösterin.

Zaten hayatınızda bir insan varsa 14 Şubat günü gerginliklerin yüksek olabileceği bir gün olduğu için o gerginlikleri ve gerilimleri sizden başka hiç kimse ortadan kaldıramaz.

Derin bir nefes alın, bu olumlamayı yapın. Ben sakinim dikkatliyim, huzurluyum ve ben mutlu olmayı hak ediyorum.

Bunu hemen bugün itibariyle kollarınızı açın. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve deyin ki ben sakinim dikkatliyim, huzurluyum. Bilinçaltınızı ancak bu şekilde dengeleyip değiştirebilirsiniz.

12 - 18 Şubat 2024 BAŞAK BURCU

Yani onlar çok ciddi gerilimli bir haftadalar. Herkesi el ele vermiş. Onların kötü olması için uğraşıyormuş gibi bir enerji içerisinde olabilirler.

Özellikle hafta boyunca işiniz ve kariyerinize odaklı olacaksınız. Allah'tan maddi konularda dengeli olmaya özen göstermeniz gereken bir haftadasınız.

Aşk hayatınızda aldatılmalar söz konusu olabilir. 14 Şubat’a aldatıldığınızı duyarak girebilirsiniz.

14 Şubat günü uğradığını şanssızlıklardan dolayı tartışmalar ve gerilimler yaşayabilirsiniz. Şimdi bir başarı kerkiyi olabilirsiniz.

Hayat bir kadından ibaret değil. Bir başak kadını olabilirsiniz. Hayat bir erkekten de ibaret değil hani diyorlar ya gider eteriği gelir beteri bizim biliyorsun.

Türk toplumunda öyle güzel atasözleri var ki, onlar bize yapışıp kalmış ve biz onları ruh hafızamızdan söküp atana kadar olumlamalar yapıyoruz.

Aileleri gelir, ön tekerlekli arka tekerlik, oraya anasının tahtı, kızının batı, yani ben bunu hep annemden de duyardım şimdi.





Şimdi artık annem de yapmıyor böyle şeyler. Biz bilinçli olduğumuz için diyor ki, ne kadar zaman kaybetmişiz, ön tekerlek nereye arka tekerlek oraya?

Aslında biz kendi hayatımızı, düşüncelerimizle davranışlarımızla şekillendirip değiştiriyoruz. O yüzden kodlarınızı atın.

Bazen onlar aşk hayatınızda aldatıldıysanız eğer aldatılmanın bahanesi yoktur. Suçlanabilirsiniz. Niye yaptım bir sor diyebilir. Aldatmadılar kendilerini aldattılar, yollayın, gitsin, giden gitsin yerine gelecek olan daha iyidir.

Şimdi maddi konularda dengeli olmaya özen göstersinler. Kariyer odaklı olacaklar, kendilerini yükseltmek istedikleri alanlarda depresyona girmedikten sonra aşkla yaşayacakları buhranla hayattan pes etmedikleri sürece kariyerlerine kariyer katabilirler.

Müthiş yani gelecek korkusu yapmayın. Bunlar bunlar başıma geldi. Bundan sonra ne olacak? Ben bittim ben mahvoldum, hayatımı alt üst oldu diyebilirsiniz.

Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını o yüzden. Emin ol daha iyisini alacaksın, daha güzeline sahip olacaksın.

Haftanın spotu, her zaman beteri gelmez.

12 - 18 Şubat 2024 TERAZİ BURCU

Şimdi ikili ilişkilerde istediğiniz sonuçları elde edebileceğiniz bir haftadasınız bu hafta hayatınızı iyileştirmek için yeni adımlar atabilirsiniz.

Programlı bir şekilde spora başlayabilirsiniz. Kilo almış olan bir terazi burcusanız ve şu anda nasıl bu kilolardan kurtulacağım diye şikayetçiyseniz hiç endişe etmeyin.

Eğer bu hafta spora başlarsanız ciddi anlamda. Fazlalıklarınızdan kolaylıkla kurtulabileceğiniz bir haftadasınız.

Güneş teraziler yükselen teraziler, doğal bir hayat yaşamak istiyorum. Su akar yolunu bulur demek istiyorum ama beceremiyorum, yapamıyorum.

Her şeyi kontrol altına alıyorum, kendimi de geriyorum. Çevremdeki insanları da geriyorum diyorsanız ruhunuzu sakinleştirmeye özen gösterin.

Çarşamba akşam saatlerine kadar ikili ilişkilerde özel hayatınızda detayları görmezden gelmeyin.

Sevgililer gününe uyumlu huzurlu girmek istiyorsanız, evli bir terazi burcuysanız bir ilişkisi olan bir terazi kadını ya da terazi erkeği iseniz lütfen eşiniz eve geldiğinde dikkatlice bakın.

Belki tıraş oldu, fark etmediniz. Belki saçını kestirdi, fark etmediniz eşiniz belki saçlarını boyattı, fark etmediniz.

Detaylar için gözlerinizi dört açın. Hiçbir detayı göz ardı etmeyin. Dikkatsizliğe ilişkide yer vermeyin. Yoksa 14 Şubat’ı gözyaşıyla karşılayabilirsiniz.



Ve hoş karşılayın. Bir ruj sürün. Saçınızı başınızı düzeltin, eve geldiğinde eşini fark etmesine yardımcı olun. Fark edilir olun ve fark edin. Tamam buna özen gösterin.

Şimdi salı günü Mars’ın kova burcuna geçişiyle enerjinizi aşk hayatınızı dediklerimi dikkate alırsanız çok güzel yönlendirebilirsiniz.

Spor yapmak için önemli bir haftadasınız yeni bir hobi edinmek için de önemli bir haftadasınız.

Şimdiye kadar yapmak isteyip yapamadığınız işleriniz, idealleriniz, dilekleriniz varsa bunlara da kolaylıkla konsantre olabilirsiniz.

Eğitim ve öğrenme hayatında da konsantrasyonunuzun çok yüksek olacağı bir haftadasınız hedef. Gerileyerek eğitim hayatınızda başarılarınıza başarı katabilirsiniz.

Sağlığınız konusunda. Soğuk algınlıklarına karşı dikkatli olun.

Haftanın spotu dikkatinizi yükselttin, dikkatsizliğe yer fırsat vermeyi.

12 - 18 Şubat 2024 AKREP BURCU

Evet, bu hafta özellikle sağlığınızla ilgili yersiz korkulara kapılma olasılığınız çok yüksek kapılmayın, iş hayatınızda rutinin dışına çıkmamaya özen gösterin.

Tutarsız davranışlarınız kayıplar yaşamanıza neden olabilir. Kesinlikle tutarsız tavır ve davranışlar içerisinde olmayın.

Özellikle sevgililer gününüzü koşuştururken planlama yapmayı unutursanız, eşinizle ya da birlikte olduğunuz kişi ile gerilim yaşayabilirsiniz.

Hediye almayı unutmayın, iş hayatına kapılıp günlük sorumluluklarızdan dolayı ihmalci olmamaya da özen gösterin ki şey olmasın.

Bir de aynı zamanda 14 Şubat’ta marsın Plüton’la kavuşumu ev ortamınızda bir kavganın oluşmasına devreye girmesine neden olabilir.

Tartışma oluşabilecek her şeyi kendinizden uzaklaştırın lütfen. 13 – 14 - 15 Şubat günleri gergin tavırlar sergilememeye özen gösterin.

İş ve çalışma hayatınızda özellikle para kazanmanızı engellediğini düşündüğünüz hissettiğiniz şüphemi doğru his mi diye arada kaldığınız konuların gerçek olduğuyla yüzleşeceksiniz.

Bazı çalışma arkadaşlarınızın arkanızdan oynaması, konuşması önünüze gelebilir. Çok sinirlenip çok gerilebilirsiniz.

En güzeli görmeyin, duymayın, kendi hayatınızı garantiye ve güven güveni alın yani yapabiliyorsanız.

Yani şimdi hakkınızda konuşmuş, size haksızlık etmiş kişilere hesap sorsanız ne olur sormasanız ne olur? Benim hakkımda böyle böyle düşünüyormuşsun. Bunu bunu konuşuyormuşsun dediğinizde kim itiraf eder ki?

Yüzünüze gülüp dost olan arkanızdan iş çeviren insanları, gerçek yüzlerini göreceğiniz bu hafta da hayatınızın dışında bırakacaksınız. Küsmeyin.

En büyük ceza sınır koyun. Küsmeyin hesap sormayın, darılmayın ama öyle bir mesafe koyun ki o insanlara koyduğunuz mesafe sizin karınız olsun kaybınız değil.

Ama sizin mesafe koyup hayatınızın dışında bırakacağınız insanların üzerinde sizin olmayışınız çok büyük kayıp yaratacak.

Ama size kazanç yaratacak, ayrıca bolluğunuzu ve bereketinizi arttıracaksınız inşallah. Mücadele verdiğiniz her işinizden başarılı sonuçlar alacak ve elde edeceksiniz.

Sağlığınız konusunda aşırı endişeli aşırı huzursuz olabilirsiniz. Panik olmamaya vücudunuzu dinleyerek olmadık teşhisler koymamaya ne oluru özen gösterin? Eğitim hayatınızda çok şanslı bir haftadasınız.

Sadece işte arkanızdan oynanan işiniz gereği sosyal çevreniz gereği yapılan haksızlıklar ve oyunları gördüğünüzde demoralize olabilirsiniz.



Bu da eğitim hayatınızda konsantrasyonunuzu eksiltebilir. Sizi demoralize edebilir. Şimdi bu hafta asıl en güçlü olmanız gereken haftadasınız burnunuzdan derin bir nefes alın.

Ben demek ki başarılı bir insanım ki kıskanılıyorum. Ben güçlü bir karakterim ki arkamda oyunlar oynanıyor, engeller konmaya çalışılıyor ama iyi bir insan olduğum için hakkımda yapılan konuşmalar dönüme geliyor.

Engeller dönüme geliyor, bundan daha iyi nasıl olabilir deyip şükredin en büyük nimet şükürdür. Çünkü hiç kimsenin yaptığı oyun gizli kalmaz ortaya çıkar.

Eninde sonunda evet bu hafta ortaya çıkan oyunlar, kirli duygular ve düşünceler konsantrasyonunuzu eksiltebilir, eğitim hayatınızı etkileyebilir ama siz ne yapacaksınız?

Görünmeyeni gördüğüm için şükrediyorum. Duyulmayanı duyduğum için hamd ediyorum diyeceksiniz. Hayatımda olsalardı olur mu? Olmasalar da olur deyip sınırlarınızı belirliyorsunuz.

Aşk hayatınızda sevgililer gününü güzel geçirmek istiyorsanız, ihmalci olmamaya, hayat şartlarına kapılıp unutkan olmamaya ille pahalı bir hediye almak durumunda değilsiniz.

Yani ne özel bir şeydir? Dışarıdan bir ot bile olup verebilirsin, hiçbir şey yapamıyorsan her şey parayla olacak anlamına gelmiyor. Öpebilirsin.

En büyük hediyenin o olduğunu söyleyebilirsin. Yani duygularınla da ödüllendirip duygularınla da partnerini onurlandırabilirsin. Dolayısıyla yeter.

Yeter ki kendini hayatın sana sunacağı görünmeyen gerçekleri görmek, buhrana pişmanlığa belirsizliğe sürüklemesin.

Buna izin verdiğin takdirde işini de bozarsın, ilişkini de bozarsın dikkatini de dağıtırsın. Hayattan aldığın neşeyi keyfi yok edersin o yüzden.



Herkes kendine yaslanmalı. Yaslanacak bir omuz aramayın. Kendine yaslanan bir birey yere düşmez.

Yani şu anda siz yaşayacağınız kaoslarla göreceğiniz yüzleşmelerle ben ne talihsiz bir insanım. Ben ne bahtsız bir insanım diyerek şanssızlık enerjisini yüklediğinizde üzerinize oluşacak işlerinizin oluşmasına engel olursunuz.

İdeallerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmekte en büyük engeli kendinize koyarsınız, sonra sizin başarısız olmanız için oyun çeviren insanların da amaçlarına ulaşmasına neden olursunuz.

Hiç kimseyi amacına ulaştırmak istemiyorsanız derin bir nefes güçlü olduğunuzu hissedin.

Ne yapmak istiyorsunuz, hayatta neleri planlıyorsunuz, idealleriniz neler? İçinizdeki sizin neye ihtiyacı var? Bunun bilincinde olun.

Haftanın spotu, değerli olduğunuzu unutmayın.

12 - 18 Şubat 2024 YAY BURCU

Evini kiraya vereceksin ya da ev kiralayacaksın. Çok iyi araştır yani mümkünse bu hafta yer değişimi planlarınızı ve yatırım isteklerinizi bir hafta sonra erteleyin.

Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Her geciken bir şey, daha sonra daha büyük bir ödülle sizin olabilir. O yüzden acele etmeyin lütfen.

Aynı zamanda arkadaşlarınızla sosyalleşmek size bu hafta çok iyi gelecek. Bulunduğunuz ortamda alanda işiniz, kariyerinizle alakalı çok fazla çalışmak durumunda kalabilirsiniz.

İş hayatınızda ortaya çıkacak bir işten kaynaklı olarak kendinizi tam anlamıyla ortaya koyma isteğinizde gecikmeler yaşatmamaya ve yaşamamaya özen gösterin.

Salı günü marsın kova burcuna yarın geçişiyle mücadelenizi yakın çevrelerinizle. Paylaşacaksınız ne konuda bir mücadeleniz varsa iş çevrenizde yakın çevrenizdekilerle kolaylıkla paylaşacaksınız.

Yakın çevrenizde kim varsa onlarla olan yaşam enerjiniz o kadar güzel bir birleşme sonucuyla ortaya çıkacak ki çevrenizde lider bir birey haline gelecekseniz yapamayacağınız iş başlatamayacağınız bir kariyer söz konusu değil.

Ne yapmak istiyorsanız ne planlıyorsanız yapmak istediklerinizi planladıklarınızı ortaya çıkarırken inanılmaz büyük başarıları da elde edeceksiniz ve sonuçlandıracaksınız.

Düşünceleriniz ve duygularınız konusunda tamamen ideallerinize ulaşmak cuma gününe kadar size büyük başarı katacak.



Aile içi ilişkilerinizde aile büyüklerinizle mesleğiniz eğitiminiz, kariyerinizle ilgili fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz.

Okuyan bir öğrenciyseniz babanız doktor olmanızı istiyordur. Siz mühendislik seçmeyi düşünüyorsunuzdur.

Ben anne ve babaları uyarıyorum evladı yay burcuysa seçimlerine kararlarına destek olun. Saygı duyun karışmayın, karışmayın yanlarında olun onları destekleyin.

Meslek seçimleri ve eğitim seçimleri konusunda sizin istedikleriniz değil, onların ne istediği çok önemli olmalı.

Bu hafta buna dikkat etmediğiniz takdirde iletişim. Problemlerinden dolayı kırgınlıklara, küslüklere, büyük güvensizliklere neden olan durumlar yaşayabilirsiniz.

Buna çok dikkat edin. Aynı zamanda kafanıza takılan sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlarınızla ilgili birçok mevzuyla iç içe olup ilgilenmek isteyeceksiniz.

Bu ilgileneceğiniz konu ve mevzularla boşa ilgilenmeyeceksiniz. Ortaya sürekli sorun çıkaran ve sorun oluşturan problemleri kökten çözecek ve çözümleyeceksiniz.

Bu kökten çözüp çözümlemeniz de büyük aydınlanma yaşamanızda etki edecek ve neden olur. Aynı zamanda Cuma cumartesi günü çok dikkatli olmanızda fayda var.

Her şeyi kafanıza takmayın. Aşırı hassas olacaksınız. Cuma ve cumartesi günü işte arkadaşınızın bir bakışı sizi rahatsız edebilir. Partnerinizin bir sözü sizi rahatsız edebilir.



Yersiz gereksiz iletişim kuşkularınız kuruntularınız, aşırı şüpheci, tavır ve davranışlar sergilemenize durduk yere kendinizi yorup üzmenize neden olabilir.

Bu hafta gezmek, bu hafta eğlenmek, bu hafta sosyalleşmek size çok iyi gelecek ama gereksiz alınganlıklarınız gereksiz kuşkularınız kendi kendinizi üzmenize neden olacak.

Cuma ve cumartesi aşırı hassas olacağınız için pazar günü zaten zihninizi toparlayarak ne kadar gereksiz kuşku kuruntu yapmışım diyeceksiniz.

Bunu diyene kadar cuma cumartesi zihninizi boşaltın. Sizi rahatsız eden şüpheye sokan kaygılardan, kurumlardan ve kuşkulardan arınmaya özen gösterin.

Mümkün olduğunca aynı zamanda iyi günlerde yaşa teşekkür ederim. Aynı zamanda ödemeleriniz konusunda sizi korkutan borçlarınız varsa bunları kolaylıkla yapacaksınız.

Ayrıca ortaklık finansla ilgili işler planlıyorsanız yapıyorsanız para kazanma konusunda ve hususunda ilerleme ve yükseliş elde edeceksiniz.

Aynı zamanda hukuksal bir takım işleriniz varsa ve bazı gecikmeler bazı problemlere ait kaygılarınız varsa bunlar da başarıyla sonuçlanacağı için yüzünüzü güldürecek.

Kariyer hayatınızda çok çalışarak yükseliş elde etmek sizin elinizde işinize konsantre olun.

Haftanın spotu, alınganlıktan arının ve uzaklaşın lütfen.

12 - 18 Şubat 2024 OĞLAK BURCU

Şimdi otorite sahibi kişilere abartılı sözler vermekten kaçınmanız gerekiyor. Otorite, baba, patron, yönetici, öğretmen olabilir.

Bir söz verirken bunu nasıl gerçekleştireceğinizi planlamadan, otorite figürlerine karşı abartılı sözler vermekten kaçının kariyerinizde zihninizin aktif çalışması çalışma hayatınızda daha net denge sağlama konusunda şanslı olacaksınız.

Kariyerinizde ciddi kazançlar elde edebileceğiniz önemli bir haftadasınız bu hafta. Şimdi sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar haftaya ayın bayı, balık burcundaki seyriyle ilerlemesiyle başlamış oldunuz.

Yakın çevre ilişkilerinizdeki arkadaşlarınıza uzun bir süredir iş hayatınızın yoğunluğu nedeniyle konsantre olamıyordunuz. Vakit ayıramıyordunuz. Bu hafta kolaylıkla vakit ayıracaksınız.

Ayrıca Venüs’ün net dünle oluşturacağı kombinasyon hayatınızın genelinde beklentileriniz nelerse kolaylıkla onları oluşturup gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacaksınız.

Mars ve Venüs’ün kova burcuna geçmesi ile kişisel finansınıza yoğunlaşacaksınız. Çok para kazanacaksınız.

Ve para kazanma konusunda hakikaten artık şansımın değişmesini istiyorum derken, bir oğlak burcu bireyi olarak para kazanma konusunda yeteneklisiniz.

Para kazanıp yatırım yapma konusunda şanslısınız. Paranıza para katma konusunda önünüze açılacak fırsatlar ile muazzam bir yükselişe muazzam bir ilerlemeye sahip olacak.

Ya inanılmaz çalışma kazanma konusunda çok şanslı oldukları bir haftadalar. Aynı zamanda eğitim de onlar için son derece aktif bir şekilde oğlakların hayatında başarı katacak.

Ama dersinizle ilgili diyelim daha önce- bir puan aldığınız öğretmeniniz derslerinizi yükseltmenizi beklediğini ifade etti söyledi size planlayarak sözler verin, boş sözler vermeyin, buna çok dikkat edin.

14 Şubat sevgililer gününde günü vaktinde evinizde geçirmeyi düşünürken sevdiğiniz insanın son dakika size bir sürpriz hazırlama olayı yüksek sürpriz yapma potansiyeliniz çok yüksek ve sürprizlere de açık olduğunuz bir gün 14 Şubat.

Yaptığınız ve size yapılacak sürprizlerin son dakikaya bırakılmamasını tavsiye ediyor. Gökyüzü yani son dakikaya bırakmayın.

Hiçbir şeyi en azından bir kaç saat öncesinden sinyallerinizi yaymaya özen gösterin. Şimdi öyle bir süreç ki aşk doruk noktada yaşanacak kalbi boş olan, aşk acısı yaşayan kalbim şu an ağrıyor diyen oğlaklar kalp ağrılarınızdan sizi kurtaracak.

Ben diyorum ki, oğlaklar için ortada yanık kokusu var. Yeni aşklar yanıyor da yanıyor orada yani aşk kokusu var havada.

Şimdi daha önce ne konuda büyük konuştuysanız onların başınıza gelme olasılığı çok yüksek. 13 – 14 – 15 - 16 Şubat günlerinde nasıl? Diyelim ki evlendiğiniz ayrıldınız, bir daha asla evlenmem diyen oğlaklar, bir daha asla aşka başlamam diyen oğlaklar ne olacak?

Şimdi gümbür gümbür aşklara başlıyorsunuz. Paldır küldür evlenebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlarınıza nasıl açıklayacağınızı söylemekte sancılanabilirsiniz.

O yüzden şimdiden düzeltin büyük sözlerinizi ya vaktiyle büyük konuşmuştum. Bir daha ben asla evlenmem diye vaktiyle ben büyük konuşmuştum. Bir daha asla aşk yaşamam diye ya hayat bir armağan neyin, ne zaman olacağı belli olmaz.



Yaşamayı hak ediyorum, evlenmeyi de hak ediyorum. Daha iyi evlilik yapacağımı umut ediyorum. Eğer günün birinde öyle bir aday çıkarsa neden olmasın deyin düzeltin.

Çünkü çevrenizdeki kişiler yapabilir size. Bu da sizin cümlenizin tepesine çıkmasına neden olabilir. Kırıcı olabilirsiniz. O yüzden şimdiden düzeltin. Aşk size yakışıyor.

Haftanın spotu, aşkı çekin hayatınıza ve anı yaşayın.

12 - 18 Şubat 2024 KOVA BURCU

Sevgili kovalar yükselen kovalar maddi konular bu hafta sizin için çok önemli olacak. Güneş kova burcunda Merkür, kova burcunda.

Uzun zamandır kendinizi iyi hissediyorsunuz, konuşma ve görüşlerinizi kimlere anlatmak sunmak istiyorsanız anlaşılır olmaktan yana inanılmaz mutlu olacaksınız.

Fark edilir olmaktan yana da bu hafta inanılmaz mutlu olacaksınız. Aynı zamanda sizler de haftaya ayın balık burcundaki seyri ile ilerlemesiyle başladınız.

Kişisel finansınıza çok odaklanacağınız bir haftadasınız bilmediğiniz işlere. Konulara araştırma yapmadan yatırımlar yapmaktan kaçının.

Bu hafta Venüs’ün Neptün’ün öyle bir kombinasyonu var ki. Rüyalar sezgiler inanılmaz açık olacak. Bu hafta hissettiğiniz her şeyi bir kenara yazın.

Aklınıza gelen gönlünüze ilk düşen duyguyu düşünceyi bir kenara yazın. Gördüğünüz rüyaları da lütfen not alın kesinlikle not alın.

Çünkü Venüs’ün Neptün’le olumlu altmışlık açısıyla yol gösterici rüyalar görebilirsiniz. Mars’ın Venüs’ün burcunuza geçmesiyle hayatınızın genelinde girişimlerinizle ilgili önemli başarılar kazanabilirsiniz.

Bir iş kurmuş olabilirsiniz ama daha bir yere geldiğini göremiyor olabilirsiniz. Bir yatırım yapmış olabilirsiniz.

Bu yatırımın zekâ elde ettireceği konunun ne zaman, ne şekilde olacağını bekliyor olabilirsiniz.

Beklediğiniz yatırımlarınız, yaptığınız işleriniz inanılmaz bu hafta başarılı sonuçlar ile. Yüzünüzü güldürecek ve belirlediğiniz bütün hedefleri belirlediğiniz gibi kesinlikle ve kesinlikle sonuçlandıracaksınız.

Amaç ve hedeflerinizde sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. 13 – 14 - 15 Şubat günlerinde ve özellikle 14 Şubat sevgililer gününde ne yapmalı, ne yapmamalısınız diyerek bakacak olursam, aşktan yana şanslısınız.

Ama evli bir kova burcuysanız yakınlarınız akrabalarınız eşinizle partnerinizle özel hazırladığınız planınızı misafir gelerek alt üst edebilir.

Şimdiden alış sahası dışında olun. Telefonunuzu aradınız, evde yokuz ya da imkânınız varsa partnerinizi alın. Yakın bir civarlardan bir rezervasyon yaptırın.

O geceyi baş başa başka bir yerde getirin. Mümkün olduğunca baş başa olmaya özen gösterin. Yani sevgililer gününde sevgiye verdiğiniz önemi hissettirin istedim.

Hem eşinize hem partnerinize hissettirin. Peki kalbi boş olan kovalar yalnız olan kovalar? Tamam, o gece yatağınızda döne döne yatın ama yalnız olan arkadaşlarınıza gidin katılın.



Sosyalleşin. Hiç olmazsa tek başınıza bir yemeğe çıkın. En büyük sevgili sizsiniz kendinize kendinizi ödüllendirin.

Aşk hayatınıza yeni insanların girme olasılığı da çok yüksek ama iş olsun diye ilişki yaşamayı sevmeyen iş olsun diye ilişkilere başlamayı tercih etmeyen kova, kadınları ve kova erkekleri yeni insan tanıma konusunda şanslı bir dönemdeler.

Hemen önyargılı olmayın, peşin hükümlü olmayın ve mümkün olduğunca lütfen. Geçmişte yaşadığınız ilişkilerin, yaşanmışlıkların edinilmiş tecrübelerin bugünkü ilişkide aramayın.

Yeni tanıdığınız insanlarla eski ilişkilerinizin karakterini aramayın. Bunu aradığınız takdirde aynı senaryonun tekrardan oluşmasına siz neden olursunuz?

Haftanın spotu, geçmişi bırak, geleceğe odaklan aşk konusunda.

12 - 18 Şubat 2024 BALIK BURCU

Evet, bu hafta yükselen balıklar, güneş, balıklar, gezegenlerin kombinasyonu uyarı yapıyor. Uzlaşmacı ve zihinsel olarak aktif olduğunuz bir dönemdesiniz.

Maddi konularda gereksiz korkular yapmayın. Yapacağınız değişimler ruhunuza iyi gelecek. Gereksiz korkulara ve paniklere girmeyin.

Sevgili balıklar, yükselen balıklar ayın burcunuzdaki seyriyle haftaya adım attınız. Kişisel gelişiminize odaklanabileceğiniz bir haftadasınız.

Farkındalığınıza farkındalık katacağınız önemli bir haftadasınız. Maneviyatınız yükseldiği bugün itibariyle ve istek ve dileklerinize daha çok dua edeceksiniz.

Hayallerinizi dualarınızla bütünleştirerek ne yapmak isteyip yapamadıysanız bu hafta bunu yapabilmenin içsel huzuru içsel mutluluğu gelecek günlerinize daha fazla güven duymanıza, daha mutlu, daha huzurlu olmanıza olumlu yönde etki edecek.

Ayrıca Venüs’ün. Neptün ile altmışlık açısıyla ektiklerinizi biçeceksiniz. Etkinlikler ve davetlere katılacak yeni insanlar tanıyacak, iş hayatınız ve çalışma ortamınızda katılacağınız davetlerde tanışacağınız yeni insanlardan çok güzel bilgiler inanılmaz derecede tecrübeler kazanacaksınız.

Mars’ın ve Venüs’ün kova burcuna geçmesiyle aldatılmalara saldırganlıklara karşı tedbirli ve sakin olmaya özen gösterin.

Bu aldatılma aşk hayatınızda değil ama iş ve arkadaşlık hayatınızda oluşabilir. Allah muhafaza.



Sosyal çevreniz ve iş hayatınızda aldanma kandırılma zamanınızı çalan yanlış insanlara karşı temkinli, tedbirli ve dikkatli olmanızda fayda var özellikle.

Neyse ki sezgileri güçlü burçlarsınız, önleminizi alabilirsiniz ki yarın zaten salı günü Mars’ın kova burcuna geçişiyle beğenmediğiniz yönlerinizle, istemediğiniz özelliklerinizle içtenlikle vedalaşmak isteyebilirsiniz.

Hani hepimizin vardır ya hiç kimsenin bilmediği, bizim bildiğimiz yönlerimiz bunlarla vedalaşabilirsiniz.

Marsın yarın kova burcuna geçişiyle sizi rahatsız eden alışkanlıklarınızdan sizi rahatsız eden bağımlılıklarla yolunuza ayırabilirsiniz.

Bağınızı kesebilirsiniz. Sizi anlamayan ama anlıyormuş gibi davranan tavır sergileyen kişileri fark edebilirsiniz ve o insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

Ayrıca 14 Şubat sevgililer gününde Marsın Plüton’la kavuşumuyla beklenmedik bazı olaylar açığa çıkabilir.

Mars ve Plüton’un kombinasyonu en fazla zararı kendi ruhuna kendine zarar verme potansiyelini ortaya çıkarabilir.

Partnerinizle ilgili bir şeylerden rahatsızlık duyuyorsanız, bir şeyler size güvensizlik veriyorsa burnunuza kötü kokular geliyorsa.

Bunu kendi kendinizi yorarak tüketerek mutsuz olduğunuz konularda sırf alıştığınız için o partner sizden gitmesin, uzaklaşmasın, kaçmasın diye mutsuzken mutluymuş gibi güven duymuyorken güven duyuyormuş gibi davranışlar sergiliyorsanız, en büyük kötülüğü kendinize yaptığınızın farkına varacaksınız.



Bakın yarın sizin için büyük bir gün. Muş gibi davranmak istemiyorum. Bu ilişkiyi alıştığım için mi sürdürüyorum? Sevdiğim için mi sürdürüyorum? Bütün alışkanlıklarıyla Mars kovaya geçiyor, balık balığı kesiyor.

Ve öyle bir bak istiyorsunuz ki, üstünde ne büyük yük taşıyormuşum kendime ne büyük haksızlıklar etmişim diyebileceksiniz.

Yüklerinizi atacak hafiflemenin ve rahatlamanın huzurunu yaşayacaksınız inşallah. Şimdi mutsuzken mutluymuş gibi olduğunuz yaşadığınız evlilikse evlilik ilişki ise ilişki arkadaşlıksa arkadaşlık bağınızı kesmek, onların zararı sizin karınız.

Haftanın spotu, seni sen yapan sana sevgiyle sarıl hiç kimseden korkma.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Nuray Sayarı’nın konuşmaları haberleştirilmiştir.